Hudson High School Honor Rolls for freshmen, sophomores

Kent Weeklies
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Second quarter grading period

9th Grade

Distinction Honor Roll

Adams-Srail, Peyton Marie

Andersen, Tobias Lejre

Anderson, Anika Ami

Arigo, Lillian Nicole

Arnott, Georgia Avalon

Ashe, Conor Haven

Bacak, Reece William

Bagnato, Sasha Brynn

Baloi, Alexander Luca

Banko, Matthew Alston

Bao, Deja

Barker, Kristin Elizabeth

Bayliss, Scott George James

Beard, Ava Suzanne

Beegle, Molly Grace

Bellish, Brooke Mariah

Betz, Ryan James

Bhatia, Nayan Leo

Bhatia, Sunita Kaveri

Bielecki, Catherine Ann

Blankenship, Jade Brooklyn

Bleifer, Luke James

Boller, Constance Elizabeth

Bolon, Kiersten Augusta

Bonilla, Madyson Inez

Boyle, Sofia Rose

Brainard, James William

Braley, Jack Kenneth

Brashear, Samuel Zachary

Brindley, Natalie Elizabeth

Brown, Janeka Marjorie

Butina, Alec Xander

Canterbury, Lucy Grace

Carvalho, Luca Thomsen

Cerutti, Abby Marie

Cerutti, Jake Matthew

Chaddan, Giselle Cristina

Chaney, William Bruce

Chen, Margaret Ziyao

Chmura, Katelyn Cullen

Cho, Iason Christopher

Choi, Ella Caralena

Chokan, Hunter Aaron

Chokan, Reece Aaron

Conrad-McKinnon, Olivia Pearl

Csete, Alice Christine

Czirok, Evian Scarlett

Dale, Alexander James

Davis, Elizabeth Paige

Davis, Luke Abram

Dean, Colin Mathew

DeLambo, Joseph Edward

Dement, Jason Alexander

DeWitt, Chase Foster Conde

DiMassa, Alexander Pasquale

Donley, Matalin Grace

Du, Sherry

Dudas, Henry Finnian Matthew

Dzierwa, Adam Matthew

Easton, Emily Maria

Edge, Gabrielle Adara

Eimer, Renna Michelle

Emerick, Evan Scott

Erzurum, Arlan Walter

Farabee, Samantha Blair

Fink, Arden Ashley

Flippo, Elliott Raynor

Flynn, Kaitlyn M

Galich, Samuel Robert

Gallagher, Alexander Irvin

Gallagher, Ellie Margaret

Gallegos, Isaac Julian

Galosi, Claire Anne

George, Parker McPeak

Gilanyi, Leah Margaret

Goldslager, Caroline Elizabeth

Graser, Delaney Rhea

Gray, Deven

Gresh, Aiden Elliott

Gunhan, Selin

Gunnerson, Bettina Irene

Gunselman, Erin Rose

Hall, Owen Frederick

Haller, Anna Grace

Haluch, Anna Aleen

Hamm, Madelyn Lee

Heckroth, Ryan David

Hoppes, Alicia Rayne

Hrach, Hayden Scott

Huminsky, Derek Brendan

Ingram, Natasha Marie

Ivey, Oliver Joseph

Jacob, Joshua Kurien

Jacops, Ruby Rose

Jagodzinski, Camryn Jane

Johnson, Nolan Thomas

Jones, Noble James

Kapela, Brogen Adam

Karnofel, Elizabeth Rose

Karra, Arlene Gurneet

Kelley, Sarah Noelle

Kennedy, Grace Marie

Kheder, Rossteen Zahed

Kim, Elizabeth Eunha

Kim, Hannah

Kinast, Benjamin Douglas

Kloss, Amelia Suzanne

Knauf, Alison Grace

Kochanowski, Tessa May

Koelsch, Kylee Paige

Kordel, Lauren Avery

Korff, Alexandria Leigh

Koscho, Elijah Benjamin

Kraus, Brianna Krieger

Kuhrt, John Michael

Kurokawa, Kai

Lamielle, Landon Christopher

Landess, Sara Elizabeth

Laughlin, McKenna Rose

Lawrence, Aidan Scott

Layton, Jessica Marie

Learoyd, Charlie Edward Brook

Lee, Jiyoo

Lehman, Efrem Peter

Lehman, Rachel Mariel

Leipertz, Sophia Pauline

Lenz, Emma Elisabeth

Liesen, Jacob William

Lightner, Jenna Mary

Lightner, Kara Barbara

Link, Alexandria Ann

Liu, Erica Yuwei

Losh, Elliot Warren

Lozina, Audra Rene

Lucarelli, Grace Olivia

Lyons, Sarah Elizabeth

Ma, Xinyu

Madar, Noah Alexander

Matyja, Sarah Ann

McCray, Mason Paul

Mertes, Gavin Christopher

Metzler, Maya Kate

Miller, Juliana Christine

Morgan, Renee Christine

Mullner, Julia Rose

Naska, Amber Marie

Neistadt, Nolan Jeffrey

Nigrelli, Nataleigh

Niswander, Maxwell Emerson

Nold, Zane Alexander

Oh, Jocelyn

Pacer, Sarah Elysabeth

Pallo, Logan David

Palumbo, Luke Alexander

Pearl, Helena Rose

Peterson, Lindsay Elise

Pierre-Louis, Nathaniel Samuel

Plone, Emily Codella

Plunkett, Gerald Patrick

Polak, Grayson Cole

Price, Noah Selby

Puhl, Maxwell Courtney

Rego, Christopher Paul Che

Reynolds, Maximus Patten

Ricard, Thomas Anthony

Robb, Ian Jack

Robinson, Natalie Ann

Roegner, Kristine Evelyn

Ross, Charles John Lasater

Ross, Lindsey Grace

Santa Maria, Angelina Dianna

Savelli, Nicholas Paul

Scheeser, Megan Nicole

Schilkowski, Owen Douglas

Schneider, Joseph Anthony

Schoenlein, William Bryan

Schroeder, Joshua Grey

Schwan, Alyssa Lynne

Shabino, Benjamin Steven

Shaffer, Thomas

Shah, Aali Rehman

Shainoff, Gabrielle Aryn Rieden

Sigler, Jack Alexander

Smithers, Jackson Roland

Smolko, Benjamin Frank

Sooy, Hannah Rose

Southard III, John Lowell

Spalding, Sarah Nicole

Spalding, William James

Sprinzl, Lena Reese

Stefanoni, Ava Camille

Stoehr, Jeremiah Earl

Suntken, Margaret Louise

Sutyak, John Paul

Sykes, Alyssa Jane

Tallat-Kelpsa, Ava Maria

Tanner, Nolan Wayne

Taylor, Eleana Grace

Thomas, Olivia Madeleine

Tong, Jason Riley Yu-Sheng

Trainor, Ava Nicole

Trautmann, Lucas William

Travis, Avery Rose

Tripp, Gino Anthony

Tuttle, Violet Azalee

Uijtewaal, Sophie Anna Eveline

Ventresca, Ethan Michael

Vizmeg, Maya Sue

Vogel, Samuel William

Von Schwerdtner, Jerod Benno

Walker, Elizabeth Jane

Waller, Sydney Marcela

Warman, Wyatt William

Weldon, Jack David

Whelan, Amanda Faith

Williams, Caroline Elizabeth

Winski, Brennan Dennis

Wood, Jeffrey

Wright, John James

Wright, Maria Yvonne

Yanak, Nolan John

Yli-Junnila, Tino Oliver

Yoon, Boyeon

Zsaludko, Alaina Marie

Merit Honor Roll

Agbor-Baiyee JR, Henry Bate

Bennici, Justin James

Bokash, Lillianna Virginia

Broski, Noah Adam

Cahalane, Rowan Paula

Campbell, Madeline Marie

Carroll, Kyren Andre'z

Ceccardi, Luke Christopher

Crombie, Lauren Ann

Davidson, Madison Elizabeth

