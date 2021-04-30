Hudson High School Third Quarter Honor Rolls

Kent Weeklies

Hudson High School

Third quarter Honor Roll

FRESHMEN

Distinction Honor Roll

Andersen, Tobias Lejre

Anglewicz, Travis Gregory

Arigo, Lillian Nicole

Arnott, Georgia Avalon

Ashe, Conor Haven

Bacak, Reece William

Bagnato, Sasha Brynn

Baloi, Alexander Luca

Banko, Matthew Alston

Bao, Deja

Barker, Kristin Elizabeth

Bayliss, Scott George James

Beard, Ava Suzanne

Beegle, Molly Grace

Bellish, Brooke Mariah

Bhatia, Nayan Leo

Bhatia, Sunita Kaveri

Bielecki, Catherine Ann

Blankenship, Jade Brooklyn

Bleifer, Luke James

Boller, Constance Elizabeth

Bolon, Kiersten Augusta

Bonilla, Madyson Inez

Boyle, Sofia Rose

Brainard, James William

Braley, Jack Kenneth

Brashear, Samuel Zachary

Brindley, Natalie Elizabeth

Broski, Noah Adam

Brown, Janeka Marjorie

Butina, Alec Xander

Canterbury, Lucy Grace

Carvalho, Luca Thomsen

Cerutti, Abby Marie

Chaney, William Bruce

Chen, Margaret Ziyao

Chmura, Katelyn Cullen

Cho, Iason Christopher

Choi, Ella Caralena

Dale, Alexander James

Davis, Elizabeth Paige

Davis, Luke Abram

Delagrange, Sean Paul

DeLambo, Joseph Edward

Dement, Jason Alexander

DeWitt, Chase Foster Conde

DiMassa, Alexander Pasquale

DiMauro, Maria Lucia

Dobro, Cooper Thomas

Donley, Matalin Grace

Dredge, Aubrey Lyn

Du, Sherry

Dudas, Henry Finnian Matthew

Dzierwa, Adam Matthew

Easton, Emily Maria

Edge, Gabrielle Adara

Eimer, Renna Michelle

Emerick, Evan Scott

Erzurum, Arlan Walter

Farabee, Samantha Blair

Fink, Arden Ashley

Flynn, Kaitlyn M

Galich, Samuel Robert

Gallagher, Ellie Margaret

Galosi, Claire Anne

George, Parker McPeak

Gilanyi, Leah Margaret

Goldslager, Caroline Elizabeth

Graser, Delaney Rhea

Gresh, Aiden Elliott

Gunnerson, Bettina Irene

Gunselman, Erin Rose

Hall, Owen Frederick

Haller, Anna Grace

Haluch, Anna Aleen

Hamm, Madelyn Lee

Heckroth, Ryan David

Hoffmann, Quinn Blackledge

Hoppes, Alicia Rayne

Hrach, Hayden Scott

Huminsky, Derek Brendan

Ingram, Natasha Marie

Iriarte, Mirabella Jane

Ivey, Oliver Joseph

Jacops, Ruby Rose

Jagodzinski, Camryn Jane

Johnson, Nolan Thomas

Jones, Meghan Frances

Jones, Noble James

Karnofel, Elizabeth Rose

Karra, Arlene Gurneet

Keller, Owen Michael

Kelley, Sarah Noelle

Kennedy, Grace Marie

Kheder, Rossteen Zahed

Kim, Elizabeth Eunha

Kim, Hannah

Kinast, Benjamin Douglas

Kloss, Amelia Suzanne

Knauf, Alison Grace

Knipe, Greta Cathryn

Kochanowski, Tessa May

Koelsch, Kylee Paige

Kordel, Lauren Avery

Korff, Alexandria Leigh

Kraus, Brianna Krieger

Kuhrt, John Michael

Kurokawa, Kai

Lamielle, Landon Christopher

Landess, Sara Elizabeth

Larrabee, Allen Michael

Laughlin, McKenna Rose

Lawrence, Aidan Scott

Layton, Jessica Marie

Learoyd, Charlie Edward Brook

Lee, Jiyoo

Lehman, Efrem Peter

Lehman, Rachel Mariel

Leipertz, Sophia Pauline

Lenz, Emma Elisabeth

Liesen, Jacob William

Lightner, Jenna Mary

Lightner, Kara Barbara

Link, Alexandria Ann

Liu, Erica Yuwei

Lozina, Audra Rene

Lucarelli, Grace Olivia

Lyons, Sarah Elizabeth

Ma, Xinyu

Mack, Kaia Jordan

Madar, Noah Alexander

Matyja, Sarah Ann

McCray, Mason Paul

Mertes, Gavin Christopher

Metzler, Maya Kate

Miller, Juliana Christine

Morgan, Renee Christine

Mullner, Julia Rose

Muzumdar, Nathan Mark

Naska, Amber Marie

Neistadt, Nolan Jeffrey

Nigrelli, Nataleigh

Niswander, Maxwell Emerson

