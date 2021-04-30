Hudson High School Third Quarter Honor Rolls
Hudson High School
Third quarter Honor Roll
FRESHMEN
Distinction Honor Roll
Andersen, Tobias Lejre
Anglewicz, Travis Gregory
Arigo, Lillian Nicole
Arnott, Georgia Avalon
Ashe, Conor Haven
Bacak, Reece William
Bagnato, Sasha Brynn
Baloi, Alexander Luca
Banko, Matthew Alston
Bao, Deja
Barker, Kristin Elizabeth
Bayliss, Scott George James
Beard, Ava Suzanne
Beegle, Molly Grace
Bellish, Brooke Mariah
Bhatia, Nayan Leo
Bhatia, Sunita Kaveri
Bielecki, Catherine Ann
Blankenship, Jade Brooklyn
Bleifer, Luke James
Boller, Constance Elizabeth
Bolon, Kiersten Augusta
Bonilla, Madyson Inez
Boyle, Sofia Rose
Brainard, James William
Braley, Jack Kenneth
Brashear, Samuel Zachary
Brindley, Natalie Elizabeth
Broski, Noah Adam
Brown, Janeka Marjorie
Butina, Alec Xander
Canterbury, Lucy Grace
Carvalho, Luca Thomsen
Cerutti, Abby Marie
Chaney, William Bruce
Chen, Margaret Ziyao
Chmura, Katelyn Cullen
Cho, Iason Christopher
Choi, Ella Caralena
Dale, Alexander James
Davis, Elizabeth Paige
Davis, Luke Abram
Delagrange, Sean Paul
DeLambo, Joseph Edward
Dement, Jason Alexander
DeWitt, Chase Foster Conde
DiMassa, Alexander Pasquale
DiMauro, Maria Lucia
Dobro, Cooper Thomas
Donley, Matalin Grace
Dredge, Aubrey Lyn
Du, Sherry
Dudas, Henry Finnian Matthew
Dzierwa, Adam Matthew
Easton, Emily Maria
Edge, Gabrielle Adara
Eimer, Renna Michelle
Emerick, Evan Scott
Erzurum, Arlan Walter
Farabee, Samantha Blair
Fink, Arden Ashley
Flynn, Kaitlyn M
Galich, Samuel Robert
Gallagher, Ellie Margaret
Galosi, Claire Anne
George, Parker McPeak
Gilanyi, Leah Margaret
Goldslager, Caroline Elizabeth
Graser, Delaney Rhea
Gresh, Aiden Elliott
Gunnerson, Bettina Irene
Gunselman, Erin Rose
Hall, Owen Frederick
Haller, Anna Grace
Haluch, Anna Aleen
Hamm, Madelyn Lee
Heckroth, Ryan David
Hoffmann, Quinn Blackledge
Hoppes, Alicia Rayne
Hrach, Hayden Scott
Huminsky, Derek Brendan
Ingram, Natasha Marie
Iriarte, Mirabella Jane
Ivey, Oliver Joseph
Jacops, Ruby Rose
Jagodzinski, Camryn Jane
Johnson, Nolan Thomas
Jones, Meghan Frances
Jones, Noble James
Karnofel, Elizabeth Rose
Karra, Arlene Gurneet
Keller, Owen Michael
Kelley, Sarah Noelle
Kennedy, Grace Marie
Kheder, Rossteen Zahed
Kim, Elizabeth Eunha
Kim, Hannah
Kinast, Benjamin Douglas
Kloss, Amelia Suzanne
Knauf, Alison Grace
Knipe, Greta Cathryn
Kochanowski, Tessa May
Koelsch, Kylee Paige
Kordel, Lauren Avery
Korff, Alexandria Leigh
Kraus, Brianna Krieger
Kuhrt, John Michael
Kurokawa, Kai
Lamielle, Landon Christopher
Landess, Sara Elizabeth
Larrabee, Allen Michael
Laughlin, McKenna Rose
Lawrence, Aidan Scott
Layton, Jessica Marie
Learoyd, Charlie Edward Brook
Lee, Jiyoo
Lehman, Efrem Peter
Lehman, Rachel Mariel
Leipertz, Sophia Pauline
Lenz, Emma Elisabeth
Liesen, Jacob William
Lightner, Jenna Mary
Lightner, Kara Barbara
Link, Alexandria Ann
Liu, Erica Yuwei
Lozina, Audra Rene
Lucarelli, Grace Olivia
Lyons, Sarah Elizabeth
Ma, Xinyu
Mack, Kaia Jordan
Madar, Noah Alexander
Matyja, Sarah Ann
McCray, Mason Paul
Mertes, Gavin Christopher
Metzler, Maya Kate
Miller, Juliana Christine
Morgan, Renee Christine
Mullner, Julia Rose
Muzumdar, Nathan Mark
Naska, Amber Marie
Neistadt, Nolan Jeffrey
Nigrelli, Nataleigh
Niswander, Maxwell Emerson
