Woodridge High School Honor & Merit Roll
Honor/Merit Roll, Quarter 2
FRESHMAN HONOR ROLL
ABDELRAHIM, AHMED
ABDUVALIEV, ABDULAZIZ
APPLEGARTH, ZACHARY
ARRENDALE, KILEY
BARNES, GAGE
BATES, LIAM
BECKER-GARY, KAIYA
BRAGG, CADENCE
CASSISTA, SOPHIE
CRISP, BRADLEY
DEMANGEONT, RACHAEL
DENNISON, KATELYN
DENSON, LONDYN
DONNELLY, HOPE
DUFFY, STEVEN
DUNAJ, AUSTIN
DUVE, EVAN
FARRAR, MAIA
GALL, DAKOTA
GUMPL, JULIEANN
HAYDEN, NOAH
HEISLER, WILLIAM
HOOVER, CAMERON
IGLEHEART, AMANDA
JACKSON, ZACHERY
JUBOURI, IBRAHEEM
KEATING, CHLOE
KEVER, HARVEY
KLEINHENZ, ANNA
LAMBES, CHARLES (CHARLIE)
LIGHTNER, GRACE
MAITE, SOPHIA
MANSELL, JOCELYN
MAYER, ADELINE
MAYNER, KAYLA
MCBRIDE, PAYGE
MCFARLAND, GRACE
NELSON, RICHARD
NESTER, MAKAYLA
NOVAK, JACK
OGLESBY, DRAVEN
OMONOV, ABDULLOH
ONDASH, JACKSON
PEDERSEN, SAVANNAH
REAMAN, REESE
RICKENBACHER, ASHTON
RITTERBECK, MADELYN
ROSE, MAEGAN
ROSENBERRY, AVA
SAMERDAK, MADELYN
SANGARIE, AZIAH
SCHVARTZ, LARS
SERAFIMOV, RAECHEL
SHAWN, NISHAT
SOURAV, KAZI
SPEAKMAN, CARTER
STETLER, JOSHUA
SU, SAMUEL
SWEATT, MARIA
TOMIC, ALEKSANDER
VOISARD, CLAIRE
WARD, BRANDYN
WILLETT, ELOISE
YACECZKO, SHAE
YAJKO, RILEY
SOPHOMORE HONOR ROLL
BEATTIE, FRANKLIN
BELLISARIO, REUBEN
BERGDORF, NATHANIEL
BLAKESLEE, CAITLIN
BRINSON, LEAH
BROWN, GUILIANA
BUFFINGTON, SOPHIE
CARANO, BRENNEN
CHAMPA, ROBERT
CHEFFIN, TYNASIA
CHEN, AUSTIN
CLARKE, MORGAN
COOK, ANNA
CREED, OLIVIA
DECKER, ABIGAIL
DEVER, SAMANTHA
EHRHARDT, BENJAMIN
EVANS, BROOKE
GLOVER, AMIR
GRAHAM, TARYN
HARDING, MIA
HARDING, MYA
HELTON, CHRISTIAN
HOLB, BROOKE
HOWELL, JULIA
JENKINS, CHELSEA
JENSEN, JOANNA
JOHNSTON, LUKE
KHATIWADA, AASTIKA
KILEY, KATHRYN
LINTON, JORDAN
MARTIN, NATHAN
MATHIS, ALEXIS
MAYER, OLIVER
MCFARLAND, JOY
MENCER, LEAH
MENCER, SAMUEL
NESBITT, GAVIN
NWA, MYEISHA
OWEN, JACOB
PARATORE, ETHAN
PARISH, CELENA
PORTER, ADDISON
POWELL, PAIGE
POWNALL, ELIJAH
PRESLEY, ANTHONY
RANDALL, AIDAN
ROENIGK, KYLIE
RORRER, ANNA
SINGER, SETH
SNYDER, OWEN
SOLIS-MAZARIEGOS, AILED
STANFIELD, HOLLY
STASIK, JUSTIN
TREASH, ABIGAIL
TRIANA, KAITLYN
WAGNER, ETHAN
WHITE, EMME
WILKINSON, NOAH
WINSTON, DYLAN
WINTER, ALLYSON
WOJCIECHOWSKI, ALEXIS
YAJKO, LILLIANA
