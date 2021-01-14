Woodridge High School Honor & Merit Roll

Kent Weeklies

Honor/Merit Roll, Quarter 2

FRESHMAN HONOR ROLL

ABDELRAHIM, AHMED

ABDUVALIEV, ABDULAZIZ

APPLEGARTH, ZACHARY

ARRENDALE, KILEY

BARNES, GAGE

BATES, LIAM

BECKER-GARY, KAIYA

BRAGG, CADENCE

CASSISTA, SOPHIE

CRISP, BRADLEY

DEMANGEONT, RACHAEL

DENNISON, KATELYN

DENSON, LONDYN

DONNELLY, HOPE

DUFFY, STEVEN

DUNAJ, AUSTIN

DUVE, EVAN

FARRAR, MAIA

GALL, DAKOTA

GUMPL, JULIEANN

HAYDEN, NOAH

HEISLER, WILLIAM

HOOVER, CAMERON

IGLEHEART, AMANDA

JACKSON, ZACHERY

JUBOURI, IBRAHEEM

KEATING, CHLOE

KEVER, HARVEY

KLEINHENZ, ANNA

LAMBES, CHARLES (CHARLIE)

LIGHTNER, GRACE

MAITE, SOPHIA

MANSELL, JOCELYN

MAYER, ADELINE

MAYNER, KAYLA

MCBRIDE, PAYGE

MCFARLAND, GRACE

NELSON, RICHARD

NESTER, MAKAYLA

NOVAK, JACK

OGLESBY, DRAVEN

OMONOV, ABDULLOH

ONDASH, JACKSON

PEDERSEN, SAVANNAH

REAMAN, REESE

RICKENBACHER, ASHTON

RITTERBECK, MADELYN

ROSE, MAEGAN

ROSENBERRY, AVA

SAMERDAK, MADELYN

SANGARIE, AZIAH

SCHVARTZ, LARS

SERAFIMOV, RAECHEL

SHAWN, NISHAT

SOURAV, KAZI

SPEAKMAN, CARTER

STETLER, JOSHUA

SU, SAMUEL

SWEATT, MARIA

TOMIC, ALEKSANDER

VOISARD, CLAIRE

WARD, BRANDYN

WILLETT, ELOISE

YACECZKO, SHAE

YAJKO, RILEY

SOPHOMORE HONOR ROLL

BEATTIE, FRANKLIN

BELLISARIO, REUBEN

BERGDORF, NATHANIEL

BLAKESLEE, CAITLIN

BRINSON, LEAH

BROWN, GUILIANA

BUFFINGTON, SOPHIE

CARANO, BRENNEN

CHAMPA, ROBERT

CHEFFIN, TYNASIA

CHEN, AUSTIN

CLARKE, MORGAN

COOK, ANNA

CREED, OLIVIA

DECKER, ABIGAIL

DEVER, SAMANTHA

EHRHARDT, BENJAMIN

EVANS, BROOKE

GLOVER, AMIR

GRAHAM, TARYN

HARDING, MIA

HARDING, MYA

HELTON, CHRISTIAN

HOLB, BROOKE

HOWELL, JULIA

JENKINS, CHELSEA

JENSEN, JOANNA

JOHNSTON, LUKE

KHATIWADA, AASTIKA

KILEY, KATHRYN

LINTON, JORDAN

MARTIN, NATHAN

MATHIS, ALEXIS

MAYER, OLIVER

MCFARLAND, JOY

MENCER, LEAH

MENCER, SAMUEL

NESBITT, GAVIN

NWA, MYEISHA

OWEN, JACOB

PARATORE, ETHAN

PARISH, CELENA

PORTER, ADDISON

POWELL, PAIGE

POWNALL, ELIJAH

PRESLEY, ANTHONY

RANDALL, AIDAN

ROENIGK, KYLIE

RORRER, ANNA

SINGER, SETH

SNYDER, OWEN

SOLIS-MAZARIEGOS, AILED

STANFIELD, HOLLY

STASIK, JUSTIN

TREASH, ABIGAIL

TRIANA, KAITLYN

WAGNER, ETHAN

WHITE, EMME

WILKINSON, NOAH

WINSTON, DYLAN

WINTER, ALLYSON

WOJCIECHOWSKI, ALEXIS

YAJKO, LILLIANA

YATES, MARKELL

