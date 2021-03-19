Hudson Middle School Honor Rolls
Second Quarter Grading Peiod
Sixth Grade
Distinguished Honor Roll
Alali, Samer
Alali, Sami
Albrecht, Maya Elizabeth
Alexander, Sean Louis
Andrews, Parker Paul
Atchison, Barrett Liu
Baarson, Jack Elim
Baig, Rehan
Balci, Melih Mustafa
Banozic, Nicole Elizabeth
Banweg, Anton William
Banweg, David Christopher
Barker, Valerie Lauren
Bateman, Harrison Ray
Baylor, Vivienne Mae
Benson, Scarlett Elizabeth
Bezdek, Brooke Catherine
Bigham, Greta Winslow
Birchenall, Ethan Alexander
Bircher, Timo
Blosser, Asa Mae
Bogniard, Ava Renee
Bolon, Zachary Thomas
Brainard, John Francis
Brindley, Michael Thomas
Brown, Justin Matthew
Butina, Adam Mitchell
Canterbury, Gretchen Sophie
Cantillon IV, Daniel James
Carson, Finnegan Metro
Carter, Nolan John
Ceylan, Isa
Cho, Hannah
Cho, Hojin
Cho, Ian Joseph
Choi, Luke
Christopher, Jackson Thomas
Chuparkoff, Catherine Isabella
Cicen, Evelyn Wylie
Clapper, Hannah Rebecca
Cox, Skylar Maylea
Creahan, Delaney Downing
Cunningham, Nathan Joseph
Curry, Casey Maureen
Cutlip, Jack Morgan
Dale, Anthony Nathaniel
Dale, Celine Marie
Daniel, Sophie Savannah
Davis, Lily Claire
De Freitas Gallo, Giovana
Denges, Lillian Elise
Dezelic, Ana Mirjana
Dietrich, Amira Noelle
Dobro, Laney Ryan
Du, Dayson
Du, Jerry
Dudas, Aiden Alexander Matthew
Dunphy, Tristan James
Durbin, Arianna Elizabth
Eland, Claire Elizabeth
Ewing, Jack Thomas
Fagan, Caroline Elizabeth
Fauver, Benjamin Worth
Filipovitz, Abigail Mae
Finkler, Noah Raffaele
Fliss, Luke Matthew
Fox, Carson Nathan
Frank, Addison Adele
Galosi, Matthew Edward
Garbera, Natalie Jane
Gesdorf, Abigail Bethany
Gessler, Cadence Grace
Gillispie, Jaycie Lee
Gondek, Joseph Kai
Gonzalez, Violet Rainier
Grady, Molly Sawyer
Grecol, Nathan Edward
Green, Lucille Ivy
Griffiths, Ludmila Ann
Grote, Maxwell Alexander
Groves, Grace Keenan
Haas, Brooklynn Faith
Haluch, Kyle John
Hambleton, Trevor Christopher
Hammerstrom, Lily Anne
Harris, Avery Louise
Harvey, Maya Lily
Havens, Caden Luke
Helwig, Marin Shriver
Hernandez-Lopez, Cristian
Hitchcock, Gavin Alexander
Horner, Christopher Paul
Huber, Caroline Anne
Humenansky, Luke Richard
Hummel, James Robert
Hunsicker, Jonathan David
Iafigliola, Chloe Jade
Jackson, Jacob Patrick
James, Dexter Michael
Jenkins, Blake Curtis
Jia, William Hanyuan
Johnson, Clark Robert
Jones, Sabrina Michelle
Justice, Juliana Marie
Kane, Courtney Patricia
Karas, Ana Rosa
Keenan, Will Hunter
Kim, Roman Oliver
Kinast, Samuel Arthur
Klespies, Alexa Lynn
Koerbel, Max William
Kotheimer, Rowin Quinn
Krantz, Dominic Jakeb
Krueger, Christian James
Krysiak, Matthew Walter
Kuss, Claudia Kennedy
Larrabee, Joshua Zachary
Lasko, Addison Grace
Latina, Samuel Robert
Lee, Evan Woojin
Liljestrand, Dane Taylor
