Hudson High School Honor Roll - 9th and 10th Grades

Kent Weeklies
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Hudson High School

First quarter

Ninth Grade

Distinction Honor Roll

Agbor-Baiyee JR, Henry Bate

Andersen, Tobias Lejre

Arigo, Lillian Nicole

Ashe, Conor Haven

Bacak, Reece William

Bagnato, Sasha Brynn

Baloi, Alexander Luca

Banko, Matthew Alston

Bao, Deja

Barker, Kristin Elizabeth

Bayliss, Scott George James

Beard, Ava Suzanne

Beegle, Molly Grace

Bellish, Brooke Mariah

Bennici, Justin James

Bhatia, Nayan Leo

Bhatia, Sunita Kaveri

Bielecki, Catherine Ann

Blankenship, Jade Brooklyn

Bleifer, Luke James

Boller, Constance Elizabeth

Bolon, Kiersten Augusta

Bonilla, Madyson Inez

Boyle, Sofia Rose

Brainard, James William

Braley, Jack Kenneth

Brashear, Samuel Zachary

Brindley, Natalie Elizabeth

Broski, Noah Adam

Brown, Janeka Marjorie

Canterbury, Lucy Grace

Carvalho, Luca Thomsen

Cerutti, Abby Marie

Cerutti, Jake Matthew

Chaddan, Giselle Cristina

Chaney, William Bruce

Chen, Margaret Ziyao

Chmura, Katelyn Cullen

Cho, Iason Christopher

Choi, Ella Caralena

Dale, Alexander James

Davis, Elizabeth Paige

Davis, Luke Abram

Davis, Parker Christian

Dean, Colin Mathew

DeLambo, Joseph Edward

Dement, Jason Alexander

DeWitt, Chase Foster Conde

DiMassa, Alexander Pasquale

DiMauro, Maria Lucia

Donley, Matalin Grace

Du, Sherry

Dudas, Henry Finnian Matthew

Dzierwa, Adam Matthew

Easton, Emily Maria

Edge, Gabrielle Adara

Eimer, Renna Michelle

Emerick, Evan Scott

Erzurum, Arlan Walter

Farabee, Samantha Blair

Fink, Arden Ashley

Flynn, Kaitlyn M

Galich, Samuel Robert

Gallagher, Ellie Margaret

Gallegos, Isaac Julian

George, Parker McPeak

Gilanyi, Leah Margaret

Goldslager, Caroline Elizabeth

Gray, Deven

Gresh, Aiden Elliott

Gunhan, Selin

Gunnerson, Bettina Irene

Gunselman, Erin Rose

Hall, Owen Frederick

Haller, Anna Grace

Haluch, Anna Aleen

Hamm, Madelyn Lee

Harrison, Mitchell Thomas

Heckroth, Ryan David

Hoffmann, Quinn Blackledge

Hoppes, Alicia Rayne

Hrach, Hayden Scott

Huminsky, Derek Brendan

Hunt, Sofia Marie

Ingram, Natasha Marie

Ivey, Oliver Joseph

Jacops, Ruby Rose

Jagodzinski, Camryn Jane

Johnson, Nolan Thomas

Jones, Noble James

Karnofel, Elizabeth Rose

Karra, Arlene Gurneet

Kelley, Sarah Noelle

Kennedy, Grace Marie

Kheder, Rossteen Zahed

Kim, Elizabeth Eunha

Kim, Hannah

Kinast, Benjamin Douglas

Kloss, Amelia Suzanne

Knipe, Greta Cathryn

Kochanowski, Tessa May

Koelsch, Kylee Paige

Kordel, Lauren Avery

Korff, Alexandria Leigh

Koscho, Elijah Benjamin

Kraus, Brianna Krieger

Kuhrt, John Michael

Kurokawa, Kai

Lamb, Matthew James

Lamielle, Landon Christopher

Landess, Sara Elizabeth

Landrum, N.