Nold, Zane Alexander

Norin, Aiden Timothy

Oh, Jocelyn

Pacer, Sarah Elysabeth

Pallo, Logan David

Palumbo, Luke Alexander

Pearl, Helena Rose

Perez, Maria Theresa

Peterson, Lindsay Elise

Pierre-Louis, Nathaniel Samuel

Polak, Grayson Cole

Prado, Quin Colette

Price, Noah Selby

Puhl, Maxwell Courtney

Regan, Quinn Rowan

Rego, Christopher Paul Che

Reynolds, Maximus Patten

Ricard, Thomas Anthony

Ritter, Ryan Scott

Robb, Ian Jack

Robinson, Natalie Ann

Roegner, Kristine Evelyn

Ross, Charles John Lasater

Sabic, Kennan Elmir

Santa Maria, Angelina Dianna

Savelli, Nicholas Paul

Schilkowski, Owen Douglas

Schroeder, Joshua Grey

Schwan, Alyssa Lynne

Shabino, Benjamin Steven

Shah, Aali Rehman

Shainoff, Gabrielle Aryn Rieden

Sigler, Jack Alexander

Smetham, Ella Catherine

Smithers, Jackson Roland

Smolko, Benjamin Frank

Sooy, Hannah Rose

Spalding, Sarah Nicole

Spalding, William James

Sprinzl, Lena Reese

Stoehr, Jeremiah Earl

Sykes, Alyssa Jane

Tallat-Kelpsa, Ava Maria

Tanner, Nolan Wayne

Taylor, Eleana Grace

Thomas, Ethan Warner

Thomas, Olivia Madeleine

Titmas, Gabriel Glenn

Tong, Jason Riley Yu-Sheng

Trainor, Ava Nicole

Travis, Avery Rose

Tuttle, Violet Azalee

Uijtewaal, Sophie Anna Eveline

Ventresca, Ethan Michael

Vizmeg, Maya Sue

Vogel, Samuel William

Von Schwerdtner, Jerod Benno

Walker, Elizabeth Jane

Waller, Sydney Marcela

Warman, Wyatt William

Warner, Jackson Joseph

Watson JR, Paul Jeffery

Wawrosch, Brad Christian

Weldon, Jack David

Whelan, Amanda Faith

Winski, Brennan Dennis

Wood, Jeffrey

Wright, Maria Yvonne

Yanak, Nolan John

Yli-Junnila, Tino Oliver

Zsaludko, Alaina Marie

Merit Honor Roll

Agbor-Baiyee JR, Henry Bate

Bennici, Justin James

Betz, Ryan James

Buckshaw, Ava Rose

Carroll, Kyren Andre'z

Ceccardi, Luke Christopher

Cerutti, Jake Matthew

Chokan, Reece Aaron

Crombie, Lauren Ann

Davis, Parker Christian

Dean, Colin Mathew

Dodd, Ryan Avery

Dudley, Logan Christopher

Feller, Aidan Grant

Gallagher, Alexander Irvin

Gallegos, Isaac Julian

Harvey, Reese Elizabeth

Humenansky, Taylor Anne

Kiewatt, Connor Allen

Lamb, Matthew James

Lear, Evelyn Elizabeth

Ludewig, Ian Anthony

Lukac, Ava Catherine

Mager, Gianna Angela

Marez, Nicholas Jay

Mikolay, Jonah Christopher

Miller, Jessica Ann

Muller, Miles Moses Emmanuel

Neher, Peyton William Nicholas

O'Guinn, Teagan Riley

Paterniti, Rylie Mitsu

Romano, Alexander John

Ross, Lindsey Grace

Scheeser, Megan Nicole

Schneider, Joseph Anthony

Sheppard, Kaylee Lynn

Skoczen, Oliver Henry

Slater, Logan Spencer

Smith, Kaylei Jade

Spencer, Nicholas Quinn

Stefanoni, Ava Camille

Stelmarski, Landon Wyatt

Strebel, Grace Marie

Suntken, Margaret Louise

Sutyak, John Paul

Trautmann, Lucas William

Tripp, Gino Anthony

Whelan, Allison Grace

Williams, Caroline Elizabeth

Williams, Tanna Rose

Yoo, Subin

Yoon, Boyeon

Young, Zachary Robert

Zirneskie, Sophia Therese

SOPHOMORES

Distinction Honor Roll

Affeldt, Jacob Kennedy

Allen, Connor Bryant

Armao, Maria Nicole

Ashe, Abbie Taylor

Ashe JR, David Nixon

Ashurst, Brendan Gabriel

Babitsky, Katherine Elizabeth

Backlin, Benjamin Samuel Jacob

Baig, Arsalan

Bakonyi, Peyton Elyse

Baldwin, Grace Marie

Bangayan, Leonardo Norberto

Batcher, Noah Joseph

Bayoumy, Kaleigh Ann

Beasley, Connor Sebastian

Beh, Elijah Sage

Berry, David Henry

Bezdek, Evan Wells

Bigham, Barrett Tyler

Bird, Caroline Michelle

Boicey, Emma Marie

Bosinski, Alexander Gabriel