Nold, Zane Alexander
Norin, Aiden Timothy
Oh, Jocelyn
Pacer, Sarah Elysabeth
Pallo, Logan David
Palumbo, Luke Alexander
Pearl, Helena Rose
Perez, Maria Theresa
Peterson, Lindsay Elise
Pierre-Louis, Nathaniel Samuel
Polak, Grayson Cole
Prado, Quin Colette
Price, Noah Selby
Puhl, Maxwell Courtney
Regan, Quinn Rowan
Rego, Christopher Paul Che
Reynolds, Maximus Patten
Ricard, Thomas Anthony
Ritter, Ryan Scott
Robb, Ian Jack
Robinson, Natalie Ann
Roegner, Kristine Evelyn
Ross, Charles John Lasater
Sabic, Kennan Elmir
Santa Maria, Angelina Dianna
Savelli, Nicholas Paul
Schilkowski, Owen Douglas
Schroeder, Joshua Grey
Schwan, Alyssa Lynne
Shabino, Benjamin Steven
Shah, Aali Rehman
Shainoff, Gabrielle Aryn Rieden
Sigler, Jack Alexander
Smetham, Ella Catherine
Smithers, Jackson Roland
Smolko, Benjamin Frank
Sooy, Hannah Rose
Spalding, Sarah Nicole
Spalding, William James
Sprinzl, Lena Reese
Stoehr, Jeremiah Earl
Sykes, Alyssa Jane
Tallat-Kelpsa, Ava Maria
Tanner, Nolan Wayne
Taylor, Eleana Grace
Thomas, Ethan Warner
Thomas, Olivia Madeleine
Titmas, Gabriel Glenn
Tong, Jason Riley Yu-Sheng
Trainor, Ava Nicole
Travis, Avery Rose
Tuttle, Violet Azalee
Uijtewaal, Sophie Anna Eveline
Ventresca, Ethan Michael
Vizmeg, Maya Sue
Vogel, Samuel William
Von Schwerdtner, Jerod Benno
Walker, Elizabeth Jane
Waller, Sydney Marcela
Warman, Wyatt William
Warner, Jackson Joseph
Watson JR, Paul Jeffery
Wawrosch, Brad Christian
Weldon, Jack David
Whelan, Amanda Faith
Winski, Brennan Dennis
Wood, Jeffrey
Wright, Maria Yvonne
Yanak, Nolan John
Yli-Junnila, Tino Oliver
Zsaludko, Alaina Marie
Merit Honor Roll
Agbor-Baiyee JR, Henry Bate
Bennici, Justin James
Betz, Ryan James
Buckshaw, Ava Rose
Carroll, Kyren Andre'z
Ceccardi, Luke Christopher
Cerutti, Jake Matthew
Chokan, Reece Aaron
Crombie, Lauren Ann
Davis, Parker Christian
Dean, Colin Mathew
Dodd, Ryan Avery
Dudley, Logan Christopher
Feller, Aidan Grant
Gallagher, Alexander Irvin
Gallegos, Isaac Julian
Harvey, Reese Elizabeth
Humenansky, Taylor Anne
Kiewatt, Connor Allen
Lamb, Matthew James
Lear, Evelyn Elizabeth
Ludewig, Ian Anthony
Lukac, Ava Catherine
Mager, Gianna Angela
Marez, Nicholas Jay
Mikolay, Jonah Christopher
Miller, Jessica Ann
Muller, Miles Moses Emmanuel
Neher, Peyton William Nicholas
O'Guinn, Teagan Riley
Paterniti, Rylie Mitsu
Romano, Alexander John
Ross, Lindsey Grace
Scheeser, Megan Nicole
Schneider, Joseph Anthony
Sheppard, Kaylee Lynn
Skoczen, Oliver Henry
Slater, Logan Spencer
Smith, Kaylei Jade
Spencer, Nicholas Quinn
Stefanoni, Ava Camille
Stelmarski, Landon Wyatt
Strebel, Grace Marie
Suntken, Margaret Louise
Sutyak, John Paul
Trautmann, Lucas William
Tripp, Gino Anthony
Whelan, Allison Grace
Williams, Caroline Elizabeth
Williams, Tanna Rose
Yoo, Subin
Yoon, Boyeon
Young, Zachary Robert
Zirneskie, Sophia Therese
SOPHOMORES
Distinction Honor Roll
Affeldt, Jacob Kennedy
Allen, Connor Bryant
Armao, Maria Nicole
Ashe, Abbie Taylor
Ashe JR, David Nixon
Ashurst, Brendan Gabriel
Babitsky, Katherine Elizabeth
Backlin, Benjamin Samuel Jacob
Baig, Arsalan
Bakonyi, Peyton Elyse
Baldwin, Grace Marie
Bangayan, Leonardo Norberto
Batcher, Noah Joseph
Bayoumy, Kaleigh Ann
Beasley, Connor Sebastian
Beh, Elijah Sage
Berry, David Henry
Bezdek, Evan Wells
Bigham, Barrett Tyler
Bird, Caroline Michelle
Boicey, Emma Marie
Bosinski, Alexander Gabriel
Brashear, Lukas Bryce
