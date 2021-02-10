Hudson High School Honor Rolls for freshmen, sophomores
Second quarter grading period
9th Grade
Distinction Honor Roll
Adams-Srail, Peyton Marie
Andersen, Tobias Lejre
Anderson, Anika Ami
Arigo, Lillian Nicole
Arnott, Georgia Avalon
Ashe, Conor Haven
Bacak, Reece William
Bagnato, Sasha Brynn
Baloi, Alexander Luca
Banko, Matthew Alston
Bao, Deja
Barker, Kristin Elizabeth
Bayliss, Scott George James
Beard, Ava Suzanne
Beegle, Molly Grace
Bellish, Brooke Mariah
Betz, Ryan James
Bhatia, Nayan Leo
Bhatia, Sunita Kaveri
Bielecki, Catherine Ann
Blankenship, Jade Brooklyn
Bleifer, Luke James
Boller, Constance Elizabeth
Bolon, Kiersten Augusta
Bonilla, Madyson Inez
Boyle, Sofia Rose
Brainard, James William
Braley, Jack Kenneth
Brashear, Samuel Zachary
Brindley, Natalie Elizabeth
Brown, Janeka Marjorie
Butina, Alec Xander
Canterbury, Lucy Grace
Carvalho, Luca Thomsen
Cerutti, Abby Marie
Cerutti, Jake Matthew
Chaddan, Giselle Cristina
Chaney, William Bruce
Chen, Margaret Ziyao
Chmura, Katelyn Cullen
Cho, Iason Christopher
Choi, Ella Caralena
Chokan, Hunter Aaron
Chokan, Reece Aaron
Conrad-McKinnon, Olivia Pearl
Csete, Alice Christine
Czirok, Evian Scarlett
Dale, Alexander James
Davis, Elizabeth Paige
Davis, Luke Abram
Dean, Colin Mathew
DeLambo, Joseph Edward
Dement, Jason Alexander
DeWitt, Chase Foster Conde
DiMassa, Alexander Pasquale
Donley, Matalin Grace
Du, Sherry
Dudas, Henry Finnian Matthew
Dzierwa, Adam Matthew
Easton, Emily Maria
Edge, Gabrielle Adara
Eimer, Renna Michelle
Emerick, Evan Scott
Erzurum, Arlan Walter
Farabee, Samantha Blair
Fink, Arden Ashley
Flippo, Elliott Raynor
Flynn, Kaitlyn M
Galich, Samuel Robert
Gallagher, Alexander Irvin
Gallagher, Ellie Margaret
Gallegos, Isaac Julian
Galosi, Claire Anne
George, Parker McPeak
Gilanyi, Leah Margaret
Goldslager, Caroline Elizabeth
Graser, Delaney Rhea
Gray, Deven
Gresh, Aiden Elliott
Gunhan, Selin
Gunnerson, Bettina Irene
Gunselman, Erin Rose
Hall, Owen Frederick
Haller, Anna Grace
Haluch, Anna Aleen
Hamm, Madelyn Lee
Heckroth, Ryan David
Hoppes, Alicia Rayne
Hrach, Hayden Scott
Huminsky, Derek Brendan
Ingram, Natasha Marie
Ivey, Oliver Joseph
Jacob, Joshua Kurien
Jacops, Ruby Rose
Jagodzinski, Camryn Jane
Johnson, Nolan Thomas
Jones, Noble James
Kapela, Brogen Adam
Karnofel, Elizabeth Rose
Karra, Arlene Gurneet
Kelley, Sarah Noelle
Kennedy, Grace Marie
Kheder, Rossteen Zahed
Kim, Elizabeth Eunha
Kim, Hannah
Kinast, Benjamin Douglas
Kloss, Amelia Suzanne
Knauf, Alison Grace
Kochanowski, Tessa May
Koelsch, Kylee Paige
Kordel, Lauren Avery
Korff, Alexandria Leigh
Koscho, Elijah Benjamin