Lin, Michelle
Lipinski, Hayden Paul
Lisowski, Christian James
Lynn, Matthew Jay
Mallas, Aliya Marie
Maniar, Alyssa Sophia
Marangoni, James David
Marko, Justin Landen
Marsh, Guinevere Rose
Martinez, Sofia June
Masiella, Eva Marie
Matava, David Ijsbrand Christopher
McCutcheon, Cooper Colt
McNeill, Ryan Christopher
Melfi, Carys Faith
Merchant, Catherine Ann
Mertes, Greta Noelle
Metoki, Maria Yoko
Meyers, Madilyn Jean
Miele, Reese Marie
Mitchell, Wyatt Allen
Moore, Ethan Paul
Morris, Violet Reid
Moss, Peyton LeAnn
Movshin, Paige Ann
Mubarak, Nadia Mohammed
Mulvaney, Walker Lanier
Muni, Liam Belthazar
Nauert, Kyle Hayden
Niswander, Henry Alexander
Ogden, Rylee Scout
Ott, Maris Elizabeth
Pallo, Xavier Matthew
Paolucci, Anthony Robert
Pappano, Shane Joseph
Paspalovski, Ethan Daniel
Patel, Aryana Niyant
Pathak, Shriya Shrichandan
Patterson, Keagan Seoirse
Peng, Yiyang Evan
Penick, Caitlin Anne
Perez-Alfaro, Nicolas Benjamin
Peters, Blake Elise
Pica, Darius Stefan
Pierre-Louis, Gabriel Samuel
Pinnow, Chase Zachary
Plone, Sarah Codella
Prucha, Joshua Andrew
Reaper, Hudson Joseph
Regan, Kadin Tyler
Rengers, Aiden Hunter
Ribovich, Lauren Claire
Rippe, Lauren Grace
Ritley, Keswick Michael
Roberts, Claire Alexandra Wright
Rollins, MaKendree Jo
Rork, Breckin Lange
Rosko, Madison Nicolle
Sajovie JR, David Allen
Salem JR, Mark Abraham
Schedler, Ruby Tru
Scherer, Elsa Maren
Schop, Kees Benjamin
Shabino, Spencer Paul
Shaffer, Cynthia Luba Anastasia
Shaffer, Isabelle Ann
Shaffer, Roman Marcus Michael
Sheeler, Magnus Atticus
Shen, Zelin James
Shott, Emily Grace
Si, Collin
Sirak, William Stanford
Slater, Maribeth Ann
Smith, Adelyn Rose
Smith, Trent Olson
Smolko, Addison Isabel
Soljaga, Nadia
Song, Sophia Jiwoo
Speaks, Adelynne Jessica
Susz, Jonathan David
Sutton, Emma Jane
Sutton, Jack Thomas
Taylor, Christian Andrew
Taylor, Claire Annalise
Taylor, Logan Brian
Trainor, Madalyn Kathleen
Tran, Duy Ha Khanh
Tripp, Gianna Rose
Undicelli, Gage Robert
Vander Cica, Drake
Vaughan, William Michael
Verrona, Parker Everett
Vijayabhaskar, Adhav
Vogel, Jocelyn Clara
Wallen, Hunter John
Walters, Ingrid Amelia
Waltos, Landon James
Wanders, Charlotte Ann
Wasbotten, Dakota Labkratok
Webb, Josefiina Rose
Willis, Avery Madeleine
Wolenski, Evan Benjamin
Yu, Hajoo
Yurak, Matthew Alexander
Zhu, Yiyan
Zimmerman, Olin James
Zuydhoek, Jake Thomas
Merit Honor Roll
Ally, Kyce Amjad
Amador, Joaquin
Badillo Diaz, Jonas
Bagnato, Luca Abriana
Battaglia, Jackson Salvatore
Baughman, Amelia Lauren
Bennici, Monica Marie
Berichon, Matthew Thomas
Blanton, John Douglas
Bowman, Samari Nicole
Burke, Carter Almon
Chamra, Delilah Dakota
Charriere, Anna Lynne
Cocieru, Denis
Cooke, Aiden Lawrence
Dirker, Emily Elizabeth
Donauer, Mattie Elisabeth
Dredge, Owen Brady
Ginther, Gavin William
Grill, Otto August
Hadfield, Tegen Ellie
Hagiwara, Rento
Hall, Hailee Dawn
Harvey, Ella Rosemary
Harvey, John Douglas
Jensen, Jonah Levi
Khan, Wareesha
Kirk, Audrey Margaret
Kirkwood, Abraham Donald
Knuth, Ethan Jacob
LaSpina, Paul Matthew
LoPresti, Luke Michael
McGinley, William Aiden
Meacham, Madeline Ann
Mintz, Elliott Marshall
Nalley, Claire Margaret
Pawelec, Ted Peter
Prado, Blake Rene
Rammel, Grant Michael
Rankin, Braeden Connor
Sullivan, Cooper Michael
Swartzendruber, Henry Thompson
Thompson, Jeffrey Patrick
Valdez, Sevilla Castellano
Varga, Elena Elizabeth Naito
Waickman, Hayden Claire
Winski, Keaton Todd
Worman, Chase Bradley
Zaffrann, Maxwell Charles
Zulandt, Adeline Claire
Seventh Grade
Distinguished Honor Roll
Ackerman, Sara Rose
Agee, Nataniella Khanyisile Mahlohonolo
Andersen, Sarah Lejre
Anzevino, Anthony Kostas
Arabia, Drake Dennis
Arabia, Keaton Charles
Arnold, Ryan Shelton
Arora, Jai
Bakonyi, Blake Asher
Bateman, Vienne Elizabeth
Baylor, Shawna Rae Huayou
Bechtel, Lucy Noel
Beh, Elora Danan
Belkin, Daniela Rachel
Bell, Ava Marie
Benoit, Hailey Michelle
Betz, Adrienne Christine
Bhagat, Khushi Mayer
Bhatia, Ketan Samir
Bielecki, Samantha Anne
Bigham, Chloe Elizabeth
Blackmore, Ava Elizabeth
Bode, Makenna Elizabeth
Boicey, Ella Jayne
Botros, Raphael Dao
Braley, Ella Jane
Bright, Natalie Louise
Broski, Shea Gerriann
Brownley, Lauren Kathleen
Bueno, Jason Michael
Buterbaugh, Aiden David
Buynak, Charles Michael
Carlton, Jayden William
Carter, Joshua David
Carter, Rebecca Mary
Castellarin, Louis Neil
Cavalcanti, Joseph Calvin
Chandler, Lee Tivis
Chen, Elizabeth Siyu
Cheng, Elena Hanyue
Chokan, Finlay Alexis
Cline, Madalyne Rose
Costlow, Naomi Ruth
Davis, Carter Lynn
Davis, Gabriel Joseph
Decker, Sadie May
Denges, Allyson Noelle
Dennison, Chase Michael
Deutsch, Bailey Madison
DiMalanta, Joseph Avery
Doe, Ellie Skye
Donnelly, Rosa May
Dowling JR, Timothy Allen
Dravis, Kyle Andrew
Dressler, Sylvia Helen
Dryden, Magnolia Virginia
Eich, Connor David
Eimer, Parker Scot
Eismon, Thomas James
Ellison, Jillian Delee
Emch, Brady Michael
Emch, Madeline Josephine
Emery, Drew Randall
Evans, Hunter Myles
Falke, Georgia Peyton
Fenicle, Landon David
Firzlaff, Elizabeth Anne
Fliss, John Paul
Fordenwalt, Robert William
Forrest, Eva Katherine
Funyak, Brennan Paul
Gallegos, Sydney Faith
Gambrel, Cali Jae
Gard, Grace Sheridan
Gardehl, Amelia Sophie
Gerbick, Chase Atticus
Giannatti, Sam Patrick
Gibson, Adalyn Faith
Gilanyi, Ella Lynn
Gillispie, Alexi Grace
Goldslager, Audrey Claire
Grant III, James Harned
Green, Annabel Morgan
Gurzenski, Isabelle Grace
Gyurky, Samuel Edward
Halford, Madeline Elyse
Hallis, William David
Hanning, Juliana Taylor
Harkness, Peter James
Harvey, Lalita Mabel
Havens, Oscar Worth
Hayashi, Esther Yumi Song
Henderson, Abby Elizabeth
Henderson, Isaiah Claryence
Henderson, Nathan Richard
Herman, Joseph Ike
Hoffman, Gately McDonald
