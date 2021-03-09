Nordonia High School Honor Roll
Nordonia High School
Second quarter grading period
HIGH HONOR ROLL
3.80 and above
9th grade
Adams, Eloisa
Alexander, James
Alvord, Trent
Angus, Madison
Asiedu, Maurica
Atha, Ryan
Barnes, Brooke
Beverly, Nydia
Blazek, Morgan
Bozan, Gavin
Bugarcic, Grace
Bulanda, Aiden
Carbonell, Elyzabelle
Chang, Christian
Chapman, Bailey
Cluse, Matthew
Colbert, Abigail
Cooper, Lauren
Covelli, Gianni
Crawford, Cassandra
Cundra, Andrew
Czuba, Brigid
Dawson, Darnasia
Di Biase, Arianna (Arian)
Doles, Evan
Ebert, Michael
Falkowski, Emmalisa
Fazio, Izabela
Filips, Tyler
Fiorucci, Sophia
Fitzpatrick, Eden
Fouda, Malak
Freyhauf, Kyan
Garvas, Jessica
Geiger, Kyla
Goga, Evan
Gupta, Riya
Gurung, Simran
Hack, Vincent
Hamad, Matthew
Hawkins, Taylor
Hayes, Sarah
Hermensky, Brendan
Hernandez, Zeina
Hersh, Abigail
Hinterlong, Sarah
Hofmeister, Lindsay
Hollander, Lindsey
Holtz, Noah
Houlahan, Casey
Houlahan, Jordan
Jackson, Donovan
Janosek, Matthew
John, Solana
Johnson, Brooklynn
Johnson, McKylee
Jones, Justin
Joyce, Cailin
Kanar, Kyra
Kinnell, Lucas
Kitzmiller, Drew
Kress, Sally
Kudla, Ryan
LaGuardia, Salvatore
Lahrmer, Rachel
Lanzilotta, Dash
Lembach, Tessa
Lewin, Kolbey
Lopes, Isabella
Lyons, Alyssa
Malone, Elizabeth
Martinez, Angelica
Mayes, Amaya
McGuire, Olivia
McKinley, Rebecca
Mellino, Danielle
Mellott, Brayden
Mercer, Kaylee
Morrow, Madelyn
Musarra, Layla
Pastor, Aubrey
Patel, Rudra
Pelko, Zachary
Penrod, Alexandra (Allie)
Pestino, Jaxon
Peters, Casey
Puff, William
Purcell, Logan
Putz, Natalie
Rafferty, Connell
Ralls, Mallory
Satola, Michael
Satola, Scotland
Schlueter, Allison
Schmidt, Blake
Simpson, Gabrielle
Smajlovic, Arijana
Tench, Elysabeth
Tindall, Owen
Torain, Lauren
Toronski, Abigael
Trehan, Keirstin
Turk, Reanna
Ucker, Braedin
Whitaker, Jocelyn
Will, Delaney
Wilms, Alex
Wise, Meghan
Wonsick, Kayla
Wysocki, Natalie
Yakovic, Jillian
Zambach, Justin
10th grade
Adkins, Makenzie
Agra, Alena
Aiken, Craig
Amato, Anthony
Anderson, Thaliyah
Axtell, Abigail
Balaga, Jeffrey
Bell, Katherine
Bell, Keiran
Berardinelli, Alyssa
Berger, Lauren
Bombik, Sierra
Bregitzer, Kylee
Buzogany, Maria
Byers, Gracie
Cano, Diego
Chester, Benjamin
Cooper, Matthew
Curcic, Gabryelle
Davis, Emma
Dodson, Kyle
Dolly, Gabrielle
Dougherty, Makenna
Dowdy, Alanna
Drusky, Alexander (Alex)
Dudich, Rachel
Dusek, Lauren
Gentile, Katelyn
Gopalakrishna, Liam
Graceffo, Anthony
Grams, Hunter
Grassa, Abigayle
Grassa, Emily
Gruber, Michael
Hameed, Tamia
Hameed, Taniyah
Hayford, Marissa
Heiser, Sophie
Hermann, Sarah
Hernandez Ontiveros, Carlos
(Giovanni)
Jethrow, Makayla
Johanni, Mya
Jones, Brooklyn
Jucha, Brendan
Kaminsky, Jillian
Kellermann, Emily
Kobelak, Kyla
Kopczyk, Jacob
Kvach, Evan
Lammers, Leah
Lang, William
Larrick, Wyatt
Larsen, Bridget
Leepart, Olivia
Lewin, Bryce
Lewis, Tyler
Li, Jie
Madden, Jonathan
Makley, Sara
Malloy, Jackson
Manes, Daniel
McCabe, Emma
McCabe, Samantha
