Hudson Middle School Honor Rolls

Kent Weeklies

Second Quarter Grading Peiod

Sixth Grade

Distinguished Honor Roll

Alali, Samer

Alali, Sami

Albrecht, Maya Elizabeth

Alexander, Sean Louis

Andrews, Parker Paul

Atchison, Barrett Liu

Baarson, Jack Elim

Baig, Rehan

Balci, Melih Mustafa

Banozic, Nicole Elizabeth

Banweg, Anton William

Banweg, David Christopher

Barker, Valerie Lauren

Bateman, Harrison Ray

Baylor, Vivienne Mae

Benson, Scarlett Elizabeth

Bezdek, Brooke Catherine

Bigham, Greta Winslow

Birchenall, Ethan Alexander

Bircher, Timo

Blosser, Asa Mae

Bogniard, Ava Renee

Bolon, Zachary Thomas

Brainard, John Francis

Brindley, Michael Thomas

Brown, Justin Matthew

Butina, Adam Mitchell

Canterbury, Gretchen Sophie

Cantillon IV, Daniel James

Carson, Finnegan Metro

Carter, Nolan John

Ceylan, Isa

Cho, Hannah

Cho, Hojin

Cho, Ian Joseph

Choi, Luke

Christopher, Jackson Thomas

Chuparkoff, Catherine Isabella

Cicen, Evelyn Wylie

Clapper, Hannah Rebecca

Cox, Skylar Maylea

Creahan, Delaney Downing

Cunningham, Nathan Joseph

Curry, Casey Maureen

Cutlip, Jack Morgan

Dale, Anthony Nathaniel

Dale, Celine Marie

Daniel, Sophie Savannah

Davis, Lily Claire

De Freitas Gallo, Giovana

Denges, Lillian Elise

Dezelic, Ana Mirjana

Dietrich, Amira Noelle

Dobro, Laney Ryan

Du, Dayson

Du, Jerry

Dudas, Aiden Alexander Matthew

Dunphy, Tristan James

Durbin, Arianna Elizabth

Eland, Claire Elizabeth

Ewing, Jack Thomas

Fagan, Caroline Elizabeth

Fauver, Benjamin Worth

Filipovitz, Abigail Mae

Finkler, Noah Raffaele

Fliss, Luke Matthew

Fox, Carson Nathan

Frank, Addison Adele

Galosi, Matthew Edward

Garbera, Natalie Jane

Gesdorf, Abigail Bethany

Gessler, Cadence Grace

Gillispie, Jaycie Lee

Gondek, Joseph Kai

Gonzalez, Violet Rainier

Grady, Molly Sawyer

Grecol, Nathan Edward

Green, Lucille Ivy

Griffiths, Ludmila Ann

Grote, Maxwell Alexander

Groves, Grace Keenan

Haas, Brooklynn Faith

Haluch, Kyle John

Hambleton, Trevor Christopher

Hammerstrom, Lily Anne

Harris, Avery Louise

Harvey, Maya Lily

Havens, Caden Luke

Helwig, Marin Shriver

Hernandez-Lopez, Cristian

Hitchcock, Gavin Alexander

Horner, Christopher Paul

Huber, Caroline Anne

Humenansky, Luke Richard

Hummel, James Robert

Hunsicker, Jonathan David

Iafigliola, Chloe Jade

Jackson, Jacob Patrick

James, Dexter Michael

Jenkins, Blake Curtis

Jia, William Hanyuan

Johnson, Clark Robert

Jones, Sabrina Michelle

Justice, Juliana Marie

Kane, Courtney Patricia

Karas, Ana Rosa

Keenan, Will Hunter

Kim, Roman Oliver

Kinast, Samuel Arthur

Klespies, Alexa Lynn

Koerbel, Max William

Kotheimer, Rowin Quinn

Krantz, Dominic Jakeb

Krueger, Christian James

Krysiak, Matthew Walter

Kuss, Claudia Kennedy

Larrabee, Joshua Zachary

Lasko, Addison Grace

Latina, Samuel Robert

Lee, Evan Woojin

Liljestrand, Dane Taylor

Lin, Michelle

Lipinski, Hayden Paul

Lisowski, Christian James

Lynn, Matthew Jay