YATES, MARKELL
JUNIOR HONOR ROLL
AARON, ALASIA
ABDUL - RAHIM, JADEN
ASHER, MATTHEW
BALIMAN, JASON
BATES, ETHAN
BAUER, ADAM
BEDILLION, KELSEY
BEST, ISABELLE
BIGGS, ALAINA
BRAGG, COLLIN
BRATCHER, ANAIAH
BROWN, TERRENCE
BRYSON, EMMA
CAREY, KYLE
CARLTON, TARAYIANA
CARTE, SHAWNNA
CASTERLINE, COREY
CHAPMON, ISAIAH
CHRISTIE, JEREMY
COTTRELL, MACKENZIE
CROYLE, THOMAS (TOMMY)
CULP, LOREN
CYC, KAEDEN
DAVIS, JAYLYNN
DEFRANGE, COOPER
DEL ROSARIO, JULIE
DENNISON, EMILY
DOTY, GRAHAM
DRODER, EVAN
DUGAN, KYLIE
DUNN, DYLAN
DUTT, AARON
DUVE, WILLIAM
EGERSDORFER, JAMES
ERHARD, GWYNETH
FEICHTER, ELISABETH
FEISTHAMEL, DYLAN
FRITZ, DAVID
GABELE, EMMA
GALEHOUSE, COLIN
GRAHAM, AUSTIN
GREEN, ANNA
GREGORY, KENDAL
HAGAMAN, NATHAN
HAMMONTREE, ADRIENNE
HARRIMAN, OWEN
HERCHEK, CECILY
HOLLAND, WILLIAM
HOPKINS, JAYDEN
HOPKINS, JAYLA
HORAK, ALLYSON
HORNIG, PHILLIP
ILG, RILEY
JACKSON, DANIEL
JEWELL, CONNOR
JOHN, KYRAN
JOHNSTON, THALIA
KADIROV, UBAIDULLOH
KARNUTH, DAKOTA
KATZENMEYER, NATALIE
KIMES, HANNAH
KING, KEVIN
KROPFF, ALYSSA
LAGUARDIA, REBECCA
LARSON, ALISTAIR
LEIPOLD, REBECCA
MANCUSO, CALEB
MATHYS, AVA
MCCARTNEY, CALEB
MCCROSSIN, PAIGE
MCPHERSON, KYLE
MONTGOMERY, AIDAN
NEAL, BREAUNA
NELSEN, JACOB
NOVELLI, ANNA
PUCHAJDA, ADAM
RADO, CHLOE
RAINES, LILLIAN
RENKES, MEGAN
RESTIVO, SOPHIA
RICCILLO, IAN
ROMANO, MARISSA
ROUSH, DIANA
SCHEIDECKER, VIANNE
SCHMIDT, SARAH
SCHNECKENBURGER, MAX
SCHVARTZ, ANEYA
SEDENSKY, JORDAN
SHAHEEN, ANDREW
SHUMAKER, BAYLEE
STERLING, ELIZABETH (BETTY)
STRANGER, KATHERINE
STRAUSSER, LIVI
THOMAS, COLE
THOMPSON, JASON
TIFFE, ALYSSA
VOKHIDOV, ABDUL AZIZ
WAGNER, JACOB
WILSON, NEVA'EH
WRIGHT, TY
SENIOR HONOR ROLL
ABOOD, SARAH
ALVIS, JOSHUA
ARMOUTLIEV, KALOYAN
AUSTIN, KATELYN
BAKER, KELLY
BAKUHN, ANASTASIA
BERGDORF, ABIGAIL
BIONDO, ANGELO
BUFFINGTON, MADELINE
BUZZELLI, GRANT
CHAMPA, RYAN
CLAY, MARIA
COLLURA, ALIVIA
CROOKSTON, MAX
DAVIS, SOFIA
DEMANGEONT, NATHAN
DONNELLY, AUDREY
DUNAJ, NATHAN
DUVE, DELANEY
ELKURD, ZAYD
FECKLEY, CARLY
FISHER, MCKENNA
FITZSIMMONS, ANTONIO
FLACK, ALAYNA
FOSTER, LAYLA
FREEMAN, RACHEL
GLUTH, AARON
HA, MEGAN
HAAS, CONRAD
HADI, RAWAN
HAGAN, JACOB
HELLIER, ALEXANDER
HESS, ZACHARY