Brockway, Aliana Grace
Brown, Jacob Maximilian
Buccella, Nicholas James
Bucks, James Maxwell
Caniglia, Carrie Anne
Cantillon, Emma Angeline
Carbone, Callilah Maria
Carrillo, Stevie Lyn
Cash, Angeline Maria
Caspar, Henry Michael
Catri, Nicholas Christopher
Chandler, William Theodore
Chen, Alexander Zhihao
Chluda, Ava Margaret
Church, Andrew John
Clark, Andrew Duke
Clark, Emily Lynn
Clark, Madeline Paige
Clemens, Lena Alexandra
Columbia, Lindsey Si Xiang
Conaway, Madeline Kay
Conkling, Nathan Michael
Cooler, Hannah Michelle
Custy, Sean Nicholas
Cutlip, Isabelle Morgan
Dennison, Ty David
Dezelic, Mia
Dowling, Kaylee Kim
Duliga, Liliana Marie
Durkee, Owen Everett
Eells, Jackson Peter
Emmendorfer, Kelly Marie
Erzurum, Adyson Elaine
Erzurum, Avery Ziya
Ess, Rowan Joseph
Evans, Kelly Lynn
Farrell, Carly Elizabeth
Fauver, Annabel Grace
Feisthamel, Michael Anthony
Fetsko, Kaitlyn Joyce
Finkenthal, Ellie Taylor
Fischer, Lauren Drew
Fliss III, James Thomas
Frank, Camden Alexander
Frank, Tyler David
Friel, Wylan James
Gatzulis, Bridget Kathleen
Gedeon, Gabrielle Diana
George III, Richard Paul
Gesdorf, Kaitlyn Elizabeth
Gogusoglu, Akito Mehmet
Gogusoglu, Ayla
Gold, Victoria May
Gopal, Shilpa Shakuntala
Grant, Elizabeth Anne
Greenbaum, Olivia Mae
Gromosiak, Kellen Michael
Gunselman, Grady Reed
Gyurky, Maxwell Donald
Hadfield, Caitlin Elizabeth
Hansen, Melissa Marie
Hanzlicek, Alexander Wilson
Hanzlicek, Gabrielle Sydney
Hedges, Gabrielle Reagan
Henderson, Emily Grace
Hensel, Logan Daniel
Herman, Charles John
Hewis, Clayton Charles
Hileman, Emma Reese
Hinkle, Andrew Martin
Hunkar, Elaina Gabrielle
Hutchins, Charles Hill
Ikhlef, Katia Miriam
Imes, Evan Anthony
Janecek, Kirra Rose
Jenkins, Jack Robert
Johnston, Aidan Charles
Jones, Evelyn Virginia
Jordan, Emma Grace
Judy, Kaitlyn Grace
Katitus, Megan Elizabeth
Kennedy, Alexandria Rae
Kennedy, Austin Robert
Kerrigan, Kennedy Paige
Kheder, Sophie Zaeh
Kippley, Annika Rose Mary
Kippley, Zoe Elizabeth
Kloss, Jacqueline Christine
Koerbel, Ty Jacob
Kremser, Luke Matthew
Kuhen, Caroline Elizabeth
Landefeld, Juliana Grace
Landess, Maria Jane
Lavi, Walker Rhys
Lavoie, Jeremy Tiberius Slotter
LeVan, Colin Christopher-Clancy
Lewis, Malia
Liechty, Mitchell Scott
Liesen, Emma Clare
Lindley, Olivia Grete
Markakis, Aristotle George
Mawaka, Kylie Frances
Mawby, Megan Louise
Mawby, Thomas Henry
McDaniel, John Cannon
McGurr, Madeline Wen
McKeon, Erin Margaret
Messner, Margaret Avery
Miele, Reagan Elizabeth
Mihalek, Benjamin Joseph
Mikolay, Ava Caroline
Miller, Brock Jacob
Miller, Graham Ross
Miller, Megan Kathleen
Mitalski, Isabella Grace
Mondora, Daniel Ethan
Moore, Ethan Samuel
Morcos, Roy Abdo
Morgan, Matthew Thomas Lucas
Mormino, Benjamin Michael
Muni, Gavin Anthony
Musone, Nicolo Thomas
Northrup, Emma Taylor
Omerza, Brandon Lee
Pallay, Jagger Kevin
Palmer, Alexander Joseph
Palmer, Emma Katherine
Pavlik, Joseph Nikolai
Pawlowski, Kate Marie
Petrik, Megan Taylor
Pinnow, Kelsi Elizabeth
Ploskunak, Leah Madison
Price, Jake Maguire
Pulido, Ethan Alexander
Putnam, Grant Walter
Ramey, Kyla Ellen
Ream, Zachary Randall
Redd, Lydia Renee
Rediger, Krista Danielle
Reese, Rocco James
Rego, Kayli Rose Chu
Reich, Clayton Garrett
Rich, Benjamin Zachary
Rippe, Kathryn Elizabeth
Rohwedder, Lindsey Rae
Roukey, Tyler Nicholas
Roumie, Evan Christopher
Rowell, Easton Kai
Rubin, Mason William