Davis, Parker Christian

Decker, Sarah Rae

DiMauro, Maria Lucia

Dobro, Cooper Thomas

Dodd, Ryan Avery

Dorony, Michael Cordill

Dudley, Logan Christopher

Halter, Cruz Kennedy

Harrison, Mitchell Thomas

Harvey, Reese Elizabeth

Hoffmann, Quinn Blackledge

Humenansky, Taylor Anne

Hunt, Sofia Marie

Iriarte, Mirabella Jane

Jones, Meghan Frances

Keller, Owen Michael

Kiewatt, Connor Allen

Knipe, Greta Cathryn

Larrabee, Allen Michael

Lear, Evelyn Elizabeth

Leighton, Jack Michael

Lin, Jennifer

Lukac, Ava Catherine

Mack, Kaia Jordan

Mikolay, Jonah Christopher

Muller, Miles Moses Emmanuel

Muzumdar, Nathan Mark

Norin, Aiden Timothy

Paterniti, Rylie Mitsu

Perez, Maria Theresa

Prado, Quin Colette

Regan, Quinn Rowan

Sabic, Kennan Elmir

Schuellerman, Cara Elizabeth

Sheppard, Kaylee Lynn

Smetham, Ella Catherine

Spencer, Nicholas Quinn

Stelmarski, Landon Wyatt

Titmas, Gabriel Glenn

Turek, Ellie Grace

Watson JR, Paul Jeffery

Wawrosch, Brad Christian

Williams, Tanna Rose

Yoo, Subin

Young, Zachary Robert

Ziemke, Matthew Joseph

10th Grade

Distinction Honor Roll

Allen, Connor Bryant

Aminger, Alyssa Valeria

Armao, Maria Nicole

Ashe, Abbie Taylor

Ashurst, Brendan Gabriel

Babitsky, Katherine Elizabeth

Backlin, Benjamin Samuel Jacob

Baig, Arsalan

Bakonyi, Peyton Elyse

Baldwin, Grace Marie

Bangayan, Leonardo Norberto

Basu, Shomok

Batcher, Noah Joseph

Bayoumy, Kaleigh Ann

Beasley, Connor Sebastian

Beh, Elijah Sage

Berrios Perez, Ana Camila

Bezdek, Evan Wells

Bigham, Barrett Tyler

Bird, Caroline Michelle

Boicey, Emma Marie

Bosinski, Alexander Gabriel

Brashear, Lukas Bryce

Brennan, Luke Thomas

Brockway, Aliana Grace

Brown, Jacob Maximilian

Buccella, Nicholas James

Buchanan, Brooke Alexandra

Bucks, James Maxwell

Buynak, Angelina Marie

Caniglia, Carrie Anne

Carbone, Callilah Maria

Carrillo, Peter Jacob

Carrillo, Stevie Lyn

Cash, Angeline Maria

Caspar, Henry Michael

Catri, Nicholas Christopher

Cavalcanti, Robert Walker

Chandler, William Theodore

Chen, Alexander Zhihao

Chluda, Ava Margaret

Church, Andrew John

Clark, Andrew Duke

Clark, Emily Lynn

Clark, Madeline Paige

Clemens, Lena Alexandra

Columbia, Lindsey Si Xiang

Conaway, Madeline Kay

Conkling, Nathan Michael

Cooler, Hannah Michelle

Cornacchione, Olivia Josephine

Courtney, Charlotte Rachel

Curley, Grace Elizabeth

Curry, Molly Larkin

Custy, Sean Nicholas

Cutlip, Isabelle Morgan

Deisner, Nathan Alexander

Dennison, Ty David

Dezelic, Mia

DiMalanta, Brayden Anthony

DiNardo, Ella Grace

Dowling, Kaylee Kim

Duliga, Liliana Marie

Durkee, Owen Everett

Eells, Jackson Peter

Emmendorfer, Kelly Marie

Erzurum, Adyson Elaine

Erzurum, Avery Ziya

Ess, Rowan Joseph

Evans, Kelly Lynn

Farrell, Carly Elizabeth

Fauver, Annabel Grace

Fetsko, Kaitlyn Joyce