HIBBS, CADEN
HOWARD, NATALIE
IGLEHEART, EMILY
ISRAELI, YAEL LEE
JACKSON, LOGAN
KARLO, MADISON
KASPER, JARED
KILEY, LIAM
KLEINHENZ, ELISE (ELLIE)
KRISKA, KAITLYN
LA MANCUSA, MORGAN
LATHEM, MYA
LAUCK, RYAN
LAUGHMAN, MAEKARA (KARA)
LEDGER, JASMINE
LONG, KENDRA
LOOMAN, JACOB
LYMAN, PAIGE
MACKO, MACKENZIE
MATHEWS, ANASTASIA
MCBRIDE, IZABELLA
MEEHAN, CAITLIN (CATIE)
MONTECALVO, ANGELA
MONTES TORRES, MARIANA
MORALES, KATELYNN
MYERS, OLIVIA (LIVIE)
NORRIS, ISABELLE
O'BRIEN, MOLLY
O'CONNOR, SHEA
O'LEARY, KYLE
OWEN, ISABELLA
PALMER, RYAN
PARATORE, ISABELLA
PERKO, AMANDA
REAMAN, ADAM
REINHART, DAVID
RIFFEY, TEGAN
RITTERBECK, JORDAN
SAMERDAK, JACOB
SAUNDERS, ASIA
SCHLABAUGH, LOGAN
SILVESTRO, CAMILLE
SPEAKMAN, ALYSSA
STASIK, DOMINIC
SUMMERS, RAYMOND
TAFINI, NICOLAS
TATE, TRENTIN
TRAVIS, RYAN
TRAVISE, BRANDON
VANYO, DARREN
VAZQUEZ PEREIRA, ASHANTY
VEPPERT, ABBY
WILLETT, EVELYN
WOJCIK, ANNA
WOODS, MEGAN
WOODS, OLIVIA
YENSEN, MICHAELA
ZIEGLER, LEAH
FRESHMAN MERIT ROLL
BOYKIN, GAVIN
COLLURA, NICKOLAS
DUARTE, EMILY
FATTAH, RANEEN
FETZER, ADALEINE
HAMMONTREE, BRAEWYN
HAYDEN, IAN
JANSEN, CAIDEN
LAGUARDIA, RACHEL
MUKHIDOV, FATKHULLA
SCHNECKENBURGER, ALEX
SHEETS, JOSHUA
TATE, CURTIS
THOMPSON, ANNA
TOKHIRJONOV, RAKHMATILLO
WATERS, JACOB
WILLIAMS, ERICK
WILLIAMS, TAYSEAR
WRIGHT, OWEN
SOPHOMORE MERIT ROLL
ABDULLAH, KHALED
CAMPISI, DINO
DEJARNETT, ELLEN
ELLISON, SARA
ENGELHART, JACOBY
FEISTHAMEL, LOGAN
GERDES, TY
HITCHINGS, DAVID
JACOBS, DAHLIA
JUBOURI, HAMZAH
KEVER, GRANT
KING, ALEXIS
LACZO, ANNA
LAHOSKI, ANTHONY
LEHRER, JAMES
LUDWIG, MADELINE
MOTTICE, JARED
NELLIS, AUSTIN
PARKER, ALEXANDER
SCHOOLCRAFT, LEAH
THOMPSON, MADELINE
TONA, GABRIEL
TRAVISE, ELLIOT (ELLIOT)
JUNIOR MERIT ROLL
ABDALLA, ADAM
COLLINS, CHASE
GOODWILL, GAGE
HARVEY, KE'RIAH
HOOD, LANDEN
HOOVER, NOLAN
KEARNS, ZACHARY
KINSMAN, BRENNAN
KIRK, ROBERT (BRADLEY)
KISER, BENJAMIN
MCCRAY, ANMARAE
RIES, KYLE
SCHUH, SYDNEY
STEKELENBURG, EMMA
SENIOR MERIT ROLL
COOPER, SETH
DECKER, JOSHUA
GOODWILL, SCOTT
GREEN, DEION
LAMARINE, SOPHIA
LAUCK, ANDREW
LITTLE, NICKALAS
MEEHAN, OLIVIA (LILY)
ROOS, IAN
SCHOOLCRAFT, CHAD
THOMPSON, OWEN
VOSIEVA, KHAMIDAKHON
WERTS, JAMES