JUNIOR HONOR ROLL

AARON, ALASIA

ABDUL - RAHIM, JADEN

ASHER, MATTHEW

BALIMAN, JASON

BATES, ETHAN

BAUER, ADAM

BEDILLION, KELSEY

BEST, ISABELLE

BIGGS, ALAINA

BRAGG, COLLIN

BRATCHER, ANAIAH

BROWN, TERRENCE

BRYSON, EMMA

CAREY, KYLE

CARLTON, TARAYIANA

CARTE, SHAWNNA

CASTERLINE, COREY

CHAPMON, ISAIAH

CHRISTIE, JEREMY

COTTRELL, MACKENZIE

CROYLE, THOMAS (TOMMY)

CULP, LOREN

CYC, KAEDEN

DAVIS, JAYLYNN

DEFRANGE, COOPER

DEL ROSARIO, JULIE

DENNISON, EMILY

DOTY, GRAHAM

DRODER, EVAN

DUGAN, KYLIE

DUNN, DYLAN

DUTT, AARON

DUVE, WILLIAM

EGERSDORFER, JAMES

ERHARD, GWYNETH

FEICHTER, ELISABETH

FEISTHAMEL, DYLAN

FRITZ, DAVID

GABELE, EMMA

GALEHOUSE, COLIN

GRAHAM, AUSTIN

GREEN, ANNA

GREGORY, KENDAL

HAGAMAN, NATHAN

HAMMONTREE, ADRIENNE

HARRIMAN, OWEN

HERCHEK, CECILY

HOLLAND, WILLIAM

HOPKINS, JAYDEN

HOPKINS, JAYLA

HORAK, ALLYSON

HORNIG, PHILLIP

ILG, RILEY

JACKSON, DANIEL

JEWELL, CONNOR

JOHN, KYRAN

JOHNSTON, THALIA

KADIROV, UBAIDULLOH

KARNUTH, DAKOTA

KATZENMEYER, NATALIE

KIMES, HANNAH

KING, KEVIN

KROPFF, ALYSSA

LAGUARDIA, REBECCA

LARSON, ALISTAIR

LEIPOLD, REBECCA

MANCUSO, CALEB

MATHYS, AVA

MCCARTNEY, CALEB

MCCROSSIN, PAIGE

MCPHERSON, KYLE

MONTGOMERY, AIDAN

NEAL, BREAUNA

NELSEN, JACOB

NOVELLI, ANNA

PUCHAJDA, ADAM

RADO, CHLOE

RAINES, LILLIAN

RENKES, MEGAN

RESTIVO, SOPHIA

RICCILLO, IAN

ROMANO, MARISSA

ROUSH, DIANA

SCHEIDECKER, VIANNE

SCHMIDT, SARAH

SCHNECKENBURGER, MAX

SCHVARTZ, ANEYA

SEDENSKY, JORDAN

SHAHEEN, ANDREW

SHUMAKER, BAYLEE

STERLING, ELIZABETH (BETTY)

STRANGER, KATHERINE

STRAUSSER, LIVI

THOMAS, COLE

THOMPSON, JASON

TIFFE, ALYSSA

VOKHIDOV, ABDUL AZIZ

WAGNER, JACOB

WILSON, NEVA'EH

WRIGHT, TY

SENIOR HONOR ROLL

ABOOD, SARAH

ALVIS, JOSHUA

ARMOUTLIEV, KALOYAN

AUSTIN, KATELYN

BAKER, KELLY

BAKUHN, ANASTASIA

BERGDORF, ABIGAIL

BIONDO, ANGELO

BUFFINGTON, MADELINE

BUZZELLI, GRANT

CHAMPA, RYAN

CLAY, MARIA

COLLURA, ALIVIA

CROOKSTON, MAX

DAVIS, SOFIA

DEMANGEONT, NATHAN

DONNELLY, AUDREY

DUNAJ, NATHAN

DUVE, DELANEY

ELKURD, ZAYD

FECKLEY, CARLY

FISHER, MCKENNA

FITZSIMMONS, ANTONIO

FLACK, ALAYNA

FOSTER, LAYLA

FREEMAN, RACHEL

GLUTH, AARON

HA, MEGAN

HAAS, CONRAD

HADI, RAWAN

HAGAN, JACOB

HELLIER, ALEXANDER

HESS, ZACHARY

HIBBS, CADEN

HOWARD, NATALIE

IGLEHEART, EMILY

ISRAELI, YAEL LEE

JACKSON, LOGAN

KARLO, MADISON

KASPER, JARED

KILEY, LIAM

KLEINHENZ, ELISE (ELLIE)