Ryan, Pamela Jane
Samangy, Jeremy Draco
Sawicki, Roman Nicholas
Scharville, Samuel James
Schenkenberger, Marisa Nicole
Schilthelm, Aidan John
Sheppard, Dillon Derek
Shriver, Dominic Robert
Simpson, Shaniya LaNae
Sizemore, Spencer Latham
Smedley, Logan William
Smith, Emily Ann
Smith, Moira Kathryn
South, James Thomas
Spalding, Mya Rose
St Pierre, Ryan Katherine
Stec, Graham Matthew
Stecker, John David
Steel, Michael Adam
Stelmarski, Brooke Louise
Stertzbach, Cortland Lee
Stitzel, Rebecca Hanna
Sturley, Anna Jin Yan Guan
Swain, Amelia Anne
Sweeney, Ian Michael
Szabo, Ruben Erhard
Tandy, Alexandra Lizette
Taylor, Elise Margaret
Thomas, Kacey Susan Xiaomei
Thompson, Melanie Anne
Tima, Lindsey Erin
Travis, Tyler James
Tremmel, Elyse Christine
Truesdail, Gabriel Douglas
Unke, Katelyn Elizabeth
Walker, Michael Ryce
Wallace, Ava Elizabeth
Walton, Lori Marie
Wang, Angela
Wang, Vivien
Waye, Ethan Charles
Wingler, Morgan Halle
Wood, Allison Elizabeth
Xu, Alice
Yuhos, Anthony Christopher
Yurak, Charles Donald
Zadow, Daniel Perry
Zahn, Amanda Rose
Zappone, Noah Curtis
Zarges, Zane Theodore
Merit Honor Roll
Baig, Zeshan
Berrios Perez, Ana Camila
Bode, Ethan Callan
Botosan, Joshua Michael
Brennan, Luke Thomas
Buynak, Angelina Marie
Cappabianca, Vittorio Vincent
Carrillo, Peter Jacob
Carson, Sullivan Zigmond
Caspar, Katherine Angeline
Castellarin, Elizabeth Ann
Clapper, Matthew Ramon
Courtney, Charlotte Rachel
Curley, Grace Elizabeth
Curry, Molly Larkin
DeLisio, Reyna Carmelina
DePompei, Galvin Giovanni
DiMalanta, Brayden Anthony
DiNardo, Ella Grace
Downing, Patrick Michael
Easton, Matthew John
Fontana, Ava Scott
Forrest, Eleanor Rae
Foster, Maxwell Kircher
Francis, Kellen Ryan
Fritsch, Adrienne Alexa
Fritz, Dylan Haddad
Gessford, Nicholas Peter
Goodman, Katherine Laura
Gromosiak, Tucker James
Hallis, Joseph Alexander
Heisa, Zachary Andrew
Hixon, Addison Rae
Johnson, Andrew Christopher
Kampa, John David
Kehoe, Jack Stephen
Kennedy, Catherine Marie
Kwasney, Hunter Cameron
Linke, Hannah Nicole
Lopez, Paul Anthony
Masi, Tatum Elizabeth
Matier, Sean Christopher
McDonald, Matthew Joseph
McNeal, Ma'Kyi Issaih
Merrick, Victoria Grace
Miller, Nathan Michael
Mulvaney IV, Frank Lee
Nalley, Casey Jean
Peri, Michael Anthony
Poole, John Gerard
Radcliff, Brandon Philip
Regan, Caden Colin
Retherford, Caleb Carl
Root, Brendan Mark
Scrimshaw, Hayden Parker
Shale, Thomas Edouard John-Paul
Smith, Paige Josa
Spohn, Ronan Bruce
Stanley, Jackson Daniel
Strazek, Sydney Kathleen
Toth, Blake William
Trattner, Nash Garson
Weaver, Kaitlyn Nicole
Wervey, Blake McKenzie
Wheatley, Eric Michael
Zapp, Arianna Clare
JUNIORS
Distinction Honor Roll
Abdoo, Natalie Marie
Ackerman, Moira Anne
Albrecht, Paige Kathryn
Allen, Brooke Mary
Andrachik, Alexia Ryan
Archer, Emma Catherine
Archer, Megan Elizabeth
Aszkler, Elliott Wynn
Banko, Thomas Thorpe
Beard, Ella Frances
Beegle, Emma Nicole
Bennici, Brandon Michael
Berichon, Julie Weiyun
Berichon, Quinn Chunjin
Berish, Eve Katherine
Berman, Maria Elena
Beseda, Emma Grace
Bigham IV, George Faunce
Binns, Peyton Makena
Bishop, Edie Kate
Bleifer, Zachary Paul
Bourret, Jillian Kathleen
Bowersock, Matthew James
Bowser, Julia Evelyn
Brewer, Joshua Scott
Brown, Titan William Robert
Butina, Ava Helene
Buzzelli, Carter Matthew
Campanelli, Claire Lauren
Cannon, Kimberly Mary
Caputo, Gabriella Rose