Larrabee, Allen Michael

Laughlin, McKenna Rose

Lawrence, Aidan Scott

Layton, Jessica Marie

Lear, Evelyn Elizabeth

Learoyd, Charlie Edward Brook

Lee, Jiyoo

Lehman, Efrem Peter

Lehman, Rachel Mariel

Leipertz, Sophia Pauline

Lenz, Emma Elisabeth

Liesen, Jacob William

Lightner, Jenna Mary

Lightner, Kara Barbara

Lindsay, Ava Kache

Link, Alexandria Ann

Liu, Erica Yuwei

Lozina, Audra Rene

Lucarelli, Grace Olivia

Lukac, Ava Catherine

Lyons, Sarah Elizabeth

Ma, Xinyu

Madar, Noah Alexander

Matyja, Sarah Ann

Mertes, Gavin Christopher

Metzler, Maya Kate

Miller, Juliana Christine

Morgan, Renee Christine

Mullner, Julia Rose

Naska, Amber Marie

Neistadt, Nolan Jeffrey

Nigrelli, Nataleigh

Nold, Zane Alexander

Norin, Aiden Timothy

Oh, Jocelyn

Pacer, Sarah Elysabeth

Pallo, Logan David

Palumbo, Luke Alexander

Paterniti, Rylie Mitsu

Pearl, Helena Rose

Perez, Maria Theresa

Peterson, Lindsay Elise

Pierre-Louis, Nathaniel Samuel

Pisano, Cecilia Avery

Polak, Grayson Cole

Price, Noah Selby

Puhl, Maxwell Courtney

Regan, Quinn Rowan

Rego, Christopher Paul Che

Ricard, Thomas Anthony

Robb, Ian Jack

Robinson, Natalie Ann

Roegner, Kristine Evelyn

Ross, Charles John Lasater

Ross, Lindsey Grace

Santa Maria, Angelina Dianna

Savelli, Nicholas Paul

Scheeser, Megan Nicole

Schilkowski, Owen Douglas

Schneider, Joseph Anthony

Schroeder, Joshua Grey

Schwan, Alyssa Lynne

Shabino, Benjamin Steven

Shaffer, Thomas

Shah, Aali Rehman

Shainoff, Gabrielle Aryn Rieden

Sigler, Jack Alexander

Smetham, Ella Catherine

Smith, Kaylei Jade

Smithers, Jackson Roland

Smolko, Benjamin Frank

Sooy, Hannah Rose

Spalding, William James

Sprinzl, Lena Reese

Stefanoni, Ava Camille

Stoehr, Jeremiah Earl

Strebel, Grace Marie

Suntken, Margaret Louise

Sutyak, John Paul

Sykes, Alyssa Jane

Tallat-Kelpsa, Ava Maria

Tanner, Nolan Wayne

Taylor, Eleana Grace

Thomas, Olivia Madeleine

Trainor, Ava Nicole

Trautmann, Lucas William

Travis, Avery Rose

Tripp, Gino Anthony

Turek, Ellie Grace

Tuttle, Violet Azalee

Uijtewaal, Sophie Anna Eveline

Ventresca, Ethan Michael

Vizmeg, Maya Sue

Vogel, Samuel William

Von Schwerdtner, Jerod Benno

Walker, Elizabeth Jane

Waller, Sydney Marcela

Warman, Wyatt William

Wawrosch, Brad Christian

Weldon, Jack David

Williams, Caroline Elizabeth

Winski, Brennan Dennis

Wood, Jeffrey

Wright, Maria Yvonne

Yanak, Nolan John

Yli-Junnila, Tino Oliver

Yoon, Boyeon

Young, Zachary Robert

Zsaludko, Alaina Marie

Merit Honor Roll

Betz, Ryan James

Bokash, Lillianna Virginia

Buckshaw, Ava Rose

Butina, Alec Xander

Calhoun, Chandler Mariah

Ceccardi, Luke Christopher

Chokan, Reece Aaron

Delagrange, Sean Paul

Dobro, Cooper Thomas