McClelland, Morgan
McFarland, Miah
McMillan, Madison
Mitchner, Jonathan
Morgan, Jaylah
Nagy, Christina
Natali, Anthony
Olszko, Jeremy
Oster, Paige
Palinkas, Joseph
Patterson, Jeremy
Pecic, Amelia
Pendleton, Ella
Perney, Aricka
Piecenski, Camryn
Porozynski, Natalie
Potter, Ian
Randhawa, Simran
Reville, Mason
Richmond, Melanie
Rizzo, Dominic
Roganish, Vegas
Root, Taylor
Rusk, Tucker
Saliga, Carter
Schuster, Isabella
Selbee, Emma
Shirk, Jacob
Smigel, Alyssa
Smotek, Morgan
Spychola, Vincent
St George, Avery
Stalzer, Alexandria
Stancil, Zachary
Stobbe, Karter
Taylor, Maci
Trecarichi, Toni
Villamagna, Logan
Walker, Tracy
Whitten, Hailey
Wiechecki, Mitchell
Wilhelm, Laney
Williams, Lauren
Wollmershauser, Coral
Wujnovich, Daniel
York, Grace
Zelina, Hannah
Zuchinski, John
11th grade
Abate, Megan
Adams, Alexandria
Allen, Ryan
Artino, Analeise
Asiedu, Erimol
Atha, Maeson
Battle, Ta'lar
Brooks, Bryanna
Buck, Brian
Buckenmeyer, Meagan
Burrell, Laila
Busse, William
Campisi, Gianna
Carpenter, Olivia
Cormier, Madelyn
Costello, Nicholas
Cox, Tyler
Cruz-Mondragon, Hailey
Cundra, Maria
Daniels, Grace
DeMarco, Gabrielle
Drinko, Emily
Elliott, Cameron
Eterovich, Emily
Fletcher, Victoria
Foth, Emily
Freese, Ava
Frost, Julia
Gurai, Simran
Hack, Carmella
Harber, Casey
Hayes, Matthew
Henderson, Jon
Hetrick, Kyle
Hinterlong, Kayla
Houlahan, Kylie
Hupcey, Mark
Jackson, Leah
Jones, Andrew
Jones, Jacob
Karkoska, Blake
Kaur, Jaipreet
Kellermann, Katelyn
Kinch, Ryan
Kolettis, Athena
Kress, Suzanna
Kuenzel, Kailey
Lastovka, Andrew
Leslie, Mariah
Madis, Brian
Major, McKenna
Malusky, Veronica
Mamich, Kendall
Marxen, Riley
Maynard, Rory
McFerren, Campbell
McMichael, Gianna
McMichael, Leah
Miranda, Kenia
Morabito, Anthony
Naymik, Stella
Nguyen, Nicholas
Orzel, Edward (Eddie)
Pavluk, Laura
Peters, Jacob
Piper, Taylor
Polace, Nicholas
Potter, Ethan
Predovic, Isabelle
Puscian, Celine
Rayle, Hadassah
Roberts, Jackson
Rosenblum, Max
Schaub, Nicholas
Schillero, Gianna
Shah, Priyank
Shubert, Elizabeth
Soder, Madelyn
Stanek, Amanda
Stoneman, Alexander
Syllaba, Kennedy
Thomas, Chloe
Tokarz, Ethan
Toker, Joshua
Toronski, Evan
Wheeler, Derek
Whetzel, Zachary
Zelina, Ashley
12th grade
Antal, Parker
Arbutina, Isabella
Azeroual, Mouad
Bartholomew, Zachary
Beattie, Lindsey
Bellantoni, Gianna
Berghauser, Noah
Blazek, Taylor
Bon, Evan
Borsch, MacKenzie
Buddenhagen, Bradley
Cardinal, Emily
Carozza, Matthew
Carrell, Carson
Carrell, Kenton
Carson, Madison
Chase, Emma
Chesnik, Chloe
Chilton, Aidan
Clark, Madison
Cluse, Madison
Coon, Bailey
Cox, Branden
Davis, Alayah
Davis, Ian
Davitt, Ryan
Dulaney, Julia
Fawaz, Serene
Fiorucci, Madeline
Flynn, Dylan
Ford, Madeline
Gabel, Cole
Garvey, Sean
Ghotra, Robin
Godspower-Odiong, Divine
Gomula, Alyssa
Grams, Jacob
Griffin-Lonardo, Jade
Hanus, Gianina
Harp, Haley
Heiser, Greta
Hendrock, Travis
Hensley, Natalie
Hover, Louis
Hungerford, Alexander
Jones, Joel
Joyce-Ward, Isabella (Bella)
Kellhofer, Maggi
Kellhofer, Maria
Kerosky, Matthew
Kodek, Jason
Kolesar, Karlie