Kraus, Brianna Krieger
Kuhrt, John Michael
Kurokawa, Kai
Lamielle, Landon Christopher
Landess, Sara Elizabeth
Laughlin, McKenna Rose
Lawrence, Aidan Scott
Layton, Jessica Marie
Learoyd, Charlie Edward Brook
Lee, Jiyoo
Lehman, Efrem Peter
Lehman, Rachel Mariel
Leipertz, Sophia Pauline
Lenz, Emma Elisabeth
Liesen, Jacob William
Lightner, Jenna Mary
Lightner, Kara Barbara
Link, Alexandria Ann
Liu, Erica Yuwei
Losh, Elliot Warren
Lozina, Audra Rene
Lucarelli, Grace Olivia
Lyons, Sarah Elizabeth
Ma, Xinyu
Madar, Noah Alexander
Matyja, Sarah Ann
McCray, Mason Paul
Mertes, Gavin Christopher
Metzler, Maya Kate
Miller, Juliana Christine
Morgan, Renee Christine
Mullner, Julia Rose
Naska, Amber Marie
Neistadt, Nolan Jeffrey
Nigrelli, Nataleigh
Niswander, Maxwell Emerson
Nold, Zane Alexander
Oh, Jocelyn
Pacer, Sarah Elysabeth
Pallo, Logan David
Palumbo, Luke Alexander
Pearl, Helena Rose
Peterson, Lindsay Elise
Pierre-Louis, Nathaniel Samuel
Plone, Emily Codella
Plunkett, Gerald Patrick
Polak, Grayson Cole
Price, Noah Selby
Puhl, Maxwell Courtney
Rego, Christopher Paul Che
Reynolds, Maximus Patten
Ricard, Thomas Anthony
Robb, Ian Jack
Robinson, Natalie Ann
Roegner, Kristine Evelyn
Ross, Charles John Lasater
Ross, Lindsey Grace
Santa Maria, Angelina Dianna
Savelli, Nicholas Paul
Scheeser, Megan Nicole
Schilkowski, Owen Douglas
Schneider, Joseph Anthony
Schoenlein, William Bryan
Schroeder, Joshua Grey
Schwan, Alyssa Lynne
Shabino, Benjamin Steven
Shaffer, Thomas
Shah, Aali Rehman
Shainoff, Gabrielle Aryn Rieden
Sigler, Jack Alexander
Smithers, Jackson Roland
Smolko, Benjamin Frank
Sooy, Hannah Rose
Southard III, John Lowell
Spalding, Sarah Nicole
Spalding, William James
Sprinzl, Lena Reese
Stefanoni, Ava Camille
Stoehr, Jeremiah Earl
Suntken, Margaret Louise
Sutyak, John Paul
Sykes, Alyssa Jane
Tallat-Kelpsa, Ava Maria
Tanner, Nolan Wayne
Taylor, Eleana Grace
Thomas, Olivia Madeleine
Tong, Jason Riley Yu-Sheng
Trainor, Ava Nicole
Trautmann, Lucas William
Travis, Avery Rose
Tripp, Gino Anthony
Tuttle, Violet Azalee
Uijtewaal, Sophie Anna Eveline
Ventresca, Ethan Michael
Vizmeg, Maya Sue
Vogel, Samuel William
Von Schwerdtner, Jerod Benno
Walker, Elizabeth Jane
Waller, Sydney Marcela
Warman, Wyatt William
Weldon, Jack David
Whelan, Amanda Faith
Williams, Caroline Elizabeth
Winski, Brennan Dennis
Wood, Jeffrey
Wright, John James
Wright, Maria Yvonne
Yanak, Nolan John
Yli-Junnila, Tino Oliver
Yoon, Boyeon
Zsaludko, Alaina Marie
Merit Honor Roll
Agbor-Baiyee JR, Henry Bate
Bennici, Justin James
Bokash, Lillianna Virginia
Broski, Noah Adam
Cahalane, Rowan Paula
Campbell, Madeline Marie
Carroll, Kyren Andre'z
Ceccardi, Luke Christopher
Crombie, Lauren Ann
Davidson, Madison Elizabeth