Brashear, Lukas Bryce

Brockway, Aliana Grace

Brown, Jacob Maximilian

Buccella, Nicholas James

Bucks, James Maxwell

Caniglia, Carrie Anne

Cantillon, Emma Angeline

Carbone, Callilah Maria

Carrillo, Stevie Lyn

Cash, Angeline Maria

Caspar, Henry Michael

Catri, Nicholas Christopher

Chandler, William Theodore

Chen, Alexander Zhihao

Chluda, Ava Margaret

Church, Andrew John

Clark, Andrew Duke

Clark, Emily Lynn

Clark, Madeline Paige

Clemens, Lena Alexandra

Columbia, Lindsey Si Xiang

Conaway, Madeline Kay

Conkling, Nathan Michael

Cooler, Hannah Michelle

Custy, Sean Nicholas

Cutlip, Isabelle Morgan

Dennison, Ty David

Dezelic, Mia

Dowling, Kaylee Kim

Duliga, Liliana Marie

Durkee, Owen Everett

Eells, Jackson Peter

Emmendorfer, Kelly Marie

Erzurum, Adyson Elaine

Erzurum, Avery Ziya

Ess, Rowan Joseph

Evans, Kelly Lynn

Farrell, Carly Elizabeth

Fauver, Annabel Grace

Feisthamel, Michael Anthony

Fetsko, Kaitlyn Joyce

Finkenthal, Ellie Taylor

Fischer, Lauren Drew

Fliss III, James Thomas

Frank, Camden Alexander

Frank, Tyler David

Friel, Wylan James

Gatzulis, Bridget Kathleen

Gedeon, Gabrielle Diana

George III, Richard Paul

Gesdorf, Kaitlyn Elizabeth

Gogusoglu, Akito Mehmet

Gogusoglu, Ayla

Gold, Victoria May

Gopal, Shilpa Shakuntala

Grant, Elizabeth Anne

Greenbaum, Olivia Mae

Gromosiak, Kellen Michael

Gunselman, Grady Reed

Gyurky, Maxwell Donald

Hadfield, Caitlin Elizabeth

Hansen, Melissa Marie

Hanzlicek, Alexander Wilson

Hanzlicek, Gabrielle Sydney

Hedges, Gabrielle Reagan

Henderson, Emily Grace

Hensel, Logan Daniel

Herman, Charles John

Hewis, Clayton Charles

Hileman, Emma Reese

Hinkle, Andrew Martin

Hunkar, Elaina Gabrielle

Hutchins, Charles Hill

Ikhlef, Katia Miriam

Imes, Evan Anthony

Janecek, Kirra Rose

Jenkins, Jack Robert

Johnston, Aidan Charles

Jones, Evelyn Virginia

Jordan, Emma Grace

Judy, Kaitlyn Grace

Katitus, Megan Elizabeth

Kennedy, Alexandria Rae

Kennedy, Austin Robert

Kerrigan, Kennedy Paige

Kheder, Sophie Zaeh

Kippley, Annika Rose Mary

Kippley, Zoe Elizabeth

Kloss, Jacqueline Christine

Koerbel, Ty Jacob

Kremser, Luke Matthew

Kuhen, Caroline Elizabeth

Landefeld, Juliana Grace

Landess, Maria Jane

Lavi, Walker Rhys

Lavoie, Jeremy Tiberius Slotter

LeVan, Colin Christopher-Clancy

Lewis, Malia

Liechty, Mitchell Scott

Liesen, Emma Clare

Lindley, Olivia Grete

Markakis, Aristotle George

Mawaka, Kylie Frances

Mawby, Megan Louise

Mawby, Thomas Henry

McDaniel, John Cannon

McGurr, Madeline Wen

McKeon, Erin Margaret

Messner, Margaret Avery

Miele, Reagan Elizabeth

Mihalek, Benjamin Joseph

Mikolay, Ava Caroline

Miller, Brock Jacob

Miller, Graham Ross

Miller, Megan Kathleen

Mitalski, Isabella Grace

Mondora, Daniel Ethan

Moore, Ethan Samuel

Morcos, Roy Abdo

Morgan, Matthew Thomas Lucas

Mormino, Benjamin Michael

Muni, Gavin Anthony

Musone, Nicolo Thomas

Northrup, Emma Taylor

Omerza, Brandon Lee

Pallay, Jagger Kevin

Palmer, Alexander Joseph

Palmer, Emma Katherine

Pavlik, Joseph Nikolai

Pawlowski, Kate Marie

Petrik, Megan Taylor

Pinnow, Kelsi Elizabeth

Ploskunak, Leah Madison

Price, Jake Maguire

Pulido, Ethan Alexander

Putnam, Grant Walter

Ramey, Kyla Ellen

Ream, Zachary Randall

Redd, Lydia Renee

Rediger, Krista Danielle

Reese, Rocco James

Rego, Kayli Rose Chu

Reich, Clayton Garrett

Rich, Benjamin Zachary

Rippe, Kathryn Elizabeth

Rohwedder, Lindsey Rae

Roukey, Tyler Nicholas

Roumie, Evan Christopher

Rowell, Easton Kai