Carrillo, Kaitlin
Carvalho, William Thomsen
Catania, Brennan Nicholas
Censoprano, Mia Rose
Cerutti, Grace Marie
Clifford, Lauren Elizabeth
Cocieru, Anastasia
Cole, Benjamin James
Collins, Samantha Elizabeth
Constable, Andrew James
Cook, Abigail Rose
Craddock, Mason Reed
Crook, Peyton Elizabeth
Daberko, Louis Mack
Damante, Charles Ryan
Delamater, Quinn Camille
DeLambo, David Patrick
Delapaz, Diana Lizbeth
Demuynck, Austin Richard
Deuberry, Robert Nathaniel
Dickens, Alec Chandler
DiGeronimo, Delaney LaRae
DiGiacomo, Lauren Alexandra
Dilley, Diego Andres
DiNardo, Mia Faith
DiTullio, Isabella Christine
Drobnjak, Mija Elena
Duliga, Kerissa Rose
Duliga, Marlena Grace
Earp, Mary Margaret
Eismon, Avari Grace
Ellenberger, Keira Isabel
Elliott, Aiden Scott
Evans, Madison Sophie
Evans, Ryan Austin
Fan, Sunny
Farley, Jordyn Ashley
Farley, Peyton Morgan
Faust, Anna Elize
Fisher, Benjamin Edward
Foskett, Greta Lucy
Fuller, Audrey Rose
George, Kenneth Michael
Gerity, Sean Michael
Goldslager, Abraham Arthur
Gomersal, Laurel Madeline
Gomersal, Samuel Austin
Good, Matthew Dominic
Greco, Julia Ranae
Greco, Madelyn Elizabeth
Grecol, Michelle Marie
Gross, Page Kathryn
Hall, Josephine Elizabeth
Halter, Cash James
Hamad, Hamza Mohammad
Hamor, Audra Lucile
Hanning, Hunter Michael
Hartline, Andrew Glen
Havens, Lindsey Caroline
Heckroth, Katherine Rose
Hensley, Katherine Meredith
Hensley, Megan Elizabeth
Hervey, Caroline Elise
Hileman, Jack Huston
Hill, Aubrey Celeste
Holman, Maura Elizabeth
Hooker, Charlotte Frances
Hoppes, Harrison Jacob
Hoschar, Andrew Alan
House, Adam Christopher
Hu, Andrew Muen
Hudy, Morgan Elizabeth
Huminsky, Isaac Aaron
Hunkar, Adel Eva
Innamorato, Olivia Rose
Jadallah, Mira Ahmad
Jahn, Anna Elise
Johnson, Ane Taylor
Jones, Hannah Marie
Jones, Jessica Michele
Jones, Laura Elizabeth
Jones, Story Anne
Jordan, Daniel Thomas
Judson, Meredith Patricia
Just, Benjamin Michael
Kane, Michael Patrick
Keller, Aidan Matthew
Kempf, Grace Jeanne
Kheder, Matteen Zadeh
Kibler, Isabella Ann
Kinzel, Amber Lynne
Kirchner, Colin Anthony
Kissinger, Olivia Leona
Klemens, Natalie Grace
Knepp, Samantha Ryann
Koelsch, Bailey Ann
Kollar, Natalie Jane
Korff, Dallas Jan Walter
Kosa, Klaudia Flora
Kramer, Matthew Robert
Kraus, Ian Maxwell
Lal, Aiden Hunter
Lawler, Josephine Ross
Li, Qiao
Libby, Danielle Elizabeth
Liedel, Griffin Louis
Lombardy, Alexander Ross
Loomis, Joseph Steven
Loring, Constance Ava
Lozina, Sarah Elizabeth
Lualdi, Jack Henry
Ludewig, Marissa Jane
Lynn, Cooper Jacob
Lynn, Isabelle Amaya
MacKay, John Andrew
Madar, Benjamin Joseph
Manzo Puente, Mariana
Masink, Megan Jessie
Mathew, Sera Elizabeth
Matier, John Charles
Matolka, Vincent Anthony
McCabe, Celena Bevan
McCray, Hannah Elizabeth
McGinnis, Ryan Zane
McMullin, Sean Joseph
McStay, Aidan William
Menendez, Alison Nicole
Mertes, Ava Clare
Miller, George Vincent
Moffa, Caroline Elizabeth
Mondora, Jacob Andrew
Morgan, Brooke Elizabeth
Morgan, Lucas Kenneth Edward
Mullner, Anna Marie
Muqeet, Mohammed Abdul
Myers, Katherine Reagan
Nadsady, Karli Ana
Nagaj, Hailey Marie
Neville, Meghan Elizabeth
Newby, Isabel Ling
Noble, Julia Grace
Nodar, Rachel Jolie
Nowicki, Sean Joseph
Olsafsky, Corbin Richards
Ortiz-Witter, Claire Marissa
Osburn, Luke Mathew
Ozello, Nina Sophia
Pacsi, Lauren Kae
Palmer, Carly Suzanne
Palmieri, Kathryn Marie
Pamer, Ryan Patrick