KRISKA, KAITLYN

LA MANCUSA, MORGAN

LATHEM, MYA

LAUCK, RYAN

LAUGHMAN, MAEKARA (KARA)

LEDGER, JASMINE

LONG, KENDRA

LOOMAN, JACOB

LYMAN, PAIGE

MACKO, MACKENZIE

MATHEWS, ANASTASIA

MCBRIDE, IZABELLA

MEEHAN, CAITLIN (CATIE)

MONTECALVO, ANGELA

MONTES TORRES, MARIANA

MORALES, KATELYNN

MYERS, OLIVIA (LIVIE)

NORRIS, ISABELLE

O'BRIEN, MOLLY

O'CONNOR, SHEA

O'LEARY, KYLE

OWEN, ISABELLA

PALMER, RYAN

PARATORE, ISABELLA

PERKO, AMANDA

REAMAN, ADAM

REINHART, DAVID

RIFFEY, TEGAN

RITTERBECK, JORDAN

SAMERDAK, JACOB

SAUNDERS, ASIA

SCHLABAUGH, LOGAN

SILVESTRO, CAMILLE

SPEAKMAN, ALYSSA

STASIK, DOMINIC

SUMMERS, RAYMOND

TAFINI, NICOLAS

TATE, TRENTIN

TRAVIS, RYAN

TRAVISE, BRANDON

VANYO, DARREN

VAZQUEZ PEREIRA, ASHANTY

VEPPERT, ABBY

WILLETT, EVELYN

WOJCIK, ANNA

WOODS, MEGAN

WOODS, OLIVIA

YENSEN, MICHAELA

ZIEGLER, LEAH

FRESHMAN MERIT ROLL

BOYKIN, GAVIN

COLLURA, NICKOLAS

DUARTE, EMILY

FATTAH, RANEEN

FETZER, ADALEINE

HAMMONTREE, BRAEWYN

HAYDEN, IAN

JANSEN, CAIDEN

LAGUARDIA, RACHEL

MUKHIDOV, FATKHULLA

SCHNECKENBURGER, ALEX

SHEETS, JOSHUA

TATE, CURTIS

THOMPSON, ANNA

TOKHIRJONOV, RAKHMATILLO

WATERS, JACOB

WILLIAMS, ERICK

WILLIAMS, TAYSEAR

WRIGHT, OWEN

SOPHOMORE MERIT ROLL

ABDULLAH, KHALED

CAMPISI, DINO

DEJARNETT, ELLEN

ELLISON, SARA

ENGELHART, JACOBY

FEISTHAMEL, LOGAN

GERDES, TY

HITCHINGS, DAVID

JACOBS, DAHLIA

JUBOURI, HAMZAH

KEVER, GRANT

KING, ALEXIS

LACZO, ANNA

LAHOSKI, ANTHONY

LEHRER, JAMES

LUDWIG, MADELINE

MOTTICE, JARED

NELLIS, AUSTIN

PARKER, ALEXANDER

SCHOOLCRAFT, LEAH

THOMPSON, MADELINE

TONA, GABRIEL

TRAVISE, ELLIOT (ELLIOT)

JUNIOR MERIT ROLL

ABDALLA, ADAM

COLLINS, CHASE

GOODWILL, GAGE

HARVEY, KE'RIAH

HOOD, LANDEN

HOOVER, NOLAN

KEARNS, ZACHARY

KINSMAN, BRENNAN

KIRK, ROBERT (BRADLEY)

KISER, BENJAMIN

MCCRAY, ANMARAE

RIES, KYLE

SCHUH, SYDNEY

STEKELENBURG, EMMA

SENIOR MERIT ROLL

COOPER, SETH

DECKER, JOSHUA

GOODWILL, SCOTT

GREEN, DEION

LAMARINE, SOPHIA

LAUCK, ANDREW

LITTLE, NICKALAS

MEEHAN, OLIVIA (LILY)

ROOS, IAN

SCHOOLCRAFT, CHAD

THOMPSON, OWEN

VOSIEVA, KHAMIDAKHON

WERTS, JAMES