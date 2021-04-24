Woodridge High School Honor Rolls

Kent Weeklies

WOODRIDGE HIGH SCHOOL

THIRD QUARTER GRADING PERIOD

FRESHMAN HONOR ROLL

APPLEGARTH, ZACHARY

ARRENDALE, KILEY

BARNES, GAGE

BATES, LIAM

BRAGG, CADENCE

CHEN, JASON

CHRISTENSEN, WILLIAM

DENNISON, KATELYN

DENSON, LONDYN

DUFFY, STEVEN

DUNAJ, AUSTIN

DUVE, EVAN

FARRAR, MAIA

GUMPL, JULIEANN

HOOVER, CAMERON

HOVANETZ, HAILEY

IGLEHEART, AMANDA

JACKSON, ZACHERY

JUBOURI, IBRAHEEM

KEATING, CHLOE

KEVER, HARVEY

KLEINHENZ, ANNA

LAGUARDIA, RACHEL

LAMBES, CHARLES (CHARLIE)

LIGHTNER, GRACE

MAITE, SOPHIA

MAYER, ADELINE

MAYNER, KAYLA

MCBRIDE, PAYGE

MCFARLAND, GRACE

MUKHIDOV, FATKHULLA

NESTER, MAKAYLA

NOVAK, JACK

OGLESBY, DRAVEN

ONDASH, JACKSON

PEDERSEN, SAVANNAH

REAMAN, REESE

RITTERBECK, MADELYN

ROSE, MAEGAN

SAMERDAK, MADELYN

SCHVARTZ, LARS

SERAFIMOV, RAECHEL

SHAWN, NISHAT

SPEAKMAN, CARTER

STETLER, JOSHUA

SU, SAMUEL

SWEATT, MARIA

THOMPSON, ANNA

TOKHIRJONOV, RAKHMATILLO

TOMIC, ALEKSANDER

WARD, BRANDYN

WATERS, JACOB

WILLETT, ELOISE

WILLIAMS, ERICK

WILLIAMS, TAYSEAR

YACECZKO, SHAE

YAJKO, RILEY

SOPHOMORE HONOR ROLL

ABDULLAH, KHALED

ALMESTICA TORRES, BRIANNA

BEATTIE, FRANKLIN

BERGDORF, NATHANIEL

BLAKESLEE, CAITLIN

BRINSON, LEAH

BROWN, GUILIANA

BUFFINGTON, SOPHIE

CARANO, BRENNEN

CHAMPA, ROBERT

CHEN, AUSTIN

CLARKE, MORGAN

COOK, ANNA

COOPER, ALEX

DECKER, ABIGAIL

DEVER, SAMANTHA

EHRHARDT, BENJAMIN

EVANS, BROOKE

GRAHAM, TARYN

HARDING, MIA

HARDING, MYA

HOLB, BROOKE

HOLMES, KAILYN

HOWELL, JULIA

JENKINS, CHELSEA

JENSEN, JOANNA

JOHNSTON, LUKE

KHATIWADA, AASTIKA

KILEY, KATHRYN

LACZO, ANNA

LAHOSKI, ANTHONY

LINTON, JORDAN

MARTIN, NATHAN

MATHIS, ALEXIS

MAYER, OLIVER

MCFARLAND, JOY

MENCER, LEAH

MENCER, SAMUEL

NESBITT, GAVIN

OWEN, JACOB

PARISH, CELENA

PORTER, ADDISON

POWELL, PAIGE

PRESLEY, ANTHONY

ROENIGK, KYLIE

RORRER, ANNA

ROUSER, TAMAYA

SCHOOLCRAFT, LEAH

SNYDER, OWEN

STANFIELD, HOLLY

TREASH, ABIGAIL

TRIANA, KAITLYN

WAGNER, ETHAN

WILKINSON, NOAH

WINSTON, DYLAN

WINTER, ALLYSON

WOJCIECHOWSKI, ALEXIS

YAJKO, LILLIANA

YATES, MARKELL

JUNIOR HONOR ROLL

ASHER, MATTHEW

BATES, ETHAN

BAUER, ADAM

BEDILLION, KELSEY

BEST, ISABELLE

BROWN, TERRENCE

BRYSON, EMMA

CAREY, KYLE

CARLTON, TARAYIANA

CARTE, SHAWNNA

COTTRELL, MACKENZIE

CYC, KAEDEN

DEFRANGE, COOPER

DEL ROSARIO, JULIE

DENNISON, EMILY

DOTY, GRAHAM

DUGAN, KYLIE

DUTT, AARON

EGERSDORFER, JAMES

ERHARD, GWYNETH

FEICHTER, ELISABETH

FEISTHAMEL, DYLAN

FRITZ, DAVID

GABELE, EMMA

GREGORY, KENDAL

HAMMONTREE, ADRIENNE

HOOD, LANDEN

HOOVER, NOLAN

HORNIG, PHILLIP

ILG, RILEY

JACKSON, DANIEL

JEWELL, CONNOR

KING, KEVIN

KROPFF, ALYSSA

LAGUARDIA, REBECCA

LARSON, ALISTAIR

LEIPOLD, REBECCA

MANCUSO, CALEB

MCCARTNEY, CALEB

MCPHERSON, KYLE

MONTGOMERY, AIDAN

NEAL, BREAUNA

NELSEN, JACOB

NOVELLI, ANNA

RADO, CHLOE

RAINES, LILLIAN

RESTIVO, SOPHIA

RICCILLO, IAN

ROUSH, DIANA

SCHEIDECKER, VIANNE

SCHNECKENBURGER, MAX

SCHVARTZ, ANEYA

SEDENSKY, JORDAN

SHAHEEN, ANDREW

SHUMAKER, BAYLEE

STERLING, ELIZABETH (BETTY)