Rubin, Mason William

Ryan, Pamela Jane

Samangy, Jeremy Draco

Sawicki, Roman Nicholas

Scharville, Samuel James

Schenkenberger, Marisa Nicole

Schilthelm, Aidan John

Sheppard, Dillon Derek

Shriver, Dominic Robert

Simpson, Shaniya LaNae

Sizemore, Spencer Latham

Smedley, Logan William

Smith, Emily Ann

Smith, Moira Kathryn

South, James Thomas

Spalding, Mya Rose

St Pierre, Ryan Katherine

Stec, Graham Matthew

Stecker, John David

Steel, Michael Adam

Stelmarski, Brooke Louise

Stertzbach, Cortland Lee

Stitzel, Rebecca Hanna

Sturley, Anna Jin Yan Guan

Swain, Amelia Anne

Sweeney, Ian Michael

Szabo, Ruben Erhard

Tandy, Alexandra Lizette

Taylor, Elise Margaret

Thomas, Kacey Susan Xiaomei

Thompson, Melanie Anne

Tima, Lindsey Erin

Travis, Tyler James

Tremmel, Elyse Christine

Truesdail, Gabriel Douglas

Unke, Katelyn Elizabeth

Walker, Michael Ryce

Wallace, Ava Elizabeth

Walton, Lori Marie

Wang, Angela

Wang, Vivien

Waye, Ethan Charles

Wingler, Morgan Halle

Wood, Allison Elizabeth

Xu, Alice

Yuhos, Anthony Christopher

Yurak, Charles Donald

Zadow, Daniel Perry

Zahn, Amanda Rose

Zappone, Noah Curtis

Zarges, Zane Theodore

Merit Honor Roll

Baig, Zeshan

Berrios Perez, Ana Camila

Bode, Ethan Callan

Botosan, Joshua Michael

Brennan, Luke Thomas

Buynak, Angelina Marie

Cappabianca, Vittorio Vincent

Carrillo, Peter Jacob

Carson, Sullivan Zigmond

Caspar, Katherine Angeline

Castellarin, Elizabeth Ann

Clapper, Matthew Ramon

Courtney, Charlotte Rachel

Curley, Grace Elizabeth

Curry, Molly Larkin

DeLisio, Reyna Carmelina

DePompei, Galvin Giovanni

DiMalanta, Brayden Anthony

DiNardo, Ella Grace

Downing, Patrick Michael

Easton, Matthew John

Fontana, Ava Scott

Forrest, Eleanor Rae

Foster, Maxwell Kircher

Francis, Kellen Ryan

Fritsch, Adrienne Alexa

Fritz, Dylan Haddad

Gessford, Nicholas Peter

Goodman, Katherine Laura

Gromosiak, Tucker James

Hallis, Joseph Alexander

Heisa, Zachary Andrew

Hixon, Addison Rae

Johnson, Andrew Christopher

Kampa, John David

Kehoe, Jack Stephen

Kennedy, Catherine Marie

Kwasney, Hunter Cameron

Linke, Hannah Nicole

Lopez, Paul Anthony

Masi, Tatum Elizabeth

Matier, Sean Christopher

McDonald, Matthew Joseph

McNeal, Ma'Kyi Issaih

Merrick, Victoria Grace

Miller, Nathan Michael

Mulvaney IV, Frank Lee

Nalley, Casey Jean

Peri, Michael Anthony

Poole, John Gerard

Radcliff, Brandon Philip

Regan, Caden Colin

Retherford, Caleb Carl

Root, Brendan Mark

Scrimshaw, Hayden Parker

Shale, Thomas Edouard John-Paul

Smith, Paige Josa

Spohn, Ronan Bruce

Stanley, Jackson Daniel

Strazek, Sydney Kathleen

Toth, Blake William

Trattner, Nash Garson

Weaver, Kaitlyn Nicole

Wervey, Blake McKenzie

Wheatley, Eric Michael

Zapp, Arianna Clare

JUNIORS

Distinction Honor Roll

Abdoo, Natalie Marie

Ackerman, Moira Anne

Albrecht, Paige Kathryn

Allen, Brooke Mary

Andrachik, Alexia Ryan

Archer, Emma Catherine

Archer, Megan Elizabeth

Aszkler, Elliott Wynn

Banko, Thomas Thorpe

Beard, Ella Frances

Beegle, Emma Nicole

Bennici, Brandon Michael

Berichon, Julie Weiyun

Berichon, Quinn Chunjin

Berish, Eve Katherine

Berman, Maria Elena

Beseda, Emma Grace

Bigham IV, George Faunce

Binns, Peyton Makena

Bishop, Edie Kate

Bleifer, Zachary Paul

Bourret, Jillian Kathleen

Bowersock, Matthew James

Bowser, Julia Evelyn

Brewer, Joshua Scott

Brown, Titan William Robert

Butina, Ava Helene

Buzzelli, Carter Matthew

Campanelli, Claire Lauren

Cannon, Kimberly Mary

