Woodridge High School Honor Rolls
WOODRIDGE HIGH SCHOOL
THIRD QUARTER GRADING PERIOD
FRESHMAN HONOR ROLL
APPLEGARTH, ZACHARY
ARRENDALE, KILEY
BARNES, GAGE
BATES, LIAM
BRAGG, CADENCE
CHEN, JASON
CHRISTENSEN, WILLIAM
DENNISON, KATELYN
DENSON, LONDYN
DUFFY, STEVEN
DUNAJ, AUSTIN
DUVE, EVAN
FARRAR, MAIA
GUMPL, JULIEANN
HOOVER, CAMERON
HOVANETZ, HAILEY
IGLEHEART, AMANDA
JACKSON, ZACHERY
JUBOURI, IBRAHEEM
KEATING, CHLOE
KEVER, HARVEY
KLEINHENZ, ANNA
LAGUARDIA, RACHEL
LAMBES, CHARLES (CHARLIE)
LIGHTNER, GRACE
MAITE, SOPHIA
MAYER, ADELINE
MAYNER, KAYLA
MCBRIDE, PAYGE
MCFARLAND, GRACE
MUKHIDOV, FATKHULLA
NESTER, MAKAYLA
NOVAK, JACK
OGLESBY, DRAVEN
ONDASH, JACKSON
PEDERSEN, SAVANNAH
REAMAN, REESE
RITTERBECK, MADELYN
ROSE, MAEGAN
SAMERDAK, MADELYN
SCHVARTZ, LARS
SERAFIMOV, RAECHEL
SHAWN, NISHAT
SPEAKMAN, CARTER
STETLER, JOSHUA
SU, SAMUEL
SWEATT, MARIA
THOMPSON, ANNA
TOKHIRJONOV, RAKHMATILLO
TOMIC, ALEKSANDER
WARD, BRANDYN
WATERS, JACOB
WILLETT, ELOISE
WILLIAMS, ERICK
WILLIAMS, TAYSEAR
YACECZKO, SHAE
YAJKO, RILEY
SOPHOMORE HONOR ROLL
ABDULLAH, KHALED
ALMESTICA TORRES, BRIANNA
BEATTIE, FRANKLIN
BERGDORF, NATHANIEL
BLAKESLEE, CAITLIN
BRINSON, LEAH
BROWN, GUILIANA
BUFFINGTON, SOPHIE
CARANO, BRENNEN
CHAMPA, ROBERT
CHEN, AUSTIN
CLARKE, MORGAN
COOK, ANNA
COOPER, ALEX
DECKER, ABIGAIL
DEVER, SAMANTHA
EHRHARDT, BENJAMIN
EVANS, BROOKE
GRAHAM, TARYN
HARDING, MIA
HARDING, MYA
HOLB, BROOKE
HOLMES, KAILYN
HOWELL, JULIA
JENKINS, CHELSEA
JENSEN, JOANNA
JOHNSTON, LUKE
KHATIWADA, AASTIKA
KILEY, KATHRYN
LACZO, ANNA
LAHOSKI, ANTHONY
LINTON, JORDAN
MARTIN, NATHAN
MATHIS, ALEXIS
MAYER, OLIVER
MCFARLAND, JOY
MENCER, LEAH
MENCER, SAMUEL
NESBITT, GAVIN
OWEN, JACOB
PARISH, CELENA
PORTER, ADDISON
POWELL, PAIGE
PRESLEY, ANTHONY
ROENIGK, KYLIE
RORRER, ANNA
ROUSER, TAMAYA
SCHOOLCRAFT, LEAH
SNYDER, OWEN
STANFIELD, HOLLY
TREASH, ABIGAIL
TRIANA, KAITLYN
WAGNER, ETHAN
WILKINSON, NOAH
WINSTON, DYLAN
WINTER, ALLYSON
WOJCIECHOWSKI, ALEXIS
YAJKO, LILLIANA
YATES, MARKELL
JUNIOR HONOR ROLL
ASHER, MATTHEW
BATES, ETHAN
BAUER, ADAM
BEDILLION, KELSEY
BEST, ISABELLE
BROWN, TERRENCE
BRYSON, EMMA
CAREY, KYLE
CARLTON, TARAYIANA
CARTE, SHAWNNA
COTTRELL, MACKENZIE
CYC, KAEDEN
DEFRANGE, COOPER
DEL ROSARIO, JULIE
DENNISON, EMILY
DOTY, GRAHAM
DUGAN, KYLIE
DUTT, AARON
EGERSDORFER, JAMES
ERHARD, GWYNETH
FEICHTER, ELISABETH
FEISTHAMEL, DYLAN
FRITZ, DAVID
GABELE, EMMA
GREGORY, KENDAL
HAMMONTREE, ADRIENNE
HOOD, LANDEN
HOOVER, NOLAN
HORNIG, PHILLIP
ILG, RILEY
JACKSON, DANIEL
JEWELL, CONNOR
KING, KEVIN
KROPFF, ALYSSA
LAGUARDIA, REBECCA
LARSON, ALISTAIR
LEIPOLD, REBECCA
MANCUSO, CALEB
MCCARTNEY, CALEB
MCPHERSON, KYLE
MONTGOMERY, AIDAN
NEAL, BREAUNA
NELSEN, JACOB
NOVELLI, ANNA
RADO, CHLOE
RAINES, LILLIAN
