ATWATER



Mary Ann Winters to Richard E. and Debra A. Vashaw, 1406 Bank St., $69,900



AURORA



Pulte Homes of Ohio LLC to Lisa M. Carnahan, 625 Morgan Trail, $710,000



Michael E. and Christine E. Peters to Keven and Jennifer Barnhouse, 195 Eldridge Road, $250,000



BRIMFIELD



Adam B. Cinderich to Vincet V. Vigluicci, 4224 Pembroke Drive, $224,000



KENT



Darryl Roliff to Maxine McGregor, 646 Ada St., $118,000



Daniel Brainard II and Sarah Brainard to Andrew C. and Marissa G. Jones, 1166 Leonard Blvd., $130,000



William A. Phillips to Daniel and Rachiel Welsh, 366 Suzanne Drive, $153,500



Huntington National Bank to James Casto, 429 Lake St., $54,000



Shirley A. Dubetz Trustee to Ralph C. Megargel and Elizabetyh Ann Howard, 1511 River Edge Drive, $280,000



GARRETTSVILLE



Becky H. Moser to Mark A. and Tammie S. Brady, 8205 Park Ave., $123,000



HIRAM TOWNSHIP



Steven R. and Mary L. Evans to Gwen Fischer, 6779 Cheryl Drive, $112,300



Scott A. Vyhnal and Christina C. Roth-Vyhnal to William J. Zawiski and Anne E. White Smith, 12531 Alpha Road, $235,000



Tiffany M. Olson to James M. and Linda R. Vasil, 10714 Second St., $109,850



MANTUA TOWNSHIP



Aberdeen Property Management to Alannah Totedo, 12755 Vincent Drive, $119,500



MOGADORE



Ronald J. and Carol Jean West to Valerie Ewing, 367 Grant Ave., $195,000



RANDOLPH



Daniel M. Mayton to Francine Janeen Massa, 5064 Taylor Road, $194,900



RAVENNA



Gerald E. and Eileen Leininger to Devan E. Depew, 600 Lincoln Ave., $134,500



Portage Housing I Limited Partnership to Johnny O. and Kimberly D. Blackburn, 521 Ravenna Ave., $118,000



RAVENNA TOWNSHIP



William H. and Kristen L. Duncan to Megan A. Pryor-Hazlett and Nicole J. Hazlett, 4008 Timber Run, $203,500



ROOTSTOWN



Freda M. Riemenschneider to Steven M. and Jessica M. Kozak, 4158 New Milford Road, $118,000



STREETSBORO



Thelma Jozwiak to David A. Boley Sr. and Catherine S-N Boley, 9858 Meldon Drive, $138,000



Shelley Klaczko to William Jameson, 1165 Navajo Trail, $150,000



Joseph N. Earle III to Dean W. Aungst and Jacquolyn and Kami Michelle Koepp, 1545 Russell Drive, $140,000



Michael R. and Kimberley A. McCormack to Dianna L. Garvey, 8788 Kelly Lane, $219,900