Caputo, Gabriella Rose

Carrillo, Kaitlin

Carvalho, William Thomsen

Catania, Brennan Nicholas

Censoprano, Mia Rose

Cerutti, Grace Marie

Clifford, Lauren Elizabeth

Cocieru, Anastasia

Cole, Benjamin James

Collins, Samantha Elizabeth

Constable, Andrew James

Cook, Abigail Rose

Craddock, Mason Reed

Crook, Peyton Elizabeth

Daberko, Louis Mack

Damante, Charles Ryan

Delamater, Quinn Camille

DeLambo, David Patrick

Delapaz, Diana Lizbeth

Demuynck, Austin Richard

Deuberry, Robert Nathaniel

Dickens, Alec Chandler

DiGeronimo, Delaney LaRae

DiGiacomo, Lauren Alexandra

Dilley, Diego Andres

DiNardo, Mia Faith

DiTullio, Isabella Christine

Drobnjak, Mija Elena

Duliga, Kerissa Rose

Duliga, Marlena Grace

Earp, Mary Margaret

Eismon, Avari Grace

Ellenberger, Keira Isabel

Elliott, Aiden Scott

Evans, Madison Sophie

Evans, Ryan Austin

Fan, Sunny

Farley, Jordyn Ashley

Farley, Peyton Morgan

Faust, Anna Elize

Fisher, Benjamin Edward

Foskett, Greta Lucy

Fuller, Audrey Rose

George, Kenneth Michael

Gerity, Sean Michael

Goldslager, Abraham Arthur

Gomersal, Laurel Madeline

Gomersal, Samuel Austin

Good, Matthew Dominic

Greco, Julia Ranae

Greco, Madelyn Elizabeth

Grecol, Michelle Marie

Gross, Page Kathryn

Hall, Josephine Elizabeth

Halter, Cash James

Hamad, Hamza Mohammad

Hamor, Audra Lucile

Hanning, Hunter Michael

Hartline, Andrew Glen

Havens, Lindsey Caroline

Heckroth, Katherine Rose

Hensley, Katherine Meredith

Hensley, Megan Elizabeth

Hervey, Caroline Elise

Hileman, Jack Huston

Hill, Aubrey Celeste

Holman, Maura Elizabeth

Hooker, Charlotte Frances

Hoppes, Harrison Jacob

Hoschar, Andrew Alan

House, Adam Christopher

Hu, Andrew Muen

Hudy, Morgan Elizabeth

Huminsky, Isaac Aaron

Hunkar, Adel Eva

Innamorato, Olivia Rose

Jadallah, Mira Ahmad

Jahn, Anna Elise

Johnson, Ane Taylor

Jones, Hannah Marie

Jones, Jessica Michele

Jones, Laura Elizabeth

Jones, Story Anne

Jordan, Daniel Thomas

Judson, Meredith Patricia

Just, Benjamin Michael

Kane, Michael Patrick

Keller, Aidan Matthew

Kempf, Grace Jeanne

Kheder, Matteen Zadeh

Kibler, Isabella Ann

Kinzel, Amber Lynne

Kirchner, Colin Anthony

Kissinger, Olivia Leona

Klemens, Natalie Grace

Knepp, Samantha Ryann

Koelsch, Bailey Ann

Kollar, Natalie Jane

Korff, Dallas Jan Walter

Kosa, Klaudia Flora

Kramer, Matthew Robert

Kraus, Ian Maxwell

Lal, Aiden Hunter

Lawler, Josephine Ross

Li, Qiao

Libby, Danielle Elizabeth

Liedel, Griffin Louis

Lombardy, Alexander Ross

Loomis, Joseph Steven

Loring, Constance Ava

Lozina, Sarah Elizabeth

Lualdi, Jack Henry

Ludewig, Marissa Jane

Lynn, Cooper Jacob

Lynn, Isabelle Amaya

MacKay, John Andrew

Madar, Benjamin Joseph

Manzo Puente, Mariana

Masink, Megan Jessie

Mathew, Sera Elizabeth

Matier, John Charles

Matolka, Vincent Anthony

McCabe, Celena Bevan

McCray, Hannah Elizabeth

McGinnis, Ryan Zane

McMullin, Sean Joseph

McStay, Aidan William

Menendez, Alison Nicole

Mertes, Ava Clare

Miller, George Vincent

Moffa, Caroline Elizabeth

Mondora, Jacob Andrew

Morgan, Brooke Elizabeth

Morgan, Lucas Kenneth Edward

Mullner, Anna Marie

Muqeet, Mohammed Abdul

Myers, Katherine Reagan

Nadsady, Karli Ana

Nagaj, Hailey Marie

Neville, Meghan Elizabeth

Newby, Isabel Ling

Noble, Julia Grace

Nodar, Rachel Jolie

Nowicki, Sean Joseph

Olsafsky, Corbin Richards

Ortiz-Witter, Claire Marissa

Osburn, Luke Mathew

Ozello, Nina Sophia

Pacsi, Lauren Kae

Palmer, Carly Suzanne

Palmieri, Kathryn Marie