Pappano, Ryan Daniel
Parker, Chloe Isabelle
Parnell, Benjamin Ray
Pavia, Ryan Glenn
Pawlowski, Jack Thomas
Pierce, Colin Lions
Pisano, Olivia Claire
Potts, Sarah Marie
Preslock, Grace Elizabeth
Pulte, Tatum Lynn
Raeth, Anja Marie Reine
Ramlow, Kaci Shea
Ramsey, Mary Carol
Ramsey, Zachary James
Reber, Lucy Pauline
Reich, Cameron Clifford
Renna, Iris Patricia
Rhodes, Vincent Patrick
Rischitelli, Margaret Anne
Rischitelli, Thomas Dean
Roessler, Carl Junyan
Romano, Benjamin Robert
Root, Ashley Marilyn
Rosenberg, Lauren Elizabeth
Ross, Ethan Michael
Rotunno, Laurel Domenica
Sadler, Sydney Judith
Sage, Benjamin Harold
Sattele, John Davis
Schroeder, Julia Love
Schurman, Katerina Grace
Seifert, Madeline Quinne
Senk, Autumn Nicole
Shaffer III, Ronald Eugene
Shanley, Maryn Grace
Smith, Mekenzie Marie
Sooy, John Douglas
Souser, Ryan David
Stauffer, Kieran Robert
Stitzer, Tenley Skye
Stohlmeyer, Sophia Kathryn
Stover, Alexandra Katherine
Sullivan, Ryleigh Brooke
Suydam, Ryan Thomas
Szabo, Eliana
Takacs, Tyler Edward
Taylor, Avery Christian
Timko, Reagan Philomene
Titmas, Abbey Marie
Tong, Christian Lucas Yu-Ding
Trautmann, Cole Daniel
Truesdail, Halima Ann
Uijtewaal, Emilie Petronella Maria
Unger, Elizabeth Claire
Vaillancourt, Tyler Dillon
Varga, John Coichiro
Venti, Aidan Jacob
Von Ville, Caroline Elizabeth
Wagner, Samuel Jacob
Walker, Hailey Marie
Weldon, Hannah Catherine
West, Jayne Ann
Whited, Marshall Isaac
Williams, Andrew Barrett
Wilson, Darby Elizabeth
Wright, Madison Anna
Yanak, Alaina Jane
Yanak, Allyson Riley
Yard, Andrew Gregory
Yerkey, Riley Douglas
Zammataro, Mallory Elizabeth
Zhang, Laura Wei
Zhao, Megan R
Zmich, Erin Rileigh
Merit Honor Roll
Agbor-Baiyee, Pearl Agbor-Nkamba
Badillo, Alan Gustavo
Bell, Carter Gregory
Box, Margaret Marie
Brown, Lauren Elizabeth
Cannon, Douglas Andrew
Cossey, Dharma Trinity
Dorony, Jacob Christopher
Durkin, Sean Scott
Emch, Brooke Elizabeth
Gerbick, Jonah David
Goad, Adam Jacob
Gonzalez, Zachary Marc
Gregory, Kristyn Grace
Guistino, Ava Noelle
Johnson, Sophia Rose
Jones, Sandra Mary
Kilfoyle, Shane David
Kraus, Steven Krieger
Miller, Brendan Patrick
Papczun, Kyle Christopher
Pineau, Nicholas George
Pratt, Arviauna Adonai
Purnell, Gaven Asan
Romani, Lucia Elisabetta Maria
Roumie, Ella Louise
Stein, Meghan Catherine
Stitzel, Alex Parker
Vance-Benson, Samara
Warman, Spencer Jack
Widdoes, Hannah Teresa
Wilcox, Claire Suzanne
SENIORS
Distinction Honor Roll
Adkins, Mitchell Blaise
Advent, Gabrielle Martina
Albrecht, Dylan James
Arigo, Samuel Thomas
Bach, Lydia Claire
Balash, Joshua Douglas
Bancila, Emma
Bankovich, Nina Michelle
Basta, Benjamin Samuel
Batcher, Victoria Elizabeth
Baylor, Seth William
Beh, Orion Michael
Beseda, Leah Elizabeth
Betz, Kyle Robert
Beucler, Brenna Christine
Bezdek, Alyssa Terese
Bianconi, Elena Grace
Bish, Matthew Ryan
Bixby, William Gordon
Black, Russell Thomas
Blaney JR, Anthony Wayne
Blue, Lauren Ainsley
Boicey, Ethan James
Botosan, Joanna Rose
Botros, Gabriel
Boyson, Natalie Margaret
Brainard, Joseph Patrick
Brennan, Anna Caroline
Britton, Natalie Ann
Brown, Joachim Michael
Burrows, Alexander Donald
Burrows, Andrew Robert
Calve, Isabella Rose
Campanella, Allyson Faith
Capper, Marjorie Claire
Carson, Elliot George
Cart, Jamison Guerin
Cash, Audrey Irene
Ceylan, Beyza
Chaddan, Morgan Cristina
Chauvin, Olivia Grace