Davis, Parker Christian
Decker, Sarah Rae
DiMauro, Maria Lucia
Dobro, Cooper Thomas
Dodd, Ryan Avery
Dorony, Michael Cordill
Dudley, Logan Christopher
Halter, Cruz Kennedy
Harrison, Mitchell Thomas
Harvey, Reese Elizabeth
Hoffmann, Quinn Blackledge
Humenansky, Taylor Anne
Hunt, Sofia Marie
Iriarte, Mirabella Jane
Jones, Meghan Frances
Keller, Owen Michael
Kiewatt, Connor Allen
Knipe, Greta Cathryn
Larrabee, Allen Michael
Lear, Evelyn Elizabeth
Leighton, Jack Michael
Lin, Jennifer
Lukac, Ava Catherine
Mack, Kaia Jordan
Mikolay, Jonah Christopher
Muller, Miles Moses Emmanuel
Muzumdar, Nathan Mark
Norin, Aiden Timothy
Paterniti, Rylie Mitsu
Perez, Maria Theresa
Prado, Quin Colette
Regan, Quinn Rowan
Sabic, Kennan Elmir
Schuellerman, Cara Elizabeth
Sheppard, Kaylee Lynn
Smetham, Ella Catherine
Spencer, Nicholas Quinn
Stelmarski, Landon Wyatt
Titmas, Gabriel Glenn
Turek, Ellie Grace
Watson JR, Paul Jeffery
Wawrosch, Brad Christian
Williams, Tanna Rose
Yoo, Subin
Young, Zachary Robert
Ziemke, Matthew Joseph
10th Grade
Distinction Honor Roll
Allen, Connor Bryant
Aminger, Alyssa Valeria
Armao, Maria Nicole
Ashe, Abbie Taylor
Ashurst, Brendan Gabriel
Babitsky, Katherine Elizabeth
Backlin, Benjamin Samuel Jacob
Baig, Arsalan
Bakonyi, Peyton Elyse
Baldwin, Grace Marie
Bangayan, Leonardo Norberto
Basu, Shomok
Batcher, Noah Joseph
Bayoumy, Kaleigh Ann
Beasley, Connor Sebastian
Beh, Elijah Sage
Berrios Perez, Ana Camila
Bezdek, Evan Wells
Bigham, Barrett Tyler
Bird, Caroline Michelle
Boicey, Emma Marie
Bosinski, Alexander Gabriel
Brashear, Lukas Bryce
Brennan, Luke Thomas
Brockway, Aliana Grace
Brown, Jacob Maximilian
Buccella, Nicholas James
Buchanan, Brooke Alexandra
Bucks, James Maxwell
Buynak, Angelina Marie
Caniglia, Carrie Anne
Carbone, Callilah Maria
Carrillo, Peter Jacob
Carrillo, Stevie Lyn
Cash, Angeline Maria
Caspar, Henry Michael
Catri, Nicholas Christopher
Cavalcanti, Robert Walker
Chandler, William Theodore
Chen, Alexander Zhihao
Chluda, Ava Margaret
Church, Andrew John
Clark, Andrew Duke
Clark, Emily Lynn
Clark, Madeline Paige
Clemens, Lena Alexandra
Columbia, Lindsey Si Xiang
Conaway, Madeline Kay
Conkling, Nathan Michael
Cooler, Hannah Michelle
Cornacchione, Olivia Josephine
Courtney, Charlotte Rachel
Curley, Grace Elizabeth
Curry, Molly Larkin
Custy, Sean Nicholas
Cutlip, Isabelle Morgan
Deisner, Nathan Alexander
Dennison, Ty David
Dezelic, Mia
DiMalanta, Brayden Anthony
DiNardo, Ella Grace
Dowling, Kaylee Kim
Duliga, Liliana Marie
Durkee, Owen Everett
Eells, Jackson Peter
Emmendorfer, Kelly Marie
Erzurum, Adyson Elaine
Erzurum, Avery Ziya
Ess, Rowan Joseph
Evans, Kelly Lynn
Farrell, Carly Elizabeth
Fauver, Annabel Grace