Pamer, Ryan Patrick

Pappano, Ryan Daniel

Parker, Chloe Isabelle

Parnell, Benjamin Ray

Pavia, Ryan Glenn

Pawlowski, Jack Thomas

Pierce, Colin Lions

Pisano, Olivia Claire

Potts, Sarah Marie

Preslock, Grace Elizabeth

Pulte, Tatum Lynn

Raeth, Anja Marie Reine

Ramlow, Kaci Shea

Ramsey, Mary Carol

Ramsey, Zachary James

Reber, Lucy Pauline

Reich, Cameron Clifford

Renna, Iris Patricia

Rhodes, Vincent Patrick

Rischitelli, Margaret Anne

Rischitelli, Thomas Dean

Roessler, Carl Junyan

Romano, Benjamin Robert

Root, Ashley Marilyn

Rosenberg, Lauren Elizabeth

Ross, Ethan Michael

Rotunno, Laurel Domenica

Sadler, Sydney Judith

Sage, Benjamin Harold

Sattele, John Davis

Schroeder, Julia Love

Schurman, Katerina Grace

Seifert, Madeline Quinne

Senk, Autumn Nicole

Shaffer III, Ronald Eugene

Shanley, Maryn Grace

Smith, Mekenzie Marie

Sooy, John Douglas

Souser, Ryan David

Stauffer, Kieran Robert

Stitzer, Tenley Skye

Stohlmeyer, Sophia Kathryn

Stover, Alexandra Katherine

Sullivan, Ryleigh Brooke

Suydam, Ryan Thomas

Szabo, Eliana

Takacs, Tyler Edward

Taylor, Avery Christian

Timko, Reagan Philomene

Titmas, Abbey Marie

Tong, Christian Lucas Yu-Ding

Trautmann, Cole Daniel

Truesdail, Halima Ann

Uijtewaal, Emilie Petronella Maria

Unger, Elizabeth Claire

Vaillancourt, Tyler Dillon

Varga, John Coichiro

Venti, Aidan Jacob

Von Ville, Caroline Elizabeth

Wagner, Samuel Jacob

Walker, Hailey Marie

Weldon, Hannah Catherine

West, Jayne Ann

Whited, Marshall Isaac

Williams, Andrew Barrett

Wilson, Darby Elizabeth

Wright, Madison Anna

Yanak, Alaina Jane

Yanak, Allyson Riley

Yard, Andrew Gregory

Yerkey, Riley Douglas

Zammataro, Mallory Elizabeth

Zhang, Laura Wei

Zhao, Megan R

Zmich, Erin Rileigh

Merit Honor Roll

Agbor-Baiyee, Pearl Agbor-Nkamba

Badillo, Alan Gustavo

Bell, Carter Gregory

Box, Margaret Marie

Brown, Lauren Elizabeth

Cannon, Douglas Andrew

Cossey, Dharma Trinity

Dorony, Jacob Christopher

Durkin, Sean Scott

Emch, Brooke Elizabeth

Gerbick, Jonah David

Goad, Adam Jacob

Gonzalez, Zachary Marc

Gregory, Kristyn Grace

Guistino, Ava Noelle

Johnson, Sophia Rose

Jones, Sandra Mary

Kilfoyle, Shane David

Kraus, Steven Krieger

Miller, Brendan Patrick

Papczun, Kyle Christopher

Pineau, Nicholas George

Pratt, Arviauna Adonai

Purnell, Gaven Asan

Romani, Lucia Elisabetta Maria

Roumie, Ella Louise

Stein, Meghan Catherine

Stitzel, Alex Parker

Vance-Benson, Samara

Warman, Spencer Jack

Widdoes, Hannah Teresa

Wilcox, Claire Suzanne

SENIORS

Distinction Honor Roll

Adkins, Mitchell Blaise

Advent, Gabrielle Martina

Albrecht, Dylan James

Arigo, Samuel Thomas

Bach, Lydia Claire

Balash, Joshua Douglas

Bancila, Emma

Bankovich, Nina Michelle

Basta, Benjamin Samuel

Batcher, Victoria Elizabeth

Baylor, Seth William

Beh, Orion Michael

Beseda, Leah Elizabeth

Betz, Kyle Robert

Beucler, Brenna Christine

Bezdek, Alyssa Terese

Bianconi, Elena Grace

Bish, Matthew Ryan

Bixby, William Gordon

Black, Russell Thomas

Blaney JR, Anthony Wayne

Blue, Lauren Ainsley

Boicey, Ethan James

Botosan, Joanna Rose

Botros, Gabriel

Boyson, Natalie Margaret

Brainard, Joseph Patrick

Brennan, Anna Caroline

Britton, Natalie Ann

Brown, Joachim Michael

Burrows, Alexander Donald

Burrows, Andrew Robert

Calve, Isabella Rose

Campanella, Allyson Faith

Capper, Marjorie Claire

Carson, Elliot George

Cart, Jamison Guerin

Cash, Audrey Irene

Ceylan, Beyza

Chaddan, Morgan Cristina

Chauvin, Olivia Grace