Dodd, Ryan Avery

Dorony, Michael Cordill

Dudley, Logan Christopher

Feller, Aidan Grant

Gallagher, Alexander Irvin

Galosi, Claire Anne

Groves, Julia Haven

Hannum, Nicholas Alan

Harvey, Reese Elizabeth

Humenansky, Taylor Anne

Hutchins, Josephine Nicole

Iriarte, Mirabella Jane

Jacob, Joshua Kurien

Jones, Meghan Frances

Keller, Owen Michael

Kiewatt, Connor Allen

Leighton, Jack Michael

Lin, Jennifer

Ludewig, Ian Anthony

Mack, Kaia Jordan

Mager, Gianna Angela

Mikolay, Jonah Christopher

Muller, Miles Moses Emmanuel

Muzumdar, Nathan Mark

Neher, Peyton William Nicholas

Oppelt, Charles Preston

Picone, Joseph Edward

Prado, Quin Colette

Reynolds, Maximus Patten

Rockland, Jangila Rose Malina

Romano, Alexander John

Sabic, Kennan Elmir

Schuellerman, Cara Elizabeth

Sheppard, Kaylee Lynn

Spencer, Nicholas Quinn

Stelmarski, Landon Wyatt

Thomas, Hayden Riley

Thompson, Brandon Alexander

Titmas, Gabriel Glenn

Tong, Jason Riley Yu-Sheng

Whelan, Allison Grace

Whelan, Amanda Faith

10th Grade

Distinction Honor Roll

Affeldt, Jacob Kennedy

Allen, Connor Bryant

Armao, Maria Nicole

Ashe, Abbie Taylor

Ashe JR, David Nixon

Ashurst, Brendan Gabriel

Babitsky, Katherine Elizabeth

Backlin, Benjamin Samuel Jacob

Baig, Arsalan

Bakonyi, Peyton Elyse

Baldwin, Grace Marie

Bangayan, Leonardo Norberto

Batcher, Noah Joseph

Bayoumy, Kaleigh Ann

Beasley, Connor Sebastian

Berrios Perez, Ana Camila

Berry, David Henry

Bezdek, Evan Wells

Bigham, Barrett Tyler

Bird, Caroline Michelle

Boicey, Emma Marie

Bosinski, Alexander Gabriel

Brashear, Lukas Bryce

Brockway, Aliana Grace

Buccella, Nicholas James

Buchanan, Brooke Alexandra

Bucks, James Maxwell

Buynak, Angelina Marie

Caniglia, Carrie Anne

Cantillon, Emma Angeline

Carbone, Callilah Maria

Carrillo, Stevie Lyn

Cash, Angeline Maria

Caspar, Henry Michael

Caspar, Katherine Angeline

Catri, Nicholas Christopher

Cavalcanti, Robert Walker

Chandler, William Theodore

Chen, Alexander Zhihao

Chluda, Ava Margaret

Church, Andrew John

Clark, Andrew Duke

Clark, Emily Lynn

Clark, Madeline Paige

Clemens, Lena Alexandra

Columbia, Lindsey Si Xiang

Conaway, Madeline Kay

Conkling, Nathan Michael

Cooler, Hannah Michelle

Courtney, Charlotte Rachel

Cronan, Emily Margaret

Curry, Molly Larkin

Custy, Sean Nicholas

Cutlip, Isabelle Morgan

Dennison, Ty David

DePompei, Galvin Giovanni

Dezelic, Mia

Dine, Aiden Thomas

Dowling, Kaylee Kim

Duliga, Liliana Marie

Durkee, Owen Everett

Eells, Jackson Peter

Emmendorfer, Kelly Marie

Erzurum, Adyson Elaine

Erzurum, Avery Ziya

Ess, Rowan Joseph

Evans, Kelly Lynn

Farrell, Carly Elizabeth

Fauver, Annabel Grace

Feisthamel, Michael Anthony

Fetsko, Kaitlyn Joyce