Fetsko, Kaitlyn Joyce
Finkenthal, Ellie Taylor
Fischer, Lauren Drew
Fliss III, James Thomas
Frank, Camden Alexander
Frank, Tyler David
Friel, Wylan James
Fritsch, Adrienne Alexa
Gedeon, Gabrielle Diana
George III, Richard Paul
Gesdorf, Kaitlyn Elizabeth
Gogusoglu, Akito Mehmet
Gogusoglu, Ayla
Gold, Victoria May
Gopal, Shilpa Shakuntala
Goss, Carlene Elizabeth
Grant, Elizabeth Anne
Greenbaum, Olivia Mae
Gromosiak, Kellen Michael
Gromosiak, Tucker James
Gunselman, Grady Reed
Gyurky, Maxwell Donald
Hadfield, Caitlin Elizabeth
Hansen, Melissa Marie
Hanzlicek, Alexander Wilson
Hanzlicek, Gabrielle Sydney
Hedges, Gabrielle Reagan
Heisa, Zachary Andrew
Henderson, Emily Grace
Hensel, Logan Daniel
Herman, Charles John
Hewis, Clayton Charles
Hileman, Emma Reese
Hinkle, Andrew Martin
Hopkins, Benjamin Merritt
Howard, Nora Nicole
Hunkar, Elaina Gabrielle
Hutchins, Charles Hill
Ikhlef, Katia Miriam
Imes, Evan Anthony
Janecek, Kirra Rose
Jenkins, Jack Robert
Johnston, Aidan Charles
Jones, Evelyn Virginia
Jordan, Emma Grace
Judy, Kaitlyn Grace
Katitus, Megan Elizabeth
Kennedy, Alexandria Rae
Kennedy, Austin Robert
Kennedy, Catherine Marie
Kerrigan, Kennedy Paige
Kheder, Sophie Zaeh
Kippley, Annika Rose Mary
Kippley, Zoe Elizabeth
Kloss, Jacqueline Christine
Koerbel, Ty Jacob
Kuss, Julia Abigail
Landefeld, Juliana Grace
Landess, Maria Jane
Lavi, Walker Rhys
Lavoie, Jeremy Tiberius Slotter
LeVan, Colin Christopher-Clancy
Lewis, Malia
Liechty, Mitchell Scott
Liesen, Emma Clare
Lindley, Olivia Grete
Lodhi, Numa Sultana
Markakis, Aristotle George
Maurer, Christopher Cole
Mawby, Megan Louise
Mawby, Thomas Henry
McDaniel, John Cannon
McDonald, Matthew Joseph
McGreal, Lily Alise
McGurr, Elizabeth June
McGurr, Madeline Wen
McKeon, Erin Margaret
Messner, Margaret Avery
Miele, Reagan Elizabeth
Mihalek, Benjamin Joseph
Mikolay, Ava Caroline
Miller, Brock Jacob
Miller, Graham Ross
Miller, Megan Kathleen
Miller, Nathan Michael
Mondora, Daniel Ethan
Moore, Ethan Samuel
Morcos, Roy Abdo
Morgan, Matthew Thomas Lucas
Mormino, Benjamin Michael
Morris, Ethan Cash
Mulvaney IV, Frank Lee
Muni, Gavin Anthony
Musone, Nicolo Thomas
Northrup, Emma Taylor
Omerza, Brandon Lee
Pallay, Jagger Kevin
Palmer, Emma Katherine
Papageras, Nikolas William
Pavlik, Joseph Nikolai
Pawlowski, Kate Marie
Perez, John Paul
Petrik, Megan Taylor
Pinnow, Kelsi Elizabeth
Ploskunak, Leah Madison
Poole, John Gerard
Price, Jake Maguire
Pulido, Ethan Alexander
Putnam, Grant Walter
Qaraqish, Jenan Saed Zaki Ata
Radcliff, Brandon Philip
Ramey, Kyla Ellen
Ream, Zachary Randall
Redd, Lydia Renee
Rediger, Krista Danielle
Reese, Rocco James
Rego, Kayli Rose Chu
Reich, Clayton Garrett
Rich, Benjamin Zachary
Rippe, Kathryn Elizabeth