Hopkins, Audrey Kaye
Hudak, Ava Rose
Ickes, Beckham Samuel
Imes, Oliver Michael
Iuston, Jordan Christopher
Iyer, Saurabya Krishna
Jabbour, Emily Marie
Jacops, Truly Jewel
Jadallah, Khalid Ahmad
Johns, Avery Christina
Jones, Ryan William
Judy, Nathan James
Justice, Katerina Renee
Karra, Guneet Simar
Katz, Ian Edward
Kelley, Rebecca Suzanne
Kerns, Sarah Elizabeth Powell
Kiewatt, McKenna Anne
Kim, Grace
Kirk, Michael Joseph
Kirtz, Alexander Louis
Kistler, Logan Anthony
Kistler, Maria Francesca
Kolarik, Ryan Finley
Kollar, Brienna Rose
Krapf, Claire Alexis
Krenn, Phoebe Kaitlyn
Kurtscheidt Abdala, Maia
Lake, Maya Amelia
Langhans, Nathan Peter
Latina, Gabrielle Rose
Lavi, Tessa Elaine
Lawrence, Analeigh Grace
Leland, Claire Lucille
Lesniak, Allison Marie
Lewis, Laine Faye
Li, Ningxuan
Li, Selina Xiyuan
Li, Sherry Yan
Liesen, Noah John
Lin, JingYi
Lipton, Rachel Ann
Lucarelli, Olivia Jane
Lue, Grace Christine Ahn
Lukac, Joseph Jared
Macchione, Tallulah Jo
Madden, Kiera Rose
Markey, Garrett Peter
Marsh, Edward Louis
Masi, Paige Mary
Masink, Marissa Charlotte
Maxwell, Addison Erin
McDaniel, Crew
McInerney, Molly Brenda
McIntyre, Devin J'Son
McStay, Morgan Elizabeth
Meacham, Abigail Elizabeth
Messner, Chloe Morgan
Metzler, Kyle Hamilton
Michel, Elizabeth Susan
Middleton, Gabrielle Florence
Mikolay, Max Joseph
Miller, Greer Carpenter
Monroe, Maddison Jean
Moore, Kelsie Golda
Morvillo, Mathias Timothy
Musarra, Lillian Claire
Mutlu, Zeynep Busra
Neil, Sophia Jun
Newsome, Grace Elizabeth
Nithang, Gabrielle June
Nye, Graham Michael
O'Brien, Daniel Xavier
Pacini, Anthony William
Palumbo, Henry James
Patel, Krishiv Hitesh
Pavlik, Nicole Yelizaveta
Pearsall, Tuesday Verona
Pearson, Ashton Thomas
Perry, Angelina Rose
Perry, Sofia Faye
Petrosino, Caitlin Olivia
Poole, Sarah Jane
Pratt, Myles Lee
Ptacek, Caroline Grace
Pykett, Sophia Esther
Ray III, William John
Renna, Christian John
Reynolds, Samson Jeffrey
Rich, Roma Christine
Rizzo, Lillian Grace
Robb, Charles Brian
Robinson, Eric Andrew
Rosenberg, Ali Morgan
Savelli, Anthony Michael
Schilkowski, Paige Grace
Schmitt, Samuel Nicholas
Schuster, Bradley Robert
Seitz, Ashlie June
Silcox, Aidan Jeffrey
Sladky, Luke Thomas
Smetham, Charlotte Elizabeth
Smithers, Owen William
Soljaga, Petar
Stepnicka, Madison Lynn
Stevens, Emily Grace
Stevens, Lillian Morgan
Sutton, Jack Christopher
Sutton, Luke Gregory
Swain, Sienna Ashleigh
Tandy, Owen Peter
Thiele, Katherine Maria
Thomas, Cai Richard
Thomas, Elizabeth Scott
Thompson, Elizabeth Anne
Trainor, Siena Anne
Trautmann, Nolan Joseph
Travis, Alex Butler
Unger, Sarah Jane
Updegraff, Norman Willcox
Uppercue, Hayden Zachary
VanScoy, Koen Randall
Verma, Sukhman
Wagner, Andrew Nolan
Walker, Blake Nicholas
Waller, Chase William
Ward, Gemma Isobel
Warner, Ellena Jane
Weihrauch, Deacon James
Weinberg, Kayla Lynn
White, Emma Nicole
Will, Katelyn Ann
Womack, Amiya Mariana
Yanoff, Chloe Catherine
Zappone, Fisher Thomas
Zedak, James Robert
Zhang, Lily Hui
Zipay, Zane Allen
Zito, Nathan Richard
Merit Honor Roll
Abousena, Dina
Abousena, Kamila
Albertson, Isaac William
Alvarez Varela, Santiago Alejandro
Apollonio, Brynn Aubrey
Bayoumy, Riley Catherine
Blake, Noah Xavier Augustyn
Bokash, Brady Peter
Botosan, Caleb Andrew
Boyle, Kyler Charles Ronald
Bradshaw, Andrew Monte
Brandyberry, Audrey Helen
Brewer, Allison Ryan
Broerman, Addison Renee
Buqaileh, Raneem Waleed
Casey, Vanessa Corinne
Churchwell, Jackson Edward
Clepper, Grant David
Clepper, Hart William
Collins, William Joseph
Cope, Alec Michael
Courtney, Elijah Jacob
Cox, Payton Elizabeth
Dudley, Fiona Elizabeth
Friedman, Sophie Claire
Fritz, Joselynn Rose
Goodloe, Mya Tenell
Gray, Ava Marie
Greco, Vincent Alexander
Haller, Cara Ann
Halstead, Hadley Paige
Honniball, Samantha Elizabeth
Huang, Andrew Joseph
Igwe, Esther Uchechukwa
Kaulig, Samantha Michelle
Kelly, Shaela Ann
Kirkwood, Maximilian Grant
Kowalske, Peterson Gregory
LaGuardia, Joseph Maximus
Lanham, Andrew Ronald
Lewin, Max Everett
Long, Jeremiah Stephen
Mathia, Bransyn Wynne
Maurer, Nathan Alan
Mehelic, Samuel Peter
Mormino, Madeline Rose
Murdough, Marshall Clarke
Musone, Natalia Grace
Naples, Catherine Jo
Niemocienski, Mia Lee
Noble, Dylan Jacob
O'Connor, Kennedy Shae
Palmer, Dylan Ryan
Palumbo, Frank Gregory
Paolucci, Jillian Irene
Petrucelli, Madeline Marie
Pilch, Annalise Marie
Pinkerton, Benjamin Graham
Pirtle, Gianna Dell
Polonye, Adalynn Grace
Radcliff, Sarah Lynn
Rodriguez, Jacqueline Paulina
Sakai, Saya Rose
Schafer, Benjamin Lecznar
Shale, Jacob Gregory David
Simmons, Liberty Grace
Skrzysowski, Madeline Corris
Slater, Liam Christopher
Sprague, Allyson Marie
Sprinzl, Vaughn William
Stearns, Owen Jensen
Stropki, Lydia Madeline
Studzinski, Brady Robert
Sweeney, Keira Isabella
Taylor, Stella McKee
Verhas, Marc Karl
Vilneff, Cayden Micheal
Vogel, Luke William
Whitmarsh, Julian Thomas
Zaffrann, Joshua Raymond
Eighth Grade
Distinguished Honor Roll
Ackerman, Matthew Daniel
Alers, Isabel Marie
Alexander, James Jude
Ally, Liyana Amjad
Babitsky, Jackson Robert
Bangayan, Maximo Pung
Banweg, Magdalena Mae
Barry, Emily Kate
Bartlett, Noah William
Baylor, Genevieve Louise
Baylor, Sara Jane
Benore, Elisabeth Anne
Benson, Katherine May
Beucler, Benjamin Anthony
Bivens, Benjamin Iro
Bixby, Benjamin Miller
Bonnette, Kaitlyn Kim
Bucks, Alyvia Elizabeth
Burgess, Abby Madeline
Burgess, Ella Sadie
Burke, Genevieve Lily
Burke, Tancy Lillian
Burling, Emily Anne
Buzzelli, Alexander James
Cartella, Marco Christopher
Catri, Noah Jon
Censoprano, Gabriella Sophia
Chandler, Margaret Ellen
Chuparkoff, Marie Sophia
Churchwell, Grace Elizabeth
Clapper, Jake Kenneth
Cnudde, Ethan Ryan
Coates, Nathaniel Jacob
Colafella, William Carson
Collins, Sarah Avery
Cross, Aiden Christopher
De Luna, David Anthony
Decker, Joshua Michael
Destro, Isabella Louisa
Deuberry, Bronwyn Alexandra
DiGiacomo, Ava Sophia
Dowling, Emma Rose
Dressler, Jackson Ronald
Drobnjak, Sofija Grace
Dunphy, Kyla Michele
Eells, Isabella Grace
Ellenberger, Joshua Charles
Emmerth, Blake Patrick
Evans, Jordan Ashley
Fauver, Samuel Morris
Fernandez, Isabella Carina
Fitz, Caleb Edward
Forst, Madilyn Rose
Franco, William Irving
Frank, Peyton Celeste
Frohring, Samantha Josephine
Gedeon, Joseph Thomas
George, Emilia Marie
Ginther, Tyler Justin
Gong, Keven Yutian
Goodman, Emily Beller
Grady, Finn Roberts
Greco, Claire Marie
Gripp, Lily Marie
Halford, Adam Christopher
Halstead, Delaney Rae
Hammerstrom, Lucian Strong
Hannan, Mallory Kate
Hannum, Abigail Grace
Hatchett, Eva Danielle
Havens, Tyler Jonathan
Hegde, Riya
Hegedish, Carrie Donna
Hensley, Andrew Dale
Hill, Charlotte Elizabeth
Hill, Patrick Marshal
Hockstra, Lillian Grace
Hoffman, Benjamin Bolling
Holcomb, Andrew Michael
Huber, Katherine Virginia
Ingram, Veronika Lynn
Innamorato, Nicholas James
Iuston, Brooke Victoria
Ivey, Maeve Catherine
Jabbour, Joseph Andrew
James, Savannah Grace
Jenkins, Luke Daniel
Jenks, Parker Adam
Jeong, Anne Hyejoo
Jing, Ethan Boxuan
Jones, Andrew Matthew
Jones, Iliana Daniella
Judson, Bryce Ward
Jung, Aiden
Jung, Ian
Karas, Asymina Gloria
Kessick, Ryder Blaine
Kheder, Hannah Zadeh
Killeen, Sara Campbell
Kim, Daniel Sunheo
Klemens, Meredith Kate
Knee, Josephine Emily
Kollar, Grant Thomas
Kollar, Nicholas Trent
Kremser, Zachary Edward
Kubinski, Raina Grace
Kuss, Ava Rose
Kwasney, Dakota Madison
Larsen, Graham Owen
Larsen, Lily Anna
Lasko, Emma Marie
Lear, Theodore Michael
Lee, Hannah
Leighton, Mia Avery
LeVan, Addison Katherine Clancy
Lewis, Cooper Harrison
Lex, Matthew David
Li, Frederick Matthew
Lin, Annika
Lindley, Annabel Grace
Lipinski IV, James Victor
Liu, Jenny
Luczywo, Aiden Lee
Luker, Maxwell Christopher
MacCallum, Charles Edward
Mager III, Thomas George
Mager, Luke Stephen
Maniar, Parker Jackson
Marquart, Evangeline Ameilia
Masiella, Bradley Scott
Matava, Benjamin Hendrik Albert
Mathis, Landon James
Matlack, Emma Jean
Mawaka, Jordyn Clare
McCormick, Erin Katherine
McCormick, Jack Albert
McKenna, Gavin Patrick
Meeker, McKinley Hudson
Meese, Julia Ellenor
Mehveen, Madiha
Metoki, Luke Masaru
Miele, Ellie Abigail
Mihalek, Ian James
Miller, Allison Carol
Moore, Hanna Aliz
Moorthy, Srinat T
Morgan, Justin Robert
Mormino, Abigail Violet
Mouse, Ashlyn Rose
Muni, Natalie Annelise
Naska, Nicholas John
Nelson, Carly Margaret
Nold, Scarlett Elizabeth
O'Connell, Kiley Elizabeth
Orley, Malia Elizabeth
Ott, Olivia Rose
Paspalovski, Maximilian Peter
Patel, Aanya Chirag
Pelletier, Adeline Ruth
Peters, Evan Gregory
Peterson, Evan Graham
Pierce, Peyton Kaye
Pinson, Sienna Virginia
Ploskunak JR, John Christopher
Pollock, William Peter
Price, Lila Grace
Prucha, Nathan Michael
Puhl, Nicholas Joseph
Pulte, Brooke Addyson
Qin, Hannah Mei
Ready, Anna Marie
Ream, Luke Robert
Reaper, Savannah Jill
Reber, Ivan Jacob
Ribovich, Anna Gwen
Roberts, Alexandra Bridget
Robertson, Nicholas Arthur
Robinson, Liam James
Robledo, Samuel J
Rosenberg, Parker An Rhys
Rosenberg, Samantha Erin
Rotunno, Isabella Marie
Rubiano, Regina Amelie
Rubin, Hudson David
Ryan, Annie Elizabeth
Ryan, Katherine Ellen
Sa, Henrique Vieira
Sarkisian, Sara Marie
Sawicki, Ava May
Scafe, Lily Ann Xin
Scarlett, Ai Marie
Scharville, Sophia Kathryn
Schenkenberger, Mallory Michelle
Schneider, Julia Alise
Seymour, Lauren Jane
Sizemore, Lauren Taylor
Skidmore, Sophia Kay
Skomra, Gabriela Maria
Sladky, Blake Edward Michael
Slotter, Torianna Esme Lavoie
Smedley, Hunter Ryan
Sockol, Samuel Oldham
South, Mia Rose
Speicher, Landon Joseph
St Pierre, Alexandra Nicole
Stearns, Corinne Campbell
Stec, Brady Emmanuel
Stein, Zachary William
Stertzbach, Reese Gabriella
Stickler, Mackenzie Layne
Sutton, Conor Scott
Sutton, Paige Vivian
Suzuki, Kaito
Swartzendruber, Grace Kellen
Tahat, Lana Jamal
Thesling, Katherine Jane
Thompson, Jason Christopher
Tosi, Taizo Miyazaki
Unke, Anna Leigh
Upadhyayula, Sneha
Vaillancourt, Jordan Reidy
Von Ville, Natalie Marie
Walker, Alaina Nicole
Wiley, Bruce Lochlann
Yu, Yeonwoo
Zhao, Kevin Ran-Xuan
Zheng, Emma Xiangxi
Ziol, Marc Alexander
Zonneveld, Grace Elizabeth
Zuydhoek, Luke Paul-Michael
Merit Honor Roll
Abood, Timothy Daniel
Ashurst, Caralyn Frances
Bailey, Nicholas Kenneth
Bangos, Jillian Zoe
Barker, George Morrison
Biehn, Asher Rollins
Bircher, Noah
Brown, Peyton Catherine
Buterbaugh, Conner William
Caputo, Matthew Brian
Catania, Quinn Cahill
Ceylan, Semih
Charriere, Ava Colette
Clark, Hannah Marie
Cuadrado, Olive Oceane
Davies, Isabella Riley
Deutsch, Braeden James
Elliott, Amelia Hope
Ess, Eamon James
Feisthamel, Alexis Kristina
Hamor, Lily Marie
Harvey, Brooke Gregory
Hashem JR , Rayhan
Herchl, Sydney Grace
Hill, Cole Evan
Huston, Liam James
James, Diane Morgan
James, Isabelle Loretta
Johnson, Benjamin Jagger
Kandes, Drew Matthew
Kennedy, Kyle Patrick
King, Makenzie Grace
Kolar, Italia Jane
Linke, Adam Edward
Lozar, Franklin William
Maghes, Isabella Katherine
Manes, Taylor Morgan
Mettler, Macey Jane
Ogden, Brody Asher
Ozanich, Travis John
Pavia, Nathan Henry
Price, Addison Morgan
Rackaityte, Eva
Ramey, Brennan Joseph
Rammel, Josephine Mae
Reese, Nicholas Joseph
Ruffer, Adam Scott
Skoczen, Anderson Daniel
Spohn, Kaira Barbara
Stasiak, Kendra Therese
Thomas, Libby Mia
Van Bokkelen, Julia Elizabeth
Vogel, Jack Matthew
Webb, Estella Soleil
Weinhardt, Isabella Rose
Wolenski, Anna Renee
Yoo, Suhyun
Zadow, Kaydyn Elizabeth
Zarges, Izaac James