Mallas, Aliya Marie

Maniar, Alyssa Sophia

Marangoni, James David

Marko, Justin Landen

Marsh, Guinevere Rose

Martinez, Sofia June

Masiella, Eva Marie

Matava, David Ijsbrand Christopher

McCutcheon, Cooper Colt

McNeill, Ryan Christopher

Melfi, Carys Faith

Merchant, Catherine Ann

Mertes, Greta Noelle

Metoki, Maria Yoko

Meyers, Madilyn Jean

Miele, Reese Marie

Mitchell, Wyatt Allen

Moore, Ethan Paul

Morris, Violet Reid

Moss, Peyton LeAnn

Movshin, Paige Ann

Mubarak, Nadia Mohammed

Mulvaney, Walker Lanier

Muni, Liam Belthazar

Nauert, Kyle Hayden

Niswander, Henry Alexander

Ogden, Rylee Scout

Ott, Maris Elizabeth

Pallo, Xavier Matthew

Paolucci, Anthony Robert

Pappano, Shane Joseph

Paspalovski, Ethan Daniel

Patel, Aryana Niyant

Pathak, Shriya Shrichandan

Patterson, Keagan Seoirse

Peng, Yiyang Evan

Penick, Caitlin Anne

Perez-Alfaro, Nicolas Benjamin

Peters, Blake Elise

Pica, Darius Stefan

Pierre-Louis, Gabriel Samuel

Pinnow, Chase Zachary

Plone, Sarah Codella

Prucha, Joshua Andrew

Reaper, Hudson Joseph

Regan, Kadin Tyler

Rengers, Aiden Hunter

Ribovich, Lauren Claire

Rippe, Lauren Grace

Ritley, Keswick Michael

Roberts, Claire Alexandra Wright

Rollins, MaKendree Jo

Rork, Breckin Lange

Rosko, Madison Nicolle

Sajovie JR, David Allen

Salem JR, Mark Abraham

Schedler, Ruby Tru

Scherer, Elsa Maren

Schop, Kees Benjamin

Shabino, Spencer Paul

Shaffer, Cynthia Luba Anastasia

Shaffer, Isabelle Ann

Shaffer, Roman Marcus Michael

Sheeler, Magnus Atticus

Shen, Zelin James

Shott, Emily Grace

Si, Collin

Sirak, William Stanford

Slater, Maribeth Ann

Smith, Adelyn Rose

Smith, Trent Olson

Smolko, Addison Isabel

Soljaga, Nadia

Song, Sophia Jiwoo

Speaks, Adelynne Jessica

Susz, Jonathan David

Sutton, Emma Jane

Sutton, Jack Thomas

Taylor, Christian Andrew

Taylor, Claire Annalise

Taylor, Logan Brian

Trainor, Madalyn Kathleen

Tran, Duy Ha Khanh

Tripp, Gianna Rose

Undicelli, Gage Robert

Vander Cica, Drake

Vaughan, William Michael

Verrona, Parker Everett

Vijayabhaskar, Adhav

Vogel, Jocelyn Clara

Wallen, Hunter John

Walters, Ingrid Amelia

Waltos, Landon James

Wanders, Charlotte Ann

Wasbotten, Dakota Labkratok

Webb, Josefiina Rose

Willis, Avery Madeleine

Wolenski, Evan Benjamin

Yu, Hajoo

Yurak, Matthew Alexander

Zhu, Yiyan

Zimmerman, Olin James

Zuydhoek, Jake Thomas

Merit Honor Roll

Ally, Kyce Amjad

Amador, Joaquin

Badillo Diaz, Jonas

Bagnato, Luca Abriana

Battaglia, Jackson Salvatore

Baughman, Amelia Lauren

Bennici, Monica Marie

Berichon, Matthew Thomas

Blanton, John Douglas

Bowman, Samari Nicole

Burke, Carter Almon

Chamra, Delilah Dakota

Charriere, Anna Lynne

Cocieru, Denis

Cooke, Aiden Lawrence

Dirker, Emily Elizabeth

Donauer, Mattie Elisabeth

Dredge, Owen Brady

Ginther, Gavin William

Grill, Otto August

Hadfield, Tegen Ellie

Hagiwara, Rento

Hall, Hailee Dawn

Harvey, Ella Rosemary

Harvey, John Douglas