Rohwedder, Lindsey Rae
Root, Brendan Mark
Rothgerber, Aurora Hamilton
Roukey, Tyler Nicholas
Roumie, Evan Christopher
Rowell, Easton Kai
Rubin, Mason William
Ryan, Pamela Jane
Samangy, Jeremy Draco
Sawicki, Roman Nicholas
Scharville, Samuel James
Schenkenberger, Marisa Nicole
Schilthelm, Aidan John
Sheppard, Dillon Derek
Shriver, Dominic Robert
Simpson, Shaniya LaNae
Sizemore, Spencer Latham
Smedley, Logan William
Smith, Moira Kathryn
South, James Thomas
Spalding, Mya Rose
Stanley, Jackson Daniel
Stec, Graham Matthew
Stecker, John David
Steel, Michael Adam
Stelmarski, Brooke Louise
Stertzbach, Cortland Lee
Stitzel, Rebecca Hanna
Sturley, Anna Jin Yan Guan
Swain, Amelia Anne
Sweeney, Ian Michael
Szabo, Ruben Erhard
Tandy, Alexandra Lizette
Taylor, Elise Margaret
Thomas, Kacey Susan Xiaomei
Tima, Lindsey Erin
Trattner, Nash Garson
Travis, Tyler James
Tremmel, Elyse Christine
Truesdail, Gabriel Douglas
Unke, Katelyn Elizabeth
Vavrik, Riley Logan
Walker, Michael Ryce
Wallace, Ava Elizabeth
Walton, Lori Marie
Wang, Angela
Wang, Vivien
Waye, Ethan Charles
Weaver, Kaitlyn Nicole
Wervey, Blake McKenzie
Wingler, Morgan Halle
Wood, Allison Elizabeth
Xu, Alice
Yuhos, Anthony Christopher
Yurak, Charles Donald
Zadow, Daniel Perry
Zahn, Amanda Rose
Zappone, Noah Curtis
Zarges, Zane Theodore
Merit Honor Roll
Ashe JR, David Nixon
Baig, Zeshan
Berry, David Henry
Bivens, Brock Joseph
Bode, Ethan Callan
Botosan, Joshua Michael
Cantillon, Emma Angeline
Cappabianca, Vittorio Vincent
Carson, Sullivan Zigmond
Caspar, Katherine Angeline
Castellarin, Elizabeth Ann
Clark, Mackie Joseph
DeLisio, Reyna Carmelina
DePompei, Galvin Giovanni
Dine, Aiden Thomas
Downing, Patrick Michael
Dzierwa, Zachary Joseph
Easton, Matthew John
Feisthamel, Michael Anthony
Fontana, Ava Scott
Foster, Maxwell Kircher
Francis, Kellen Ryan
Fritz, Dylan Haddad
Gatzulis, Bridget Kathleen
Gessford, Nicholas Peter
Gillium, Hannah Marie
Hallis, Joseph Alexander
Khan, Izma
Kremser, Luke Matthew
Kuhen, Caroline Elizabeth
Kwasney, Hunter Cameron
Law-Mitchell, Maria Teresa
Lindsay, Kyla Danae
Lopez, Paul Anthony
Masi, Tatum Elizabeth
Matier, Sean Christopher
Mawaka, Kylie Frances
McNeal, Ma'Kyi Issaih
Merrick, Victoria Grace
Miller, Keith Michael
Nalley, Casey Jean
Palmer, Alexander Joseph
Peri, Michael Anthony
Plass, William James Maximus
Regan, Caden Colin
Retherford, Caleb Carl
Scrimshaw, Hayden Parker
Seitz, Kendra Riley
Shale, Thomas Edouard John-Paul
Smith, Paige Josa
Smith, Emily Ann
Srinivasan, Janaki Prema
St Pierre, Ryan Katherine
Strazek, Simone Pauline
Strazek, Sydney Kathleen
Thompson, Melanie Anne
Toth, Blake William
Wheatley, Eric Michael
Yerian, Stephen McCloud
Zapp, Arianna Clare