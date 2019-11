The following Cambridge High School students were named to the Principal’s List, First Honors or Second Honors for the first nine-week grading period.



Principal’s List



Freshmen — Brielle Arnold, Justin Briggs, Ryan Dunning, Boaz Durham, Abagail Enochs, Josie Fabian, Sophia Harper, Kenzi Hickman, Madison Johnson, Kendal Kenworthy, Braxton King, Nathan Lopez, Ethan Lucas, Derian Matthews, Mackenzie McElroy, Caden Moore, Anderson Ogle, Lucas Parsons, Ty Reed, Jacob Robertson, Angelo Rocco, Caitlyn Todd.



Sophomores — Amanda Biddle, Zachary Black, Morgan Bradison, Makena Brown, Emma Buchtel, Ava Byerly, Zoey Cahoon, Caleb Campbell, Destiny Chandler, Jeffrey Cutlip, Andrew Daymut, Haley Dingus, Kayden Ellis, Camryn Gebhart, Grayson Geese, Ziciah Gibson, Brady Hannon, Patrick Robert Hodges, Kiersten Keith-Hill, Caden Kenworthy, Sidney Kirkbride, Azlyn LaFollette, Kara Loader, Parker Long, Noe Lopez, Ben Marlatt, Madisyn Mickey, Noah Mitchell, Jenna Murrey, Gabrielle Porter, Isaac Reed, Isabel Rhinehart, Jenna Sayre, Adam Smith, Jonah Stanberry, Conner Theodosopoulos.



Juniors — Laney Carpenter, Dominic Cork, Andrew LePage, Madelynn Oliver, Kylie Pyers, Averey Roof, Mitchell Rubright.



Seniors — Kiersten Bichard, Jared Birkhimer, Skyler Calvert, Christian Conte, Malena Danford, Star Dostall, Karlee Gebhart, Megan Goggin, Brooke Green, Chelsea Hensley, Brett Kline, Reese Lingafelter, Skylar Long, Jaylynn McClarren, Jett McElroy, Kimberly Mead, Cody Moore, Joslyn Murrey, Mason Ogle, Claire Rocco, Isaac Stanberry, Khloe Taylor, Alexis Wilkinson, Alayna Wilson, Maggie Woods.



Honor Roll



First Honors



Freshmen — Brianna Abel, Zachary Altland, Drew Armstrong, Joshua Atkinson, Brittany Bailey, Idellia Baldwin, Ashten Bichard, Matthew Binkiewicz, Casey Brandt, Christopher Burgess, Sheriden Campbell, Maggi Carna, Lainey Carpenter, Westley Conklin, Janiya Conrad, Riley Crupper, Javon Curnutte, Grace Danford, Grace Danford, McKenzie Dennis, Luke Dingus, Owen Feldner, Brody Fogle, Ashly Fordyce, Xylvia Francis, Elizabeth Gonzales, Justine Hagar, Deanna Hannahs, Justice Harper, Isaiah Higgins, Anna Hill, Dakota Hinson, Camden Hough, Gabriella Huffman, Chloe Jackson, Jaiden Kennedy, Abdullah Khan, Trystan King, Carol Kranz, Andrew LaPlante, Kyndall Lashley, McKinzi Linscott, Jillian Morrow, Lexis O’Donnell, Trinity Parrigan, Spencer Policoff, Isabella Schultz, Emma Sills, Ryley Slaughter, Nevaeh Smith, Beau Stottsberry, Steeler Sylvis, Kylie Taylor, Cajen Tilton, Breanna Underwood, William Webb.



Sophomores — Richard Bishop, Breanna Blasenhauer, Christian Blasenhauer, Caleb Bond, Shantel Buckius, Peyton Burkhart, Jakob Capehart, Devon Carpenter, Justin Cole, Presley Dodd, Ryan Ferris, Sean Fisher, Kiersten Forshey, Randall Forshey, Jackson Froehlich, John Goonan, Alexis Hall, Katherine Henthorne, Hayley Hossman, Riley Hough, Eli Hubal, Ariana Huhn, Audrey Ingram, Ryleigh Jenkins, Olivia Melton, Bryce Murdock, Cole Parsons, Levin Polasky, Jordyn Saltzman-Jeffery, Alex Shockley, Melanie Siegfried, Andrew Yanico.



Juniors — Justin Bartlett, Hayden Burris-Jones, Jadyn Carpenter, Bryce Ceculski, Katelynn Edwards, Esther Espino, Aiden Eubanks, Riley Fogle, Arianna Gunn, Hannah Hamersley, Sydney Knaup, Jonathon Kuczmarski, Natalie Long, Paige Mathews, Sydney Mercer, Hannah Molfenter, Zachary Ogle, Sean Perkins, Eric Reed, Marc Ross, Taylar Slaughter, Kensley Taylor, Autumn Wear, Kaden Whaley, Kiera Wilkey.



Seniