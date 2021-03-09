Nordonia High School Honor Roll

Kent Weeklies

Nordonia High School

Second quarter grading period

HIGH HONOR ROLL

3.80 and above

9th grade

Adams, Eloisa

Alexander, James

Alvord, Trent

Angus, Madison

Asiedu, Maurica

Atha, Ryan

Barnes, Brooke

Beverly, Nydia

Blazek, Morgan

Bozan, Gavin

Bugarcic, Grace

Bulanda, Aiden

Carbonell, Elyzabelle

Chang, Christian

Chapman, Bailey

Cluse, Matthew

Colbert, Abigail

Cooper, Lauren

Covelli, Gianni

Crawford, Cassandra

Cundra, Andrew

Czuba, Brigid

Dawson, Darnasia

Di Biase, Arianna (Arian)

Doles, Evan

Ebert, Michael

Falkowski, Emmalisa

Fazio, Izabela

Filips, Tyler

Fiorucci, Sophia

Fitzpatrick, Eden

Fouda, Malak

Freyhauf, Kyan

Garvas, Jessica

Geiger, Kyla

Goga, Evan

Gupta, Riya

Gurung, Simran

Hack, Vincent

Hamad, Matthew

Hawkins, Taylor

Hayes, Sarah

Hermensky, Brendan

Hernandez, Zeina

Hersh, Abigail

Hinterlong, Sarah

Hofmeister, Lindsay

Hollander, Lindsey

Holtz, Noah

Houlahan, Casey

Houlahan, Jordan

Jackson, Donovan

Janosek, Matthew

John, Solana

Johnson, Brooklynn

Johnson, McKylee

Jones, Justin

Joyce, Cailin

Kanar, Kyra

Kinnell, Lucas

Kitzmiller, Drew

Kress, Sally

Kudla, Ryan

LaGuardia, Salvatore

Lahrmer, Rachel

Lanzilotta, Dash

Lembach, Tessa

Lewin, Kolbey

Lopes, Isabella

Lyons, Alyssa

Malone, Elizabeth

Martinez, Angelica

Mayes, Amaya

McGuire, Olivia

McKinley, Rebecca

Mellino, Danielle

Mellott, Brayden

Mercer, Kaylee

Morrow, Madelyn

Musarra, Layla

Pastor, Aubrey

Patel, Rudra

Pelko, Zachary

Penrod, Alexandra (Allie)

Pestino, Jaxon

Peters, Casey

Puff, William

Purcell, Logan

Putz, Natalie

Rafferty, Connell

Ralls, Mallory

Satola, Michael

Satola, Scotland

Schlueter, Allison

Schmidt, Blake

Simpson, Gabrielle

Smajlovic, Arijana

Tench, Elysabeth

Tindall, Owen

Torain, Lauren

Toronski, Abigael

Trehan, Keirstin

Turk, Reanna

Ucker, Braedin

Whitaker, Jocelyn

Will, Delaney

Wilms, Alex

Wise, Meghan

Wonsick, Kayla

Wysocki, Natalie

Yakovic, Jillian

Zambach, Justin

10th grade

Adkins, Makenzie

Agra, Alena

Aiken, Craig

Amato, Anthony

Anderson, Thaliyah

Axtell, Abigail

Balaga, Jeffrey

Bell, Katherine

Bell, Keiran

Berardinelli, Alyssa

Berger, Lauren

Bombik, Sierra

Bregitzer, Kylee

Buzogany, Maria

Byers, Gracie

Cano, Diego

Chester, Benjamin

Cooper, Matthew

Curcic, Gabryelle

Davis, Emma

Dodson, Kyle

Dolly, Gabrielle

Dougherty, Makenna

Dowdy, Alanna

Drusky, Alexander (Alex)

Dudich, Rachel

Dusek, Lauren

Gentile, Katelyn

Gopalakrishna, Liam

Graceffo, Anthony

Grams, Hunter

Grassa, Abigayle

Grassa, Emily

Gruber, Michael

Hameed, Tamia

Hameed, Taniyah

Hayford, Marissa

Heiser, Sophie

Hermann, Sarah

Hernandez Ontiveros, Carlos

(Giovanni)

Jethrow, Makayla

Johanni, Mya

Jones, Brooklyn

Jucha, Brendan

Kaminsky, Jillian

Kellermann, Emily

Kobelak, Kyla

Kopczyk, Jacob

Kvach, Evan

Lammers, Leah

Lang, William

Larrick, Wyatt

Larsen, Bridget

Leepart, Olivia

Lewin, Bryce

Lewis, Tyler

Li, Jie

Madden, Jonathan

Makley, Sara

Malloy, Jackson

Manes, Daniel

McCabe, Emma

McCabe, Samantha

McClelland, Morgan

McFarland, Miah

McMillan, Madison

Mitchner, Jonathan

Morgan, Jaylah

Nagy, Christina

Natali, Anthony

Olszko, Jeremy

Oster, Paige

Palinkas, Joseph

Patterson, Jeremy

Pecic, Amelia

Pendleton, Ella

Perney, Aricka

Piecenski, Camryn

Porozynski, Natalie

Potter, Ian

Randhawa, Simran

Reville, Mason

Richmond, Melanie

Rizzo, Dominic

Roganish, Vegas

Root, Taylor

Rusk, Tucker

Saliga, Carter

Schuster, Isabella

Selbee, Emma

Shirk, Jacob

Smigel, Alyssa

Smotek, Morgan

Spychola, Vincent

St George, Avery

Stalzer, Alexandria

Stancil, Zachary

Stobbe, Karter

Taylor, Maci

Trecarichi, Toni

Villamagna, Logan

Walker, Tracy

Whitten, Hailey

Wiechecki, Mitchell

Wilhelm, Laney

Williams, Lauren

Wollmershauser, Coral

Wujnovich, Daniel

York, Grace

Zelina, Hannah

Zuchinski, John

11th grade

Abate, Megan

Adams, Alexandria

Allen, Ryan

Artino, Analeise

Asiedu, Erimol

Atha, Maeson

Battle, Ta'lar

Brooks, Bryanna

Buck, Brian

Buckenmeyer, Meagan

Burrell, Laila

Busse, William

Campisi, Gianna

Carpenter, Olivia

Cormier, Madelyn

Costello, Nicholas

Cox, Tyler

Cruz-Mondragon, Hailey

Cundra, Maria

Daniels, Grace

DeMarco, Gabrielle

Drinko, Emily

Elliott, Cameron

Eterovich, Emily

Fletcher, Victoria

Foth, Emily

Freese, Ava

Frost, Julia

Gurai, Simran

Hack, Carmella

Harber, Casey

Hayes, Matthew

Henderson, Jon

Hetrick, Kyle

Hinterlong, Kayla

Houlahan, Kylie

Hupcey, Mark

Jackson, Leah

Jones, Andrew

Jones, Jacob

Karkoska, Blake

Kaur, Jaipreet

Kellermann, Katelyn

Kinch, Ryan

Kolettis, Athena

Kress, Suzanna

Kuenzel, Kailey

Lastovka, Andrew

Leslie, Mariah

Madis, Brian

Major, McKenna

Malusky, Veronica

Mamich, Kendall

Marxen, Riley

Maynard, Rory

McFerren, Campbell

McMichael, Gianna

McMichael, Leah

Miranda, Kenia

Morabito, Anthony

Naymik, Stella

Nguyen, Nicholas

Orzel, Edward (Eddie)

Pavluk, Laura

Peters, Jacob

Piper, Taylor

Polace, Nicholas

Potter, Ethan

Predovic, Isabelle

Puscian, Celine

Rayle, Hadassah

Roberts, Jackson

Rosenblum, Max

Schaub, Nicholas

Schillero, Gianna

Shah, Priyank

Shubert, Elizabeth

Soder, Madelyn

Stanek, Amanda

Stoneman, Alexander

Syllaba, Kennedy

Thomas, Chloe

Tokarz, Ethan

Toker, Joshua

Toronski, Evan

Wheeler, Derek

Whetzel, Zachary

Zelina, Ashley

12th grade

Antal, Parker

Arbutina, Isabella

Azeroual, Mouad

Bartholomew, Zachary

Beattie, Lindsey

Bellantoni, Gianna

Berghauser, Noah

Blazek, Taylor

Bon, Evan

Borsch, MacKenzie

Buddenhagen, Bradley

Cardinal, Emily

Carozza, Matthew

Carrell, Carson

Carrell, Kenton

Carson, Madison

Chase, Emma

Chesnik, Chloe

Chilton, Aidan

Clark, Madison

Cluse, Madison

Coon, Bailey

Cox, Branden

Davis, Alayah

Davis, Ian

Davitt, Ryan

Dulaney, Julia

Fawaz, Serene

Fiorucci, Madeline

Flynn, Dylan

Ford, Madeline

Gabel, Cole

Garvey, Sean

Ghotra, Robin

Godspower-Odiong, Divine

Gomula, Alyssa

Grams, Jacob

Griffin-Lonardo, Jade

Hanus, Gianina

Harp, Haley

Heiser, Greta

Hendrock, Travis

Hensley, Natalie

Hover, Louis

Hungerford, Alexander

Jones, Joel

Joyce-Ward, Isabella (Bella)

Kellhofer, Maggi

Kellhofer, Maria

Kerosky, Matthew

Kodek, Jason

Kolesar, Karlie

Koperna, Grace

Kowatch, Cole

Lahrmer, Nathan

Lohm, Sarah

Long, Serena

Mackniak, Jacob

Madden, Melissa

Majoros, Hallie

Mason, Aleana

Matousek, Madelyn

McHugh, Alyssa

McIntyre, Sydney

McKinley, Lydia

Meadows, Kaley

Menefield, Dante

Mercer, Cade

Merriman, Kristopher

Minix, Hannah

Monaco, Matthew

Monroe, Aaron

Multani, Lauleen

Pagan, Allyson

Patel, Shubh

Peters, Hailey

Petro, Chloe

Picoult, Lorna

Putz, Gwendolyn

Resch, Daniel (DJ)

Reynolds, Jordan

Rice, Elizabeth

Rock, Anthony

Rock, Celina

Roganish, Diesel

Sandhu, Gurmanpal (Gurman)

Sarkissian, Emma

Scott, Ryan

Sebastian, Brian

Sethna, Darayus

Shaffer, Robert

Shah, Neil

Siewert, Allyson

Strong, Zachary

Swaton, Joan

Thomas, Taniah

Tomak, Jennifer

Tomkovicz, Jake

Travers, Alayna

Tyukodi, Luke

Vu, Emily

Wahl, Joseph

Ward, Logan

Weber, Grace

White, Evan

Wiehe, Samantha

Will, Spencer

Wolf, Matthew

Wolf, Robert

Wurts, Natalie

HONOR ROLL

3.6 – 3.79

9th grade

Alexander, Nathan

Boyd, Nia

Burnside, Kayla

Cochran, Boden

Davarpanah, Ella

Dougherty, Madison

Gale, Shyann

Hanna, Kira

Kampe, Daina

Kawolics, Raymond

McCollough-Jones, Justice

Petite, Israel

Shtarkman, Zachary

Soltis, Jacinda

Ware, Joshua

10th grade

Banks, Isabella

Burks, Shamiah

Canupp, Alexander

Cerny, Alexandria

Dombrowski, Marissa

Donnelly, Wesley

Golembiewski, Larisa

Gonzalez, Stephanie

Groewa, Nicole

Hall, Owen

Hamilton, Alyssa

Kraus, Lucas

Kuenzel, Jack

Lockshine, Isabella

Picoult, Margaret

Schiavone, Vincent

Spangler, Jacob

Spinetti, Nicholas

Walentik, Noah

Weber, Maxwell

Willis, Matthew

Wilson, Andrew

11th grade

Allen, Tyler

Butler, Tyler

Elsbury, Gary

Evans-Jones, Jeremiah

Gravino, Daniel

Hunter, Ayden

Prischak, Kayla

Prochaska, Alison

Puff, Victoria (Tori)

Riedel, Chase

Sopata, Mya

Widmar, Owen

Wilson, Mark

Yakovic, Jonathan

12th grade

Angus, Tyler

Berger, Matthew

Bowles, Justin

Craft, Ryan

Fulton, Inesh

Gopalakrishna, Caden

Hamad, Nicolas

Harris, Aaron

Hart, Mar'quez

Heddlesten, Sean

Kainec, Savannah

Knisely, Samantha

Kodek, Justin

Levak, William

Levay, Dylan

Liederbach, Zack

Lippincott, Thomas

Merritt, Faith

Pappadakis, Joshua

Perrine, Salvatore

Roctz, Daniel

Wise, Thomas

Yuzwa, Adam

MERIT ROLL

3.00 – 3.59

9th grade

Artino, Olivia

Bajwa, Ranbeer

Balaga, Carter

Bielawski, Joseph

Block, Carter

Bridgman, Kevin

Byers, Alicia

Byers, Samantha

Caravona, Gianna

Carpenter, Jack

Clines, John

Coneglio, Anthony

Costello, Frank

Cruz-Mondragon, Destiny

Cullen, Malaya

DeBoo, Raleigh

Dobrovolszky, Diana

Dolce, Anthony

Ferrara, Hannah

Godspower-Odiong, Juan (Isabella)

Gurka, Vincent

Hairston, Oni

Hazel, Lisa

Henkel, Liam

Jezior, Ethan

Johnson, Blake

Keniry, Alden

Kuhn, Riley

Lucician, Grant

Lundblad, Noah

Mallis, Benjamin

Mandich, Jacob

Manis, Rachel

Maynard, Dallas

McKinnie, Mason

Miller, Jakob

Miller, Madilynne

Miller, Nathan

O'Connor, John (Geno)