Finkenthal, Ellie Taylor

Fischer, Lauren Drew

Fliss III, James Thomas

Fontana, Ava Scott

Forrest, Eleanor Rae

Frank, Camden Alexander

Frank, Tyler David

Friel, Wylan James

Gatzulis, Bridget Kathleen

Gedeon, Gabrielle Diana

George III, Richard Paul

Gesdorf, Kaitlyn Elizabeth

Gogusoglu, Akito Mehmet

Gogusoglu, Ayla

Gold, Victoria May

Gopal, Shilpa Shakuntala

Grant, Elizabeth Anne

Greenbaum, Olivia Mae

Gromosiak, Kellen Michael

Gromosiak, Tucker James

Gunselman, Grady Reed

Gyurky, Maxwell Donald

Hadfield, Caitlin Elizabeth

Hallis, Joseph Alexander

Hansen, Melissa Marie

Hanzlicek, Alexander Wilson

Hanzlicek, Gabrielle Sydney

Hedges, Gabrielle Reagan

Heisa, Zachary Andrew

Henderson, Emily Grace

Hensel, Logan Daniel

Herman, Charles John

Hewis, Clayton Charles

Hileman, Emma Reese

Hinkle, Andrew Martin

Hixon, Addison Rae

Hunkar, Elaina Gabrielle

Hutchins, Charles Hill

Ikhlef, Katia Miriam

Imes, Evan Anthony

Janecek, Kirra Rose

Jenkins, Jack Robert

Johnson, Andrew Christopher

Johnston, Aidan Charles

Jones, Evelyn Virginia

Jordan, Emma Grace

Katitus, Megan Elizabeth

Kennedy, Alexandria Rae

Kennedy, Austin Robert

Kennedy, Catherine Marie

Kerrigan, Kennedy Paige

Kheder, Sophie Zaeh

Kippley, Annika Rose Mary

Kippley, Zoe Elizabeth

Kloss, Jacqueline Christine

Koerbel, Ty Jacob

Kremser, Luke Matthew

Kuhen, Caroline Elizabeth

Kuss, Julia Abigail

Landefeld, Juliana Grace

Landess, Maria Jane

Lavi, Walker Rhys

Lavoie, Jeremy Tiberius Slotter

Lewis, Malia

Liechty, Mitchell Scott

Liesen, Emma Clare

Lindley, Olivia Grete

Lindsay, Kyla Danae

Markakis, Aristotle George

Mawaka, Kylie Frances

Mawby, Megan Louise

Mawby, Thomas Henry

McDaniel, John Cannon

McDonald, Matthew Joseph

McGurr, Elizabeth June

McGurr, Madeline Wen

McKeon, Erin Margaret

Merrick, Victoria Grace

Messner, Margaret Avery

Miele, Reagan Elizabeth

Mihalek, Benjamin Joseph

Mikolay, Ava Caroline

Miller, Brock Jacob

Miller, Graham Ross

Miller, Keith Michael

Miller, Nathan Michael

Mondora, Daniel Ethan

Moore, Ethan Samuel

Morcos, Roy Abdo

Morgan, Matthew Thomas Lucas

Mormino, Benjamin Michael

Morris, Ethan Cash

Mulvaney IV, Frank Lee

Muni, Gavin Anthony

Musone, Nicolo Thomas

Nalley, Casey Jean

Northrup, Emma Taylor

Omerza, Brandon Lee

Pallay, Jagger Kevin

Palmer, Emma Katherine

Pawlowski, Kate Marie

Petrik, Megan Taylor

Ploskunak, Leah Madison

Poole, John Gerard

Price, Jake Maguire

Pulido, Ethan Alexander

Putnam, Grant Walter

Radcliff, Brandon Philip

Ramey, Kyla Ellen

Ream, Zachary Randall

Redd, Lydia Renee

Rediger, Krista Danielle

Reese, Rocco James

Rego, Kayli Rose Chu

Reich, Clayton Garrett

Retherford, Caleb Carl

Rich, Benjamin Zachary