Choi, Jackson Thomas
Church, Veronica Anne
Clark, Tyler Joseph
Coates, Benjamin Nicholas
Coates, Caroline Elizabeth
Coates, Madeline Rose
Conaway, Caroline Elizabeth
Cooler, Caitlin Nicole
Corpus, Barrett Holland
Corpus, Ruby Elysabethe
Corpus, Thompson George
Corr, Alexandra Grace
Cox, Jacob Aaron
Csete, Matthew Akos
Curran, Mia Rae
Curry, Ryan Joseph
Dailey, Lily Anne
Darden, Adriana Nora
Davis, Alisha Kellie
Davis, William Gregory
de Avila, Milena Christine
Debro, Victoria Gabrielle
Delapaz, Samantha
DeLeon-Mettee, Christopher Tyler
DeLisio, Crista Maria
DeWitt, Mackenzie Deirdre Joan
Dieter, William Andrew
Dilley, Alejandra Maria
Divine, Jack Thomas
Dragar, Samantha Elizabeth
Draper, Charles Alden
Dudas, Jack Patrick Matthew
Durkee, Elliot Stephen
Durrett, Caroline Marie
Dye, Hannah Elizabeth
Edwards, Owen Alexander
Emmendorfer, Rachel Megan
Evans, Molly Elizabeth
Farber, Riley Madison
Felicelli, Natalia Yanina
Fernandez, Jacob Ryan
Ferris, Braden Edward
Fitz, Colin Francis
Fritz, Mia Barbara
Gaeta, Morgan Elizabeth
Galat, Anne Haley
Gallagher, Sydney Fiona
Gallegos, Jordan Gwen
Gasser, Macy Elisabeth
Gaynor, Riley Marie
Geisler, Sabrina Faire
Gentry, David Julian
Gillispie, Aricka Ashlyn
Girard, Sarah Anne
Golden, Emma Elizabeth
Golden, Ryan Timothy
Greenbaum, Sophia Grace
Gretta, Micah Adam
Groff, Caroline Kathleen
Groves, Quinn Matthew
Hall, Emma JoAnne
Hallis, Benjamin Daniel
Hannan, Emmaline Michael
Harrigan, Sarah Marie
Hartle, Matthew James
Havens, Olivia Grace
Hayslip, Connor Ryan
Heisa, Johnathan Randy
Herchl, Nathan David
Hering, James Alfred
Hess, Ryan Alexander
Hicks, Claydon Matthew
Hill, Bridget Anne
Hill, Meaghan Rhiannon
Himes, Benjamin David
Hitchcock, Ashley Marie
Hoeh, Ashley Kristine
Hopgood, Jordyn Angelina
Hruby, Savannah Pier Rose
Hudak, Cordelia Rose
Huot, Charlotte Rose
Imes, Luke James
Innamorato, John Arthur
Ito, Jenna Malini
Jackson, Nicholas John
Jia, Ricky Ruiqi
Johnson, Hayden Michael
Johnson, Marita Elizabeth
Johnston, Michael Edward
Jones, Sydney Margaret
Karnofel, Jonah Michael
Karra, Celena Avneet
Kelley, Emma Grace
Kent, Elleana Mary
Kerekes, Julia Ann
Kerins, Edward Spencer
Killeen, Hanna Mary
Kim, Yeji
Klein, Michael Alexander
Kochanowski, Taylor Katherine
Koennecke, Colin Hutton
Koennecke, Grace Devlin
Koennecke, Katherine Ilse
Lamb, Juliette Elizabeth
Landefeld, Alaina Lauren
Layton, Andrew Daniel
Lehman, Isabel Joanna
Leipertz, Madeleine Isabel
Lettieri, Maria Theresa
Li, Patrick Jason
Liesen, Victoria Helene
Lightner, Andrew Louis
Lillard, Cassia Charmaine
Lindow, Morgan Marie
Lipczynski, Christopher John
Liu, Amanda
Long, Joshua Thomas
Long, Madeline Jean
Lucarelli, Sophia Grace
Main, John Wesley
Marquart, Marie-Ange Deanna
Martinez, Benjamin Alberto
McColley, Courtney Kay
McGreal, Chloe Rose
McInerney, Adam Walter
McInerney, Jack Edward
McLaughlin, Lucas Merritt
Meeker, Boston Jay
Mehelic, Matthew Robert
Merlie, Emma Lenae
Merrick, Cecily Makenna
Metzler, Andrew James
Mihalek, Emalee Marie
Miller, Tyler James
Mitstifer, Cate Elise Haywood
Montgomery, Dylan Carson
Moran, Abigail Elizabeth
Murray, Margaret Whaley
Muskoff, Sydney Mae
Muzumdar, Zachary Scott
Nakamura, Hazuki Jennifer
Newberry, Madison Marie
Nigrelli, Kaleigh-Ann
Nijhuis, Alyssa Darya
Nijhuis, Laura Soraya
Novosel, Mackenzie Rae
O'Connor, Shea Patrick
Offredo, Gabriella Rose