Choi, Jackson Thomas

Church, Veronica Anne

Clark, Tyler Joseph

Coates, Benjamin Nicholas

Coates, Caroline Elizabeth

Coates, Madeline Rose

Conaway, Caroline Elizabeth

Cooler, Caitlin Nicole

Corpus, Barrett Holland

Corpus, Ruby Elysabethe

Corpus, Thompson George

Corr, Alexandra Grace

Cox, Jacob Aaron

Csete, Matthew Akos

Curran, Mia Rae

Curry, Ryan Joseph

Dailey, Lily Anne

Darden, Adriana Nora

Davis, Alisha Kellie

Davis, William Gregory

de Avila, Milena Christine

Debro, Victoria Gabrielle

Delapaz, Samantha

DeLeon-Mettee, Christopher Tyler

DeLisio, Crista Maria

DeWitt, Mackenzie Deirdre Joan

Dieter, William Andrew

Dilley, Alejandra Maria

Divine, Jack Thomas

Dragar, Samantha Elizabeth

Draper, Charles Alden

Dudas, Jack Patrick Matthew

Durkee, Elliot Stephen

Durrett, Caroline Marie

Dye, Hannah Elizabeth

Edwards, Owen Alexander

Emmendorfer, Rachel Megan

Evans, Molly Elizabeth

Farber, Riley Madison

Felicelli, Natalia Yanina

Fernandez, Jacob Ryan

Ferris, Braden Edward

Fitz, Colin Francis

Fritz, Mia Barbara

Gaeta, Morgan Elizabeth

Galat, Anne Haley

Gallagher, Sydney Fiona

Gallegos, Jordan Gwen

Gasser, Macy Elisabeth

Gaynor, Riley Marie

Geisler, Sabrina Faire

Gentry, David Julian

Gillispie, Aricka Ashlyn

Girard, Sarah Anne

Golden, Emma Elizabeth

Golden, Ryan Timothy

Greenbaum, Sophia Grace

Gretta, Micah Adam

Groff, Caroline Kathleen

Groves, Quinn Matthew

Hall, Emma JoAnne

Hallis, Benjamin Daniel

Hannan, Emmaline Michael

Harrigan, Sarah Marie

Hartle, Matthew James

Havens, Olivia Grace

Hayslip, Connor Ryan

Heisa, Johnathan Randy

Herchl, Nathan David

Hering, James Alfred

Hess, Ryan Alexander

Hicks, Claydon Matthew

Hill, Bridget Anne

Hill, Meaghan Rhiannon

Himes, Benjamin David

Hitchcock, Ashley Marie

Hoeh, Ashley Kristine

Hopgood, Jordyn Angelina

Hruby, Savannah Pier Rose

Hudak, Cordelia Rose

Huot, Charlotte Rose

Imes, Luke James

Innamorato, John Arthur

Ito, Jenna Malini

Jackson, Nicholas John

Jia, Ricky Ruiqi

Johnson, Hayden Michael

Johnson, Marita Elizabeth

Johnston, Michael Edward

Jones, Sydney Margaret

Karnofel, Jonah Michael

Karra, Celena Avneet

Kelley, Emma Grace

Kent, Elleana Mary

Kerekes, Julia Ann

Kerins, Edward Spencer

Killeen, Hanna Mary

Kim, Yeji

Klein, Michael Alexander

Kochanowski, Taylor Katherine

Koennecke, Colin Hutton

Koennecke, Grace Devlin

Koennecke, Katherine Ilse

Lamb, Juliette Elizabeth

Landefeld, Alaina Lauren

Layton, Andrew Daniel

Lehman, Isabel Joanna

Leipertz, Madeleine Isabel

Lettieri, Maria Theresa

Li, Patrick Jason

Liesen, Victoria Helene

Lightner, Andrew Louis

Lillard, Cassia Charmaine

Lindow, Morgan Marie

Lipczynski, Christopher John

Liu, Amanda

Long, Joshua Thomas

Long, Madeline Jean

Lucarelli, Sophia Grace

Main, John Wesley

Marquart, Marie-Ange Deanna

Martinez, Benjamin Alberto

McColley, Courtney Kay

McGreal, Chloe Rose

McInerney, Adam Walter

McInerney, Jack Edward

McLaughlin, Lucas Merritt

Meeker, Boston Jay

Mehelic, Matthew Robert

Merlie, Emma Lenae

Merrick, Cecily Makenna

Metzler, Andrew James

Mihalek, Emalee Marie

Miller, Tyler James

Mitstifer, Cate Elise Haywood

Montgomery, Dylan Carson

Moran, Abigail Elizabeth

Murray, Margaret Whaley

Muskoff, Sydney Mae

Muzumdar, Zachary Scott

Nakamura, Hazuki Jennifer

Newberry, Madison Marie

Nigrelli, Kaleigh-Ann

Nijhuis, Alyssa Darya

Nijhuis, Laura Soraya

Novosel, Mackenzie Rae

O'Connor, Shea Patrick

Offredo, Gabriella Rose