Jensen, Jonah Levi

Khan, Wareesha

Kirk, Audrey Margaret

Kirkwood, Abraham Donald

Knuth, Ethan Jacob

LaSpina, Paul Matthew

LoPresti, Luke Michael

McGinley, William Aiden

Meacham, Madeline Ann

Mintz, Elliott Marshall

Nalley, Claire Margaret

Pawelec, Ted Peter

Prado, Blake Rene

Rammel, Grant Michael

Rankin, Braeden Connor

Sullivan, Cooper Michael

Swartzendruber, Henry Thompson

Thompson, Jeffrey Patrick

Valdez, Sevilla Castellano

Varga, Elena Elizabeth Naito

Waickman, Hayden Claire

Winski, Keaton Todd

Worman, Chase Bradley

Zaffrann, Maxwell Charles

Zulandt, Adeline Claire

Seventh Grade

Distinguished Honor Roll

Ackerman, Sara Rose

Agee, Nataniella Khanyisile Mahlohonolo

Andersen, Sarah Lejre

Anzevino, Anthony Kostas

Arabia, Drake Dennis

Arabia, Keaton Charles

Arnold, Ryan Shelton

Arora, Jai

Bakonyi, Blake Asher

Bateman, Vienne Elizabeth

Baylor, Shawna Rae Huayou

Bechtel, Lucy Noel

Beh, Elora Danan

Belkin, Daniela Rachel

Bell, Ava Marie

Benoit, Hailey Michelle

Betz, Adrienne Christine

Bhagat, Khushi Mayer

Bhatia, Ketan Samir

Bielecki, Samantha Anne

Bigham, Chloe Elizabeth

Blackmore, Ava Elizabeth

Bode, Makenna Elizabeth

Boicey, Ella Jayne

Botros, Raphael Dao

Braley, Ella Jane

Bright, Natalie Louise

Broski, Shea Gerriann

Brownley, Lauren Kathleen

Bueno, Jason Michael

Buterbaugh, Aiden David

Buynak, Charles Michael

Carlton, Jayden William

Carter, Joshua David

Carter, Rebecca Mary

Castellarin, Louis Neil

Cavalcanti, Joseph Calvin

Chandler, Lee Tivis

Chen, Elizabeth Siyu

Cheng, Elena Hanyue

Chokan, Finlay Alexis

Cline, Madalyne Rose

Costlow, Naomi Ruth

Davis, Carter Lynn

Davis, Gabriel Joseph

Decker, Sadie May

Denges, Allyson Noelle

Dennison, Chase Michael

Deutsch, Bailey Madison

DiMalanta, Joseph Avery

Doe, Ellie Skye

Donnelly, Rosa May

Dowling JR, Timothy Allen

Dravis, Kyle Andrew

Dressler, Sylvia Helen

Dryden, Magnolia Virginia

Eich, Connor David

Eimer, Parker Scot

Eismon, Thomas James

Ellison, Jillian Delee

Emch, Brady Michael

Emch, Madeline Josephine

Emery, Drew Randall

Evans, Hunter Myles

Falke, Georgia Peyton

Fenicle, Landon David

Firzlaff, Elizabeth Anne

Fliss, John Paul

Fordenwalt, Robert William

Forrest, Eva Katherine

Funyak, Brennan Paul

Gallegos, Sydney Faith

Gambrel, Cali Jae

Gard, Grace Sheridan

Gardehl, Amelia Sophie

Gerbick, Chase Atticus

Giannatti, Sam Patrick

Gibson, Adalyn Faith

Gilanyi, Ella Lynn

Gillispie, Alexi Grace

Goldslager, Audrey Claire

Grant III, James Harned

Green, Annabel Morgan

Gurzenski, Isabelle Grace

Gyurky, Samuel Edward

Halford, Madeline Elyse

Hallis, William David

Hanning, Juliana Taylor

Harkness, Peter James

Harvey, Lalita Mabel

Havens, Oscar Worth

Hayashi, Esther Yumi Song

Henderson, Abby Elizabeth

Henderson, Isaiah Claryence

Henderson, Nathan Richard

Herman, Joseph Ike

Hoffman, Gately McDonald

Hopkins, Audrey Kaye

Hudak, Ava Rose