Finkenthal, Ellie Taylor

Fischer, Lauren Drew

Fliss III, James Thomas

Frank, Camden Alexander

Frank, Tyler David

Friel, Wylan James

Fritsch, Adrienne Alexa

Gedeon, Gabrielle Diana

George III, Richard Paul

Gesdorf, Kaitlyn Elizabeth

Gogusoglu, Akito Mehmet

Gogusoglu, Ayla

Gold, Victoria May

Gopal, Shilpa Shakuntala

Goss, Carlene Elizabeth

Grant, Elizabeth Anne

Greenbaum, Olivia Mae

Gromosiak, Kellen Michael

Gromosiak, Tucker James

Gunselman, Grady Reed

Gyurky, Maxwell Donald

Hadfield, Caitlin Elizabeth

Hansen, Melissa Marie

Hanzlicek, Alexander Wilson

Hanzlicek, Gabrielle Sydney

Hedges, Gabrielle Reagan

Heisa, Zachary Andrew

Henderson, Emily Grace

Hensel, Logan Daniel

Herman, Charles John

Hewis, Clayton Charles

Hileman, Emma Reese

Hinkle, Andrew Martin

Hopkins, Benjamin Merritt

Howard, Nora Nicole

Hunkar, Elaina Gabrielle

Hutchins, Charles Hill

Ikhlef, Katia Miriam

Imes, Evan Anthony

Janecek, Kirra Rose

Jenkins, Jack Robert

Johnston, Aidan Charles

Jones, Evelyn Virginia

Jordan, Emma Grace

Judy, Kaitlyn Grace

Katitus, Megan Elizabeth

Kennedy, Alexandria Rae

Kennedy, Austin Robert

Kennedy, Catherine Marie

Kerrigan, Kennedy Paige

Kheder, Sophie Zaeh

Kippley, Annika Rose Mary

Kippley, Zoe Elizabeth

Kloss, Jacqueline Christine

Koerbel, Ty Jacob

Kuss, Julia Abigail

Landefeld, Juliana Grace

Landess, Maria Jane

Lavi, Walker Rhys

Lavoie, Jeremy Tiberius Slotter

LeVan, Colin Christopher-Clancy

Lewis, Malia

Liechty, Mitchell Scott

Liesen, Emma Clare

Lindley, Olivia Grete

Lodhi, Numa Sultana

Markakis, Aristotle George

Maurer, Christopher Cole

Mawby, Megan Louise

Mawby, Thomas Henry

McDaniel, John Cannon

McDonald, Matthew Joseph

McGreal, Lily Alise

McGurr, Elizabeth June

McGurr, Madeline Wen

McKeon, Erin Margaret

Messner, Margaret Avery

Miele, Reagan Elizabeth

Mihalek, Benjamin Joseph

Mikolay, Ava Caroline

Miller, Brock Jacob

Miller, Graham Ross

Miller, Megan Kathleen

Miller, Nathan Michael

Mondora, Daniel Ethan

Moore, Ethan Samuel

Morcos, Roy Abdo

Morgan, Matthew Thomas Lucas

Mormino, Benjamin Michael

Morris, Ethan Cash

Mulvaney IV, Frank Lee

Muni, Gavin Anthony

Musone, Nicolo Thomas

Northrup, Emma Taylor

Omerza, Brandon Lee

Pallay, Jagger Kevin

Palmer, Emma Katherine

Papageras, Nikolas William

Pavlik, Joseph Nikolai

Pawlowski, Kate Marie

Perez, John Paul

Petrik, Megan Taylor

Pinnow, Kelsi Elizabeth

Ploskunak, Leah Madison

Poole, John Gerard

Price, Jake Maguire

Pulido, Ethan Alexander

Putnam, Grant Walter

Qaraqish, Jenan Saed Zaki Ata

Radcliff, Brandon Philip

Ramey, Kyla Ellen

Ream, Zachary Randall

Redd, Lydia Renee

Rediger, Krista Danielle

Reese, Rocco James

Rego, Kayli Rose Chu

Reich, Clayton Garrett

Rich, Benjamin Zachary

Rippe, Kathryn Elizabeth