Koperna, Grace
Kowatch, Cole
Lahrmer, Nathan
Lohm, Sarah
Long, Serena
Mackniak, Jacob
Madden, Melissa
Majoros, Hallie
Mason, Aleana
Matousek, Madelyn
McHugh, Alyssa
McIntyre, Sydney
McKinley, Lydia
Meadows, Kaley
Menefield, Dante
Mercer, Cade
Merriman, Kristopher
Minix, Hannah
Monaco, Matthew
Monroe, Aaron
Multani, Lauleen
Pagan, Allyson
Patel, Shubh
Peters, Hailey
Petro, Chloe
Picoult, Lorna
Putz, Gwendolyn
Resch, Daniel (DJ)
Reynolds, Jordan
Rice, Elizabeth
Rock, Anthony
Rock, Celina
Roganish, Diesel
Sandhu, Gurmanpal (Gurman)
Sarkissian, Emma
Scott, Ryan
Sebastian, Brian
Sethna, Darayus
Shaffer, Robert
Shah, Neil
Siewert, Allyson
Strong, Zachary
Swaton, Joan
Thomas, Taniah
Tomak, Jennifer
Tomkovicz, Jake
Travers, Alayna
Tyukodi, Luke
Vu, Emily
Wahl, Joseph
Ward, Logan
Weber, Grace
White, Evan
Wiehe, Samantha
Will, Spencer
Wolf, Matthew
Wolf, Robert
Wurts, Natalie
HONOR ROLL
3.6 – 3.79
9th grade
Alexander, Nathan
Boyd, Nia
Burnside, Kayla
Cochran, Boden
Davarpanah, Ella
Dougherty, Madison
Gale, Shyann
Hanna, Kira
Kampe, Daina
Kawolics, Raymond
McCollough-Jones, Justice
Petite, Israel
Shtarkman, Zachary
Soltis, Jacinda
Ware, Joshua
10th grade
Banks, Isabella
Burks, Shamiah
Canupp, Alexander
Cerny, Alexandria
Dombrowski, Marissa
Donnelly, Wesley
Golembiewski, Larisa
Gonzalez, Stephanie
Groewa, Nicole
Hall, Owen
Hamilton, Alyssa
Kraus, Lucas
Kuenzel, Jack
Lockshine, Isabella
Picoult, Margaret
Schiavone, Vincent
Spangler, Jacob
Spinetti, Nicholas
Walentik, Noah
Weber, Maxwell
Willis, Matthew
Wilson, Andrew
11th grade
Allen, Tyler
Butler, Tyler
Elsbury, Gary
Evans-Jones, Jeremiah
Gravino, Daniel
Hunter, Ayden
Prischak, Kayla
Prochaska, Alison
Puff, Victoria (Tori)
Riedel, Chase
Sopata, Mya
Widmar, Owen
Wilson, Mark
Yakovic, Jonathan
12th grade
Angus, Tyler
Berger, Matthew
Bowles, Justin
Craft, Ryan
Fulton, Inesh
Gopalakrishna, Caden
Hamad, Nicolas
Harris, Aaron
Hart, Mar'quez
Heddlesten, Sean
Kainec, Savannah
Knisely, Samantha
Kodek, Justin
Levak, William
Levay, Dylan
Liederbach, Zack
Lippincott, Thomas
Merritt, Faith
Pappadakis, Joshua
Perrine, Salvatore
Roctz, Daniel
Wise, Thomas
Yuzwa, Adam
MERIT ROLL
3.00 – 3.59
9th grade
Artino, Olivia
Bajwa, Ranbeer
Balaga, Carter
Bielawski, Joseph
Block, Carter
Bridgman, Kevin
Byers, Alicia
Byers, Samantha
Caravona, Gianna
Carpenter, Jack
Clines, John
Coneglio, Anthony
Costello, Frank
Cruz-Mondragon, Destiny
Cullen, Malaya
DeBoo, Raleigh
Dobrovolszky, Diana
Dolce, Anthony
Ferrara, Hannah
Godspower-Odiong, Juan (Isabella)
Gurka, Vincent
Hairston, Oni
Hazel, Lisa
Henkel, Liam
Jezior, Ethan
Johnson, Blake
Keniry, Alden
Kuhn, Riley
Lucician, Grant
Lundblad, Noah
Mallis, Benjamin
Mandich, Jacob
Manis, Rachel
Maynard, Dallas
McKinnie, Mason
Miller, Jakob
Miller, Madilynne
Miller, Nathan
O'Connor, John (Geno)
Parker, Cameron
Patsy, Gabriella
Pavlick, Aleeya
Perrine, Gino
Pethtel, Ryan
Queen, Tessa
Ranch, Aiyanna
Rapp, Brett
Roberts, Cameron
Sarkissian, Jack
Sethna, Devin
Simmons, Aidyn
Skillern, Alicia
Sorboro, Vincent