Oh, Christopher June
Orazen, Katherine Grace
Oscarson, Adam Henning
Oscarson, Andrew William
Paltani, Jacob Anthony
Paster, Abigail Olivia
Pelletier, Berkley Charles
Perez, Sabrina Stella
Peri, Nicholas Edgar
Petrik, Ashley Elizabeth
Pica, Horia Andrei
Pierre-Louis, Alexi Brianne
Planchet, Evan James
Polak, Payton Nicole
Polansky, Jacob Daniel
Poleykett, Ainsley Sinead
Pollock, Kaylee Jane
Price, Jillian Marie
Pulte, Spencer Boyd
Ramlow, Brooke Ellen
Reed JR, Samoid Muhammad
Reiman, Kevin Paul
Riddell, Lucy Claire
Rightnour, Alyssa Marie
Ritenour, Emily Elizabeth
Roegner, Kaitlyn Eeva
Root, John Douglas
Rosenberg, Caitlyn Marie
Ross, Joseph William
Roukey, Madison Lee
Roumie, Kayla Marie
Rubadeux, Kaitlyn Marie
Ruffer, Amelia Kristine
Ryan, Adam Liu Qi
Ryan, Nicholas Bernard
Safarz, Grace Elizabeth
Sarkisian, Sean Joseph
Savarino, Hannah Michelle
Scheeser, Michael Joseph
Schofalvi, Amelia Rose
Schofield, Paul Joshua
Schrier, Asher
Seberg, Laurel Marion
Seiple, Jordan Layne
Shale, Gabriel Winston Paul
Shephard, Madison Ashley
Sigler, Samantha Morgan
Silverman, Emma Durant
Silverman, Julia Brynn
Skaggs, Lauren Alexis
Slifko, Collin James
Smith, Holly Elizabeth Ann
Spalding, Isabella Rose
Speicher, Dylan Paul
Spohn, Tessa Charlotte
Stelmarski, Alyse Caroline
Stern, Eli Alexander
Stoehr, Jacob Frederick
Strawbridge, Peter Lowry
Strazek, Corey Stephen
Sturley, Tara Sheng Nian Hui
Suntken, Claire Mabel
Susz, Kyle Matthew
Sutphin, Lilyanna Marie
Swain, Lily Madelyn
Sweet, Kaliope Lee
Syrvalin, Liam Patrick
Taylor, Jon David
Taylor, Matthew Alan
Teodosio, Joseph Robert
Thayer, Rylee Anne
Thomas, Jackson Jeffrey
Thompson, Carli Elise
Tian, Kevin Yuchen
Tibolla, Lorenzo
Tikkanen, Caroline Bucey
Tonozzi, Cade Thomas
Toth JR, Kevin Michael
Trattner, Tate Callinan
Tremmel, Cole Patrick
Trost, Nathaniel Roger
Tuttle, Katherine Annabelle
Tyagi, Aryan
Vaillancourt, Carter Russell
Valentik, Hayden Michael
Vidmar, Jakob Michael
Vogel, Jackson Kenneth
Warren, Jenna Marie
Weber, Chase Todd
Weiner, Jacob Christopher
Weldon, Sarah Ann
Wen, Katherine Caroline Mei-Ling
Wendell, Madalyn Rose
Wervey, Gavin Joseph
Westerbeck, Ryan Frederick
Whitman, Jack Michael
Whitmarsh, Isaac Styles
Wieland, Julia Ann
Wiesner, Jack Henry
Wilcox, Luther Thomas
Wingler, Mitchell Reed
Wood, Benjamin James
Young, Abigail Elaine
Zahn, Abbi Rose
Zappone, Grady Patrick
Ziemke, Johnathan David
Zulandt, Sophia Frances
Merit Honor Roll
Anderson, Kieran Nicola
Bangos, Aiden Constantinos
Bianchi, Jaden Michael
Bouquot, Noah David
Boyd, Danielle Jeanette
Capen, Lindsay Brooke
Chluda, Asher William
Clark, Sullivan Christopher
Clary, Jacob Andrew
Cross, Madeline Clare
Cushwa, Emily Lauren
Demuynck, Brendan Charles
Fabian JR, Jeffrey Thomas
Forney, Soran Khari-Free
Gatzulis, Emma Grace
Gessler, Lillian Analise
Goodman, Jonah Michael
Hoffmann, Owen Blackledge
Ilg, Edwin Paul
Jenks, Mason Becker
Jordan, Andrew Scott
Kaminski, Matthew Charles
Margida, Joseph Michael
Morris, Daniel John
Myers, Nathaniel Russell
Nye, Lincoln Byers
Paul, Jacob Andrew
Piel, Aaron Joseph
Pierce, Mackenzie Lobbe
Pineau, Jack Joseph
Powell, Isaiah James
Rubin, Connor Jeffrey
Scafe, Gage Michael
Schmidt, Mason Robert
Sigmund, Alexander Grey
Slater, Christopher Andrew
Smartnick, Grace Elizabeth
Sullivan, Quinn Edward
Thomas, Nicholas Bryce
Yoon, Boryeong
Zito, Alexander John