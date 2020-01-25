First Honor Roll
Grade 9 — Dull, Haley; Bowlby, Devin; Tyler, Emily; Deem, Tyler; Bolender, Ethan; Berkihiser, Emma; Campbell, Miranda; Carr, Jonah; Corp, Kelsey; Gable, Katelyn; Hovest, Anna; Kee, Kyrsten; Harvey, Sierra; Piatt, Olivia; Piciacchia, Alexis; Pruden, Zachary; Perdue, Emily; Rivera, Gabriella; Kennel, Caroline; Archer, Cecilia; Saal, Kelsee; Schuster, Jacqueline; Aloisi, Michael; and Thompson, Tyler.
Grade 10 — Fath, Toby; Halliwell, Quincy; Hunt, Collin; Beltz, Morgan; Frame, Jackson; Shreve, Isabelle; Webb, Devin; Widmer, Sabrina; Wilson, Cade; Hill, Cody; Dudich, Madison; Mills, Dianne; Butler, Wyatt; Bischoff, Hailee; Josefov, Jacob; Carpenter, Emily; Roden, Amethyst; Fox, Mackenzie; Johnson, Ashley; Bishop, Kayli and Miller, Bryant.
Grade 11 — Branham, Haley; Moss, Mariah; Tackett, Seth; Aloisi, Henry; Miller, Alexander; Gable, Sydney; Brainard, Miranda; Erne, Sarah; Moore, Kara; Riding, Gabriella; Miller, Makenna; Kee, Colten; Leatherman, Peyton; Dudich, Brooklyn; Hill, Brianna; Mackey, Andrew; Rigas, Liberty (Libby); Blythin, Elizabeth; Gibson, Joshua; Love, Morghan; Swartz, Nickolas; Welch, Jacob; Garza, Sevriano; St John, Jillian; and Corban, Alexis.
Grade 12 — Whitt-McCoy, Emma; Susic, Sierra; Marcum, Jamie; Schuster, Victoria; Busic, Briana; Lympany, Lindsay; Scheibe, Kyle; Weiler, Gina; Porter, Ethan; Fankhauser, Katelyn; Lively, Cameron; Hinkel, Esther; Williams, Dylan; Banfield, Hannah; Hinkel, Bethany; Bowes, Makenna; Pruden, Marissa; Jeffries, Jennah; Holman, Arizona;
Second Honor Roll
Grade 9 — Bigley, Ryan; Bischoff, Brooklynn; Bucy, Emily; Butzer, Abigail; Gibson, Pyper ; Kollin, David; Miller, Rylan; Moore, Alekzandra; Rufener, Karson; Smith, Noah; Soucek, Cadence; Rivera, Adrianna; Reed, Briana; Dawson, Isaiah; Messer, Makayla; Brunner, Jazzmyne; Witkowski, Lily; Davis, Emily; and Tennant, Hailey.
Grade 10 — Ruffner, Jessica; Potter, Alex; Powell, Aidan; Yarman, Makayla; Berkihiser, Brendan; Ware, Mackenzie; Wood, Ian; Rood, Hannah; Mayfield, Tayvis; Dalziel, Ashlyn; Gartin, Garrett; Waite, Emilee; Schenk, Jace; Milosevich, Aiden; and Bachtel, Jocelyn.
Grade 11 — Bobo, Spike; Harpley, Destiney and McQuistan, Kaitlyn.
Grade 12 — Honaker, Charles; Pomeroy, Jadon; Green, Christian; Wagner, Shari; Patterson, Skylynn; Saunders, Chase; and Reed, Trinity.