Rippe, Kathryn Elizabeth

Rohwedder, Lindsey Rae

Rothgerber, Aurora Hamilton

Roukey, Tyler Nicholas

Roumie, Evan Christopher

Rowell, Easton Kai

Rubin, Mason William

Ryan, Pamela Jane

Samangy, Jeremy Draco

Sawicki, Roman Nicholas

Scharville, Samuel James

Schenkenberger, Marisa Nicole

Schilthelm, Aidan John

Schofield, Jenna Morgan

Shale, Thomas Edouard John-Paul

Sheppard, Dillon Derek

Shriver, Dominic Robert

Simpson, Shaniya LaNae

Sizemore, Spencer Latham

Smedley, Logan William

Smith, Emily Ann

Smith, Moira Kathryn

Smith, Paige Josa

South, James Thomas

Spalding, Mya Rose

St Pierre, Ryan Katherine

Stec, Graham Matthew

Stecker, John David

Steel, Michael Adam

Stertzbach, Cortland Lee

Stitzel, Rebecca Hanna

Sturley, Anna Jin Yan Guan

Swain, Amelia Anne

Sweeney, Ian Michael

Szabo, Ruben Erhard

Tandy, Alexandra Lizette

Taylor, Elise Margaret

Thomas, Kacey Susan Xiaomei

Thompson, Melanie Anne

Tima, Lindsey Erin

Trattner, Nash Garson

Travis, Tyler James

Tremmel, Elyse Christine

Truesdail, Gabriel Douglas

Unke, Katelyn Elizabeth

Waickman, Reese Elizabeth

Walker, Michael Ryce

Wallace, Ava Elizabeth

Walton, Lori Marie

Wang, Angela

Wang, Vivien

Waye, Ethan Charles

Weaver, Kaitlyn Nicole

Wervey, Blake McKenzie

Wingler, Morgan Halle

Wood, Allison Elizabeth

Xu, Alice

Yerian, Stephen McCloud

Yuhos, Anthony Christopher

Yurak, Charles Donald

Zadow, Daniel Perry

Zahn, Amanda Rose

Zapp, Arianna Clare

Zappone, Noah Curtis

Zarges, Zane Theodore

Merit Roll

Apanius, Sophie Violet

Baig, Zeshan

Beh, Elijah Sage

Bivens, Brock Joseph

Bode, Ethan Callan

Brennan, Luke Thomas

Britton, Jack Walter

Brown, Jacob Maximilian

Carrillo, Peter Jacob

Carson, Sullivan Zigmond

Castellarin, Elizabeth Ann

Clark, Mackie Joseph

Curley, Grace Elizabeth

Dearstine, Rylyn Renai

DeLisio, Reyna Carmelina

DiMalanta, Brayden Anthony

DiNardo, Ella Grace

Downing, Patrick Michael

Easton, Matthew John

Foster, Maxwell Kircher

Francis, Kellen Ryan

Fritz, Dylan Haddad

Gessford, Nicholas Peter

Guido, Olivia Marcel

Hill, Logan Thomas

Kehoe, Jack Stephen

Ketler, Andrew Steven

Khan, Izma

Kirtz, Sarah Ashley

Kwasney, Hunter Cameron

LeVan, Colin Christopher-Clancy

Linke, Hannah Nicole

Masi, Tatum Elizabeth

Matier, Sean Christopher

McNeal, Ma'Kyi Issaih

Merchant, Arthur James

Mintz, Jordan Isaac

Palmer, Alexander Joseph

Pavlik, Joseph Nikolai

Perez, John Paul

Peri, Michael Anthony

Petrucelli, Vincent Anthony

Proctor, Edward James

Roberts, Andrew Walter

Spohn, Ronan Bruce

Stanley, Jackson Daniel

Stelmarski, Brooke Louise

Strazek, Simone Pauline

Strazek, Sydney Kathleen

Toth, Blake William

Wheatley, Eric Michael

Wu, Ziqian