Parker, Cameron

Patsy, Gabriella

Pavlick, Aleeya

Perrine, Gino

Pethtel, Ryan

Queen, Tessa

Ranch, Aiyanna

Rapp, Brett

Roberts, Cameron

Sarkissian, Jack

Sethna, Devin

Simmons, Aidyn

Skillern, Alicia

Sorboro, Vincent

Sutton, Jacob

Taylor, Marlowe

Werden, Dylan

Zuschin, Liliana

10th grade

Asiago, Nathan

Babareka, Colton

Banish, Emma

Basilone, Mara

Becker, Camryn

Bennett, Mareiona

Bynum, Justin

Chesser, Nicholas

Chilton, Elyse

Coffman, Scott

Cribbs, Nolan

Fechter, Noah

Francis, Colton

Gerhart, Nathan

Gibson, Christopher

Gibson, Journie

Gitiforooz, Ryan

Gurtatowski, Ryan

Hammel, Mia

Hampton, Jimaree

Heller, Maddy

Jeakle, Dylan

Kocab, Austin

Kroft, Bayne

Lewis, Richard

Lewis, Sade

Mahle, Alexia-Skye

Margagliotti, Lilah

Mericka, Adam

Milianta, Vincent

Muetzel, Brian

Napoleon, Mikayla

Nartker, Jesse

Passerell, Aden

Patel, Tulsi

Picoult, Alexandra

Rainier, Lauren

Riley, Grace

Schonauer, Emily

Shamblin, Avery

Springer, Hayley

Stehlik, Jensen

Sweeney, Isabella

Tinney, Darren

Trehan, Kenadie

Waite, Kevin

Walker, Jayson (JJ)

Williams, Patrick

Willis, Salvatore

Zender, Zachary

11th grade

Block, Alexander

Bocciarelli, Taylor

Carrossellia, Alessia

Ciocca, Olivia

Cobb, David

Colbert, Jacob

Collins, Anthony

Coneglio, Allison

Cornett, Jenna

Covelli, Rocco

Dreams, Delmont

DuPont, Owen

Filisky, Jacob

Fritz, Noah

Fuller, Chania

Fulton, Sean

Garner, Grace

Gillespie, Katerina

Gorta, Ella

Gyorki, Jessica

Hanson, Daniel

Hare, Logan

Harper, Ryan

Hawkins, Andrew

Henson, Dylan

Hofmann, Branndi

Hofmeister, Lucas

Holt, Allison

Horwath, Jacob

Irace, Joseph

Joyce, Sean

Juchnik, Amanda

Kamda, Angelo

Knotek, Anthony

Kovach, McKenna

Lakatos, Alexander (Alex)

Lewicki, Gregory

Liniman, Joseph

Linville, Mathew (Matt)

Lockett, Jason (Jay)

Lundy, Michelle

Marcoguiseppe, Nina

Miller, Emily

Newhouse, Jordan

Nichols, Lauren

Ninham, Kamarie

Owen, Nathan

Pagan, Jose

Perrine, Dominic

Powers, Kayden

Raffaele, Joseph

Ralston, Adrianna

Rusk, Cooper

Russ, Bryan

Sajovie, Grace

Samarin, Zacherey

Schneider, Megan

Smith, Harrison

Subjack, Nathan

Tomkovicz, Evan

Vaghela, Avani

Wareham, Dominic

Washington, Marcellus

Wasielewski, Madelyn

While, Landen

Zender, Jared

Zwegat, Emily

12th grade

Adkins, Danette

Armstrong, Giaunni

Ayers, Thomas

Banks, Jonathan

Banks, Joy

Barth, Owen

Bell, Jamahd

Bell, Victoria-Ann

Berry, Jazmine

Boroski, Kevin

Bowen, John

Burns, Alexandra

Carroll, Zekhi

Cribbs, Luke

Cruz, Ariel

Czerwony, Grace

Dolly, Annalise

Filisky, James

Gabor, Vincent

Gerlak, Brandon

Granke, Mason

Greenwood, Andrew

Groewa, Jake

Harlow, Taylor

Harris, Jackson

Hoang, Hieu

Holt, Julia

Idriss, Alexa

Jarosz, Riley

Jeffery, Jaicee'

Johnson, Makayla

Johnson, Noah

Kaminicki, Bradley

Keys, James Thomas

Knotts, Devon

Kocab, Steven

Kozik, John

Lewis, Amber

Lloyd, Nicholas

Louthan, Jayce

Lundblad, Isak

Malensek, Nathan

Martinez, Zain

Morgenstern, Brianna

Neville, James

Olszko, Taylor

Patel, Om

Perry-Hanley, Toussaint

Peters, Adrian

Picone, Nathan

Raia, Timothy

Ridgley, Mason

Sandoval, Sydelle

Sommer-Yurmanovich, Kendal

Spangler, Richard

Starcher, Marina

Stephens, Audra

Stevens, Justin

Strekowski, Dominik

Stroh, Mackenzie

Stutler, Anthony

Sutton, Garry

Tate, Sade

Turner, Corrin

Waight, Elizabeth

Wimbush, Jahdon

Zee, Krista