RESTIVO, SOPHIA
RICCILLO, IAN
ROUSH, DIANA
SCHEIDECKER, VIANNE
SCHNECKENBURGER, MAX
SCHVARTZ, ANEYA
SEDENSKY, JORDAN
SHAHEEN, ANDREW
SHUMAKER, BAYLEE
STERLING, ELIZABETH (BETTY)
STRANGER, KATHERINE
STRAUSSER, LIVI
THOMPSON, JASON
TIFFE, ALYSSA
WAGNER, JACOB
SENIOR HONOR ROLL
ABOOD, SARAH
ALVIS, JOSHUA
ARMOUTLIEV, KALOYAN
AUSTIN, KATELYN
BAKER, KELLY
BAKUHN, ANASTASIA
BERGDORF, ABIGAIL
BIONDO, ANGELO
BUFFINGTON, MADELINE
BUZZELLI, GRANT
CLAY, MARIA
COLLURA, ALIVIA
DAVIS, SOFIA
DEMANGEONT, NATHAN
DUNAJ, NATHAN
DUVE, DELANEY
FISHER, MCKENNA
FITZSIMMONS, ANTONIO
FLACK, ALAYNA
FOSTER, LAYLA
FREEMAN, RACHEL
GOODWILL, SCOTT
HADI, RAWAN
HAGAN, JACOB
HELLIER, ALEXANDER
HESS, ZACHARY
HIBBS, CADEN
HOWARD, NATALIE
IGLEHEART, EMILY
ISRAELI, YAEL LEE
JACKSON, LOGAN
KARLO, MADISON
KILEY, LIAM
KLEINHENZ, ELISE (ELLIE)
LA MANCUSA, MORGAN
LAUCK, RYAN
LAUGHMAN, MAEKARA (KARA)
LEDGER, JASMINE
LONG, KENDRA
LOOMAN, JACOB
LYMAN, PAIGE
MACKO, MACKENZIE
MATHEWS, ANASTASIA
MCBRIDE, IZABELLA
MEEHAN, CAITLIN (CATIE)
MONTECALVO, ANGELA
MONTES TORRES, MARIANA
MYERS, OLIVIA (LIVIE)
NORRIS, ISABELLE
O'LEARY, KYLE
OWEN, ISABELLA
PALMER, RYAN
REAMAN, ADAM
REINHART, DAVID
ROOS, IAN
SAMERDAK, JACOB
SAUNDERS, ASIA
SCHLABAUGH, LOGAN
SCHOOLCRAFT, CHAD
SPEAKMAN, ALYSSA
STASIK, DOMINIC
SUMMERS, RAYMOND
TAFINI, NICOLAS
TALCOTT, CAMERON
TATE, TRENTIN
TRAVISE, BRANDON
VANYO, DARREN
VAZQUEZ PEREIRA, ASHANTY
VOKHIDOV, ABDUL AZIZ
WILLETT, EVELYN
WINDLER, ALINA
WOJCIK, ANNA
WOODS, MEGAN
WOODS, OLIVIA
YENSEN, MICHAELA
ZIEGLER, LEAH
FRESHMAN MERIT ROLL
ABDELRAHIM, AHMED
DEMANGEONT, RACHAEL
DONNELLY, HOPE
FATTAH, RANEEN
GALL, DAKOTA
GRIFFEY, KATERINA
HAMMONTREE, BRAEWYN
HAYDEN, IAN
HAYDEN, NOAH
HEISLER, WILLIAM
JOHNSON, AVA
MCGUIRE, MEGAN
NELSON, RICHARD
OMONOV, ABDULLOH
PEREZ, ANALYSE
RICKENBACHER, ASHTON
ROSENBERRY, AVA
SAMMUR, HADI
SCHNECKENBURGER, ALEX
SHEETS, JOSHUA
STALLINGS, DAVIERRE
TATE, CURTIS
THOMPSON, SHAYN
VASKO, SOPHIA
SOPHOMORE MERIT ROLL
BELLISARIO, REUBEN
CAMPISI, DINO
ENGELHART, JACOBY
GLOVER, AMIR
JUBOURI, HAMZAH
KING, ALEXIS
LEHRER, JAMES
LUDWIG, MADELINE
MACKLEM, CHLOE
PARKER, ALEXANDER
SINGER, SETH
STASIK, JUSTIN
THOMPSON, MADELINE
TONA, GABRIEL
TRAVISE, ELLIOT (ELLIOT)
JUNIOR MERIT ROLL
AARON, ALASIA
ABDUL - RAHIM, JADEN
BRAGG, COLLIN
CASTERLINE, COREY
DUVE, WILLIAM
GALEHOUSE, COLIN
GARR-JACKSON, BRIAJAH
HARVEY, KE'RIAH
HOLLAND, WILLIAM
HOPKINS, JAYDEN
HORAK, ALLYSON
JOHNSTON, THALIA
KEARNS, ZACHARY
MAITE, SARAH
MORGAN, DONALD
REZAI, FAYZA
SCHUH, SYDNEY
SHEELER, DANIEL
WHITNEY, ABIGAIL
SENIOR MERIT ROLL
CARGNEL, CARLOTTA
COOPER, SETH
HOWELL, OWEN
LAMARINE, SOPHIA
LATHEM, MYA
MEEHAN, OLIVIA (LILY)
NESBITT, ASHTON
RITTERBECK, JORDAN
TENNANT, VICTORIA
VEAUTHIER, AIDAN