Oh, Christopher June

Orazen, Katherine Grace

Oscarson, Adam Henning

Oscarson, Andrew William

Paltani, Jacob Anthony

Paster, Abigail Olivia

Pelletier, Berkley Charles

Perez, Sabrina Stella

Peri, Nicholas Edgar

Petrik, Ashley Elizabeth

Pica, Horia Andrei

Pierre-Louis, Alexi Brianne

Planchet, Evan James

Polak, Payton Nicole

Polansky, Jacob Daniel

Poleykett, Ainsley Sinead

Pollock, Kaylee Jane

Price, Jillian Marie

Pulte, Spencer Boyd

Ramlow, Brooke Ellen

Reed JR, Samoid Muhammad

Reiman, Kevin Paul

Riddell, Lucy Claire

Rightnour, Alyssa Marie

Ritenour, Emily Elizabeth

Roegner, Kaitlyn Eeva

Root, John Douglas

Rosenberg, Caitlyn Marie

Ross, Joseph William

Roukey, Madison Lee

Roumie, Kayla Marie

Rubadeux, Kaitlyn Marie

Ruffer, Amelia Kristine

Ryan, Adam Liu Qi

Ryan, Nicholas Bernard

Safarz, Grace Elizabeth

Sarkisian, Sean Joseph

Savarino, Hannah Michelle

Scheeser, Michael Joseph

Schofalvi, Amelia Rose

Schofield, Paul Joshua

Schrier, Asher

Seberg, Laurel Marion

Seiple, Jordan Layne

Shale, Gabriel Winston Paul

Shephard, Madison Ashley

Sigler, Samantha Morgan

Silverman, Emma Durant

Silverman, Julia Brynn

Skaggs, Lauren Alexis

Slifko, Collin James

Smith, Holly Elizabeth Ann

Spalding, Isabella Rose

Speicher, Dylan Paul

Spohn, Tessa Charlotte

Stelmarski, Alyse Caroline

Stern, Eli Alexander

Stoehr, Jacob Frederick

Strawbridge, Peter Lowry

Strazek, Corey Stephen

Sturley, Tara Sheng Nian Hui

Suntken, Claire Mabel

Susz, Kyle Matthew

Sutphin, Lilyanna Marie

Swain, Lily Madelyn

Sweet, Kaliope Lee

Syrvalin, Liam Patrick

Taylor, Jon David

Taylor, Matthew Alan

Teodosio, Joseph Robert

Thayer, Rylee Anne

Thomas, Jackson Jeffrey

Thompson, Carli Elise

Tian, Kevin Yuchen

Tibolla, Lorenzo

Tikkanen, Caroline Bucey

Tonozzi, Cade Thomas

Toth JR, Kevin Michael

Trattner, Tate Callinan

Tremmel, Cole Patrick

Trost, Nathaniel Roger

Tuttle, Katherine Annabelle

Tyagi, Aryan

Vaillancourt, Carter Russell

Valentik, Hayden Michael

Vidmar, Jakob Michael

Vogel, Jackson Kenneth

Warren, Jenna Marie

Weber, Chase Todd

Weiner, Jacob Christopher

Weldon, Sarah Ann

Wen, Katherine Caroline Mei-Ling

Wendell, Madalyn Rose

Wervey, Gavin Joseph

Westerbeck, Ryan Frederick

Whitman, Jack Michael

Whitmarsh, Isaac Styles

Wieland, Julia Ann

Wiesner, Jack Henry

Wilcox, Luther Thomas

Wingler, Mitchell Reed

Wood, Benjamin James

Young, Abigail Elaine

Zahn, Abbi Rose

Zappone, Grady Patrick

Ziemke, Johnathan David

Zulandt, Sophia Frances

Merit Honor Roll

Anderson, Kieran Nicola

Bangos, Aiden Constantinos

Bianchi, Jaden Michael

Bouquot, Noah David

Boyd, Danielle Jeanette

Capen, Lindsay Brooke

Chluda, Asher William

Clark, Sullivan Christopher

Clary, Jacob Andrew

Cross, Madeline Clare

Cushwa, Emily Lauren

Demuynck, Brendan Charles

Fabian JR, Jeffrey Thomas

Forney, Soran Khari-Free

Gatzulis, Emma Grace

Gessler, Lillian Analise

Goodman, Jonah Michael

Hoffmann, Owen Blackledge

Ilg, Edwin Paul

Jenks, Mason Becker

Jordan, Andrew Scott

Kaminski, Matthew Charles

Margida, Joseph Michael

Morris, Daniel John

Myers, Nathaniel Russell

Nye, Lincoln Byers

Paul, Jacob Andrew

Piel, Aaron Joseph

Pierce, Mackenzie Lobbe

Pineau, Jack Joseph

Powell, Isaiah James

Rubin, Connor Jeffrey

Scafe, Gage Michael

Schmidt, Mason Robert

Sigmund, Alexander Grey

Slater, Christopher Andrew

Smartnick, Grace Elizabeth

Sullivan, Quinn Edward

Thomas, Nicholas Bryce

Yoon, Boryeong

Zito, Alexander John