Rohwedder, Lindsey Rae

Root, Brendan Mark

Rothgerber, Aurora Hamilton

Roukey, Tyler Nicholas

Roumie, Evan Christopher

Rowell, Easton Kai

Rubin, Mason William

Ryan, Pamela Jane

Samangy, Jeremy Draco

Sawicki, Roman Nicholas

Scharville, Samuel James

Schenkenberger, Marisa Nicole

Schilthelm, Aidan John

Sheppard, Dillon Derek

Shriver, Dominic Robert

Simpson, Shaniya LaNae

Sizemore, Spencer Latham

Smedley, Logan William

Smith, Moira Kathryn

South, James Thomas

Spalding, Mya Rose

Stanley, Jackson Daniel

Stec, Graham Matthew

Stecker, John David

Steel, Michael Adam

Stelmarski, Brooke Louise

Stertzbach, Cortland Lee

Stitzel, Rebecca Hanna

Sturley, Anna Jin Yan Guan

Swain, Amelia Anne

Sweeney, Ian Michael

Szabo, Ruben Erhard

Tandy, Alexandra Lizette

Taylor, Elise Margaret

Thomas, Kacey Susan Xiaomei

Tima, Lindsey Erin

Trattner, Nash Garson

Travis, Tyler James

Tremmel, Elyse Christine

Truesdail, Gabriel Douglas

Unke, Katelyn Elizabeth

Vavrik, Riley Logan

Walker, Michael Ryce

Wallace, Ava Elizabeth

Walton, Lori Marie

Wang, Angela

Wang, Vivien

Waye, Ethan Charles

Weaver, Kaitlyn Nicole

Wervey, Blake McKenzie

Wingler, Morgan Halle

Wood, Allison Elizabeth

Xu, Alice

Yuhos, Anthony Christopher

Yurak, Charles Donald

Zadow, Daniel Perry

Zahn, Amanda Rose

Zappone, Noah Curtis

Zarges, Zane Theodore

Merit Honor Roll

Ashe JR, David Nixon

Baig, Zeshan

Berry, David Henry

Bivens, Brock Joseph

Bode, Ethan Callan

Botosan, Joshua Michael

Cantillon, Emma Angeline

Cappabianca, Vittorio Vincent

Carson, Sullivan Zigmond

Caspar, Katherine Angeline

Castellarin, Elizabeth Ann

Clark, Mackie Joseph

DeLisio, Reyna Carmelina

DePompei, Galvin Giovanni

Dine, Aiden Thomas

Downing, Patrick Michael

Dzierwa, Zachary Joseph

Easton, Matthew John

Feisthamel, Michael Anthony

Fontana, Ava Scott

Foster, Maxwell Kircher

Francis, Kellen Ryan

Fritz, Dylan Haddad

Gatzulis, Bridget Kathleen

Gessford, Nicholas Peter

Gillium, Hannah Marie

Hallis, Joseph Alexander

Khan, Izma

Kremser, Luke Matthew

Kuhen, Caroline Elizabeth

Kwasney, Hunter Cameron

Law-Mitchell, Maria Teresa

Lindsay, Kyla Danae

Lopez, Paul Anthony

Masi, Tatum Elizabeth

Matier, Sean Christopher

Mawaka, Kylie Frances

McNeal, Ma'Kyi Issaih

Merrick, Victoria Grace

Miller, Keith Michael

Nalley, Casey Jean

Palmer, Alexander Joseph

Peri, Michael Anthony

Plass, William James Maximus

Regan, Caden Colin

Retherford, Caleb Carl

Scrimshaw, Hayden Parker

Seitz, Kendra Riley

Shale, Thomas Edouard John-Paul

Smith, Paige Josa

Smith, Emily Ann

Srinivasan, Janaki Prema

St Pierre, Ryan Katherine

Strazek, Simone Pauline

Strazek, Sydney Kathleen

Thompson, Melanie Anne

Toth, Blake William

Wheatley, Eric Michael

Yerian, Stephen McCloud

Zapp, Arianna Clare