Sutton, Jacob
Taylor, Marlowe
Werden, Dylan
Zuschin, Liliana
10th grade
Asiago, Nathan
Babareka, Colton
Banish, Emma
Basilone, Mara
Becker, Camryn
Bennett, Mareiona
Bynum, Justin
Chesser, Nicholas
Chilton, Elyse
Coffman, Scott
Cribbs, Nolan
Fechter, Noah
Francis, Colton
Gerhart, Nathan
Gibson, Christopher
Gibson, Journie
Gitiforooz, Ryan
Gurtatowski, Ryan
Hammel, Mia
Hampton, Jimaree
Heller, Maddy
Jeakle, Dylan
Kocab, Austin
Kroft, Bayne
Lewis, Richard
Lewis, Sade
Mahle, Alexia-Skye
Margagliotti, Lilah
Mericka, Adam
Milianta, Vincent
Muetzel, Brian
Napoleon, Mikayla
Nartker, Jesse
Passerell, Aden
Patel, Tulsi
Picoult, Alexandra
Rainier, Lauren
Riley, Grace
Schonauer, Emily
Shamblin, Avery
Springer, Hayley
Stehlik, Jensen
Sweeney, Isabella
Tinney, Darren
Trehan, Kenadie
Waite, Kevin
Walker, Jayson (JJ)
Williams, Patrick
Willis, Salvatore
Zender, Zachary
11th grade
Block, Alexander
Bocciarelli, Taylor
Carrossellia, Alessia
Ciocca, Olivia
Cobb, David
Colbert, Jacob
Collins, Anthony
Coneglio, Allison
Cornett, Jenna
Covelli, Rocco
Dreams, Delmont
DuPont, Owen
Filisky, Jacob
Fritz, Noah
Fuller, Chania
Fulton, Sean
Garner, Grace
Gillespie, Katerina
Gorta, Ella
Gyorki, Jessica
Hanson, Daniel
Hare, Logan
Harper, Ryan
Hawkins, Andrew
Henson, Dylan
Hofmann, Branndi
Hofmeister, Lucas
Holt, Allison
Horwath, Jacob
Irace, Joseph
Joyce, Sean
Juchnik, Amanda
Kamda, Angelo
Knotek, Anthony
Kovach, McKenna
Lakatos, Alexander (Alex)
Lewicki, Gregory
Liniman, Joseph
Linville, Mathew (Matt)
Lockett, Jason (Jay)
Lundy, Michelle
Marcoguiseppe, Nina
Miller, Emily
Newhouse, Jordan
Nichols, Lauren
Ninham, Kamarie
Owen, Nathan
Pagan, Jose
Perrine, Dominic
Powers, Kayden
Raffaele, Joseph
Ralston, Adrianna
Rusk, Cooper
Russ, Bryan
Sajovie, Grace
Samarin, Zacherey
Schneider, Megan
Smith, Harrison
Subjack, Nathan
Tomkovicz, Evan
Vaghela, Avani
Wareham, Dominic
Washington, Marcellus
Wasielewski, Madelyn
While, Landen
Zender, Jared
Zwegat, Emily
12th grade
Adkins, Danette
Armstrong, Giaunni
Ayers, Thomas
Banks, Jonathan
Banks, Joy
Barth, Owen
Bell, Jamahd
Bell, Victoria-Ann
Berry, Jazmine
Boroski, Kevin
Bowen, John
Burns, Alexandra
Carroll, Zekhi
Cribbs, Luke
Cruz, Ariel
Czerwony, Grace
Dolly, Annalise
Filisky, James
Gabor, Vincent
Gerlak, Brandon
Granke, Mason
Greenwood, Andrew
Groewa, Jake
Harlow, Taylor
Harris, Jackson
Hoang, Hieu
Holt, Julia
Idriss, Alexa
Jarosz, Riley
Jeffery, Jaicee'
Johnson, Makayla
Johnson, Noah
Kaminicki, Bradley
Keys, James Thomas
Knotts, Devon
Kocab, Steven
Kozik, John
Lewis, Amber
Lloyd, Nicholas
Louthan, Jayce
Lundblad, Isak
Malensek, Nathan
Martinez, Zain
Morgenstern, Brianna
Neville, James
Olszko, Taylor
Patel, Om
Perry-Hanley, Toussaint
Peters, Adrian
Picone, Nathan
Raia, Timothy
Ridgley, Mason
Sandoval, Sydelle
Sommer-Yurmanovich, Kendal
Spangler, Richard
Starcher, Marina
Stephens, Audra
Stevens, Justin
Strekowski, Dominik
Stroh, Mackenzie
Stutler, Anthony
Sutton, Garry
Tate, Sade
Turner, Corrin
Waight, Elizabeth
Wimbush, Jahdon
Zee, Krista