STRANGER, KATHERINE

STRAUSSER, LIVI

THOMPSON, JASON

TIFFE, ALYSSA

WAGNER, JACOB

SENIOR HONOR ROLL

ABOOD, SARAH

ALVIS, JOSHUA

ARMOUTLIEV, KALOYAN

AUSTIN, KATELYN

BAKER, KELLY

BAKUHN, ANASTASIA

BERGDORF, ABIGAIL

BIONDO, ANGELO

BUFFINGTON, MADELINE

BUZZELLI, GRANT

CLAY, MARIA

COLLURA, ALIVIA

DAVIS, SOFIA

DEMANGEONT, NATHAN

DUNAJ, NATHAN

DUVE, DELANEY

FISHER, MCKENNA

FITZSIMMONS, ANTONIO

FLACK, ALAYNA

FOSTER, LAYLA

FREEMAN, RACHEL

GOODWILL, SCOTT

HADI, RAWAN

HAGAN, JACOB

HELLIER, ALEXANDER

HESS, ZACHARY

HIBBS, CADEN

HOWARD, NATALIE

IGLEHEART, EMILY

ISRAELI, YAEL LEE

JACKSON, LOGAN

KARLO, MADISON

KILEY, LIAM

KLEINHENZ, ELISE (ELLIE)

LA MANCUSA, MORGAN

LAUCK, RYAN

LAUGHMAN, MAEKARA (KARA)

LEDGER, JASMINE

LONG, KENDRA

LOOMAN, JACOB

LYMAN, PAIGE

MACKO, MACKENZIE

MATHEWS, ANASTASIA

MCBRIDE, IZABELLA

MEEHAN, CAITLIN (CATIE)

MONTECALVO, ANGELA

MONTES TORRES, MARIANA

MYERS, OLIVIA (LIVIE)

NORRIS, ISABELLE

O'LEARY, KYLE

OWEN, ISABELLA

PALMER, RYAN

REAMAN, ADAM

REINHART, DAVID

ROOS, IAN

SAMERDAK, JACOB

SAUNDERS, ASIA

SCHLABAUGH, LOGAN

SCHOOLCRAFT, CHAD

SPEAKMAN, ALYSSA

STASIK, DOMINIC

SUMMERS, RAYMOND

TAFINI, NICOLAS

TALCOTT, CAMERON

TATE, TRENTIN

TRAVISE, BRANDON

VANYO, DARREN

VAZQUEZ PEREIRA, ASHANTY

VOKHIDOV, ABDUL AZIZ

WILLETT, EVELYN

WINDLER, ALINA

WOJCIK, ANNA

WOODS, MEGAN

WOODS, OLIVIA

YENSEN, MICHAELA

ZIEGLER, LEAH

FRESHMAN MERIT ROLL

ABDELRAHIM, AHMED

DEMANGEONT, RACHAEL

DONNELLY, HOPE

FATTAH, RANEEN

GALL, DAKOTA

GRIFFEY, KATERINA

HAMMONTREE, BRAEWYN

HAYDEN, IAN

HAYDEN, NOAH

HEISLER, WILLIAM

JOHNSON, AVA

MCGUIRE, MEGAN

NELSON, RICHARD

OMONOV, ABDULLOH

PEREZ, ANALYSE

RICKENBACHER, ASHTON

ROSENBERRY, AVA

SAMMUR, HADI

SCHNECKENBURGER, ALEX

SHEETS, JOSHUA

STALLINGS, DAVIERRE

TATE, CURTIS

THOMPSON, SHAYN

VASKO, SOPHIA

SOPHOMORE MERIT ROLL

BELLISARIO, REUBEN

CAMPISI, DINO

ENGELHART, JACOBY

GLOVER, AMIR

JUBOURI, HAMZAH

KING, ALEXIS

LEHRER, JAMES

LUDWIG, MADELINE

MACKLEM, CHLOE

PARKER, ALEXANDER

SINGER, SETH

STASIK, JUSTIN

THOMPSON, MADELINE

TONA, GABRIEL

TRAVISE, ELLIOT (ELLIOT)

JUNIOR MERIT ROLL

AARON, ALASIA

ABDUL - RAHIM, JADEN

BRAGG, COLLIN

CASTERLINE, COREY

DUVE, WILLIAM

GALEHOUSE, COLIN

GARR-JACKSON, BRIAJAH

HARVEY, KE'RIAH

HOLLAND, WILLIAM

HOPKINS, JAYDEN

HORAK, ALLYSON

JOHNSTON, THALIA

KEARNS, ZACHARY

MAITE, SARAH

MORGAN, DONALD

REZAI, FAYZA

SCHUH, SYDNEY

SHEELER, DANIEL

WHITNEY, ABIGAIL

SENIOR MERIT ROLL

CARGNEL, CARLOTTA

COOPER, SETH

HOWELL, OWEN

LAMARINE, SOPHIA

LATHEM, MYA

MEEHAN, OLIVIA (LILY)

NESBITT, ASHTON

RITTERBECK, JORDAN

TENNANT, VICTORIA

VEAUTHIER, AIDAN