Ickes, Beckham Samuel

Imes, Oliver Michael

Iuston, Jordan Christopher

Iyer, Saurabya Krishna

Jabbour, Emily Marie

Jacops, Truly Jewel

Jadallah, Khalid Ahmad

Johns, Avery Christina

Jones, Ryan William

Judy, Nathan James

Justice, Katerina Renee

Karra, Guneet Simar

Katz, Ian Edward

Kelley, Rebecca Suzanne

Kerns, Sarah Elizabeth Powell

Kiewatt, McKenna Anne

Kim, Grace

Kirk, Michael Joseph

Kirtz, Alexander Louis

Kistler, Logan Anthony

Kistler, Maria Francesca

Kolarik, Ryan Finley

Kollar, Brienna Rose

Krapf, Claire Alexis

Krenn, Phoebe Kaitlyn

Kurtscheidt Abdala, Maia

Lake, Maya Amelia

Langhans, Nathan Peter

Latina, Gabrielle Rose

Lavi, Tessa Elaine

Lawrence, Analeigh Grace

Leland, Claire Lucille

Lesniak, Allison Marie

Lewis, Laine Faye

Li, Ningxuan

Li, Selina Xiyuan

Li, Sherry Yan

Liesen, Noah John

Lin, JingYi

Lipton, Rachel Ann

Lucarelli, Olivia Jane

Lue, Grace Christine Ahn

Lukac, Joseph Jared

Macchione, Tallulah Jo

Madden, Kiera Rose

Markey, Garrett Peter

Marsh, Edward Louis

Masi, Paige Mary

Masink, Marissa Charlotte

Maxwell, Addison Erin

McDaniel, Crew

McInerney, Molly Brenda

McIntyre, Devin J'Son

McStay, Morgan Elizabeth

Meacham, Abigail Elizabeth

Messner, Chloe Morgan

Metzler, Kyle Hamilton

Michel, Elizabeth Susan

Middleton, Gabrielle Florence

Mikolay, Max Joseph

Miller, Greer Carpenter

Monroe, Maddison Jean

Moore, Kelsie Golda

Morvillo, Mathias Timothy

Musarra, Lillian Claire

Mutlu, Zeynep Busra

Neil, Sophia Jun

Newsome, Grace Elizabeth

Nithang, Gabrielle June

Nye, Graham Michael

O'Brien, Daniel Xavier

Pacini, Anthony William

Palumbo, Henry James

Patel, Krishiv Hitesh

Pavlik, Nicole Yelizaveta

Pearsall, Tuesday Verona

Pearson, Ashton Thomas

Perry, Angelina Rose

Perry, Sofia Faye

Petrosino, Caitlin Olivia

Poole, Sarah Jane

Pratt, Myles Lee

Ptacek, Caroline Grace

Pykett, Sophia Esther

Ray III, William John

Renna, Christian John

Reynolds, Samson Jeffrey

Rich, Roma Christine

Rizzo, Lillian Grace

Robb, Charles Brian

Robinson, Eric Andrew

Rosenberg, Ali Morgan

Savelli, Anthony Michael

Schilkowski, Paige Grace

Schmitt, Samuel Nicholas

Schuster, Bradley Robert

Seitz, Ashlie June

Silcox, Aidan Jeffrey

Sladky, Luke Thomas

Smetham, Charlotte Elizabeth

Smithers, Owen William

Soljaga, Petar

Stepnicka, Madison Lynn

Stevens, Emily Grace

Stevens, Lillian Morgan

Sutton, Jack Christopher

Sutton, Luke Gregory

Swain, Sienna Ashleigh

Tandy, Owen Peter

Thiele, Katherine Maria

Thomas, Cai Richard

Thomas, Elizabeth Scott

Thompson, Elizabeth Anne

Trainor, Siena Anne

Trautmann, Nolan Joseph

Travis, Alex Butler

Unger, Sarah Jane

Updegraff, Norman Willcox

Uppercue, Hayden Zachary

VanScoy, Koen Randall

Verma, Sukhman

Wagner, Andrew Nolan

Walker, Blake Nicholas

Waller, Chase William

Ward, Gemma Isobel

Warner, Ellena Jane

Weihrauch, Deacon James

Weinberg, Kayla Lynn

White, Emma Nicole

Will, Katelyn Ann

Womack, Amiya Mariana

Yanoff, Chloe Catherine

Zappone, Fisher Thomas

Zedak, James Robert

Zhang, Lily Hui

Zipay, Zane Allen

Zito, Nathan Richard

Merit Honor Roll

Abousena, Dina

Abousena, Kamila

Albertson, Isaac William

Alvarez Varela, Santiago Alejandro

Apollonio, Brynn Aubrey

Bayoumy, Riley Catherine

Blake, Noah Xavier Augustyn

Bokash, Brady Peter

Botosan, Caleb Andrew

Boyle, Kyler Charles Ronald

Bradshaw, Andrew Monte

Brandyberry, Audrey Helen

Brewer, Allison Ryan

Broerman, Addison Renee

Buqaileh, Raneem Waleed

Casey, Vanessa Corinne

Churchwell, Jackson Edward

Clepper, Grant David

Clepper, Hart William

Collins, William Joseph

Cope, Alec Michael

Courtney, Elijah Jacob

Cox, Payton Elizabeth

Dudley, Fiona Elizabeth

Friedman, Sophie Claire

Fritz, Joselynn Rose

Goodloe, Mya Tenell

Gray, Ava Marie

Greco, Vincent Alexander

Haller, Cara Ann

Halstead, Hadley Paige

Honniball, Samantha Elizabeth

Huang, Andrew Joseph

Igwe, Esther Uchechukwa

Kaulig, Samantha Michelle

Kelly, Shaela Ann

Kirkwood, Maximilian Grant

Kowalske, Peterson Gregory

LaGuardia, Joseph Maximus

Lanham, Andrew Ronald

Lewin, Max Everett

Long, Jeremiah Stephen

Mathia, Bransyn Wynne

Maurer, Nathan Alan

Mehelic, Samuel Peter

Mormino, Madeline Rose

Murdough, Marshall Clarke

Musone, Natalia Grace

Naples, Catherine Jo

Niemocienski, Mia Lee

Noble, Dylan Jacob

O'Connor, Kennedy Shae

Palmer, Dylan Ryan

Palumbo, Frank Gregory

Paolucci, Jillian Irene

Petrucelli, Madeline Marie

Pilch, Annalise Marie

Pinkerton, Benjamin Graham

Pirtle, Gianna Dell

Polonye, Adalynn Grace

Radcliff, Sarah Lynn

Rodriguez, Jacqueline Paulina

Sakai, Saya Rose

Schafer, Benjamin Lecznar

Shale, Jacob Gregory David

Simmons, Liberty Grace

Skrzysowski, Madeline Corris

Slater, Liam Christopher

Sprague, Allyson Marie

Sprinzl, Vaughn William

Stearns, Owen Jensen

Stropki, Lydia Madeline

Studzinski, Brady Robert

Sweeney, Keira Isabella

Taylor, Stella McKee

Verhas, Marc Karl

Vilneff, Cayden Micheal

Vogel, Luke William

Whitmarsh, Julian Thomas

Zaffrann, Joshua Raymond

Eighth Grade

Distinguished Honor Roll

Ackerman, Matthew Daniel

Alers, Isabel Marie

Alexander, James Jude

Ally, Liyana Amjad

Babitsky, Jackson Robert

Bangayan, Maximo Pung

Banweg, Magdalena Mae

Barry, Emily Kate

Bartlett, Noah William

Baylor, Genevieve Louise

Baylor, Sara Jane

Benore, Elisabeth Anne

Benson, Katherine May

Beucler, Benjamin Anthony

Bivens, Benjamin Iro

Bixby, Benjamin Miller

Bonnette, Kaitlyn Kim

Bucks, Alyvia Elizabeth

Burgess, Abby Madeline

Burgess, Ella Sadie

Burke, Genevieve Lily

Burke, Tancy Lillian

Burling, Emily Anne

Buzzelli, Alexander James

Cartella, Marco Christopher

Catri, Noah Jon

Censoprano, Gabriella Sophia

Chandler, Margaret Ellen

Chuparkoff, Marie Sophia

Churchwell, Grace Elizabeth

Clapper, Jake Kenneth

Cnudde, Ethan Ryan

Coates, Nathaniel Jacob

Colafella, William Carson

Collins, Sarah Avery

Cross, Aiden Christopher

De Luna, David Anthony

Decker, Joshua Michael

Destro, Isabella Louisa

Deuberry, Bronwyn Alexandra

DiGiacomo, Ava Sophia

Dowling, Emma Rose

Dressler, Jackson Ronald

Drobnjak, Sofija Grace

Dunphy, Kyla Michele

Eells, Isabella Grace

Ellenberger, Joshua Charles

Emmerth, Blake Patrick

Evans, Jordan Ashley

Fauver, Samuel Morris

Fernandez, Isabella Carina

Fitz, Caleb Edward

Forst, Madilyn Rose

Franco, William Irving

Frank, Peyton Celeste

Frohring, Samantha Josephine

Gedeon, Joseph Thomas

George, Emilia Marie

Ginther, Tyler Justin

Gong, Keven Yutian

Goodman, Emily Beller

Grady, Finn Roberts

Greco, Claire Marie

Gripp, Lily Marie

Halford, Adam Christopher

Halstead, Delaney Rae

Hammerstrom, Lucian Strong

Hannan, Mallory Kate

Hannum, Abigail Grace

Hatchett, Eva Danielle

Havens, Tyler Jonathan

Hegde, Riya

Hegedish, Carrie Donna

Hensley, Andrew Dale

Hill, Charlotte Elizabeth

Hill, Patrick Marshal

Hockstra, Lillian Grace

Hoffman, Benjamin Bolling

Holcomb, Andrew Michael

Huber, Katherine Virginia

Ingram, Veronika Lynn

Innamorato, Nicholas James

Iuston, Brooke Victoria

Ivey, Maeve Catherine

Jabbour, Joseph Andrew

James, Savannah Grace

Jenkins, Luke Daniel

Jenks, Parker Adam

Jeong, Anne Hyejoo

Jing, Ethan Boxuan

Jones, Andrew Matthew

Jones, Iliana Daniella

Judson, Bryce Ward

Jung, Aiden

Jung, Ian

Karas, Asymina Gloria

Kessick, Ryder Blaine

Kheder, Hannah Zadeh

Killeen, Sara Campbell

Kim, Daniel Sunheo

Klemens, Meredith Kate

Knee, Josephine Emily

Kollar, Grant Thomas

Kollar, Nicholas Trent

Kremser, Zachary Edward

Kubinski, Raina Grace

Kuss, Ava Rose

Kwasney, Dakota Madison

Larsen, Graham Owen

Larsen, Lily Anna

Lasko, Emma Marie

Lear, Theodore Michael

Lee, Hannah

Leighton, Mia Avery

LeVan, Addison Katherine Clancy

Lewis, Cooper Harrison

Lex, Matthew David

Li, Frederick Matthew

Lin, Annika

Lindley, Annabel Grace

Lipinski IV, James Victor

Liu, Jenny

Luczywo, Aiden Lee

Luker, Maxwell Christopher

MacCallum, Charles Edward

Mager III, Thomas George

Mager, Luke Stephen

Maniar, Parker Jackson

Marquart, Evangeline Ameilia

Masiella, Bradley Scott

Matava, Benjamin Hendrik Albert

Mathis, Landon James

Matlack, Emma Jean

Mawaka, Jordyn Clare

McCormick, Erin Katherine

McCormick, Jack Albert

McKenna, Gavin Patrick

Meeker, McKinley Hudson

Meese, Julia Ellenor

Mehveen, Madiha

Metoki, Luke Masaru

Miele, Ellie Abigail

Mihalek, Ian James

Miller, Allison Carol

Moore, Hanna Aliz

Moorthy, Srinat T

Morgan, Justin Robert

Mormino, Abigail Violet

Mouse, Ashlyn Rose

Muni, Natalie Annelise

Naska, Nicholas John

Nelson, Carly Margaret

Nold, Scarlett Elizabeth

O'Connell, Kiley Elizabeth

Orley, Malia Elizabeth

Ott, Olivia Rose

Paspalovski, Maximilian Peter

Patel, Aanya Chirag

Pelletier, Adeline Ruth

Peters, Evan Gregory

Peterson, Evan Graham

Pierce, Peyton Kaye

Pinson, Sienna Virginia

Ploskunak JR, John Christopher

Pollock, William Peter

Price, Lila Grace

Prucha, Nathan Michael

Puhl, Nicholas Joseph

Pulte, Brooke Addyson

Qin, Hannah Mei

Ready, Anna Marie

Ream, Luke Robert

Reaper, Savannah Jill

Reber, Ivan Jacob

Ribovich, Anna Gwen

Roberts, Alexandra Bridget

Robertson, Nicholas Arthur

Robinson, Liam James

Robledo, Samuel J

Rosenberg, Parker An Rhys

Rosenberg, Samantha Erin

Rotunno, Isabella Marie

Rubiano, Regina Amelie

Rubin, Hudson David

Ryan, Annie Elizabeth

Ryan, Katherine Ellen

Sa, Henrique Vieira

Sarkisian, Sara Marie

Sawicki, Ava May

Scafe, Lily Ann Xin

Scarlett, Ai Marie

Scharville, Sophia Kathryn

Schenkenberger, Mallory Michelle

Schneider, Julia Alise

Seymour, Lauren Jane

Sizemore, Lauren Taylor

Skidmore, Sophia Kay

Skomra, Gabriela Maria

Sladky, Blake Edward Michael

Slotter, Torianna Esme Lavoie

Smedley, Hunter Ryan

Sockol, Samuel Oldham

South, Mia Rose

Speicher, Landon Joseph

St Pierre, Alexandra Nicole

Stearns, Corinne Campbell

Stec, Brady Emmanuel

Stein, Zachary William

Stertzbach, Reese Gabriella

Stickler, Mackenzie Layne

Sutton, Conor Scott

Sutton, Paige Vivian

Suzuki, Kaito

Swartzendruber, Grace Kellen

Tahat, Lana Jamal

Thesling, Katherine Jane

Thompson, Jason Christopher

Tosi, Taizo Miyazaki

Unke, Anna Leigh

Upadhyayula, Sneha

Vaillancourt, Jordan Reidy

Von Ville, Natalie Marie

Walker, Alaina Nicole

Wiley, Bruce Lochlann

Yu, Yeonwoo

Zhao, Kevin Ran-Xuan

Zheng, Emma Xiangxi

Ziol, Marc Alexander

Zonneveld, Grace Elizabeth

Zuydhoek, Luke Paul-Michael

Merit Honor Roll

Abood, Timothy Daniel

Ashurst, Caralyn Frances

Bailey, Nicholas Kenneth

Bangos, Jillian Zoe

Barker, George Morrison

Biehn, Asher Rollins

Bircher, Noah

Brown, Peyton Catherine

Buterbaugh, Conner William

Caputo, Matthew Brian

Catania, Quinn Cahill

Ceylan, Semih

Charriere, Ava Colette

Clark, Hannah Marie

Cuadrado, Olive Oceane

Davies, Isabella Riley

Deutsch, Braeden James

Elliott, Amelia Hope

Ess, Eamon James

Feisthamel, Alexis Kristina

Hamor, Lily Marie

Harvey, Brooke Gregory

Hashem JR   , Rayhan

Herchl, Sydney Grace

Hill, Cole Evan

Huston, Liam James

James, Diane Morgan

James, Isabelle Loretta

Johnson, Benjamin Jagger

Kandes, Drew Matthew

Kennedy, Kyle Patrick

King, Makenzie Grace

Kolar, Italia Jane

Linke, Adam Edward

Lozar, Franklin William

Maghes, Isabella Katherine

Manes, Taylor Morgan

Mettler, Macey Jane

Ogden, Brody Asher

Ozanich, Travis John

Pavia, Nathan Henry

Price, Addison Morgan

Rackaityte, Eva

Ramey, Brennan Joseph

Rammel, Josephine Mae

Reese, Nicholas Joseph

Ruffer, Adam Scott

Skoczen, Anderson Daniel

Spohn, Kaira Barbara

Stasiak, Kendra Therese

Thomas, Libby Mia

Van Bokkelen, Julia Elizabeth

Vogel, Jack Matthew

Webb, Estella Soleil

Weinhardt, Isabella Rose

Wolenski, Anna Renee

Yoo, Suhyun

Zadow, Kaydyn Elizabeth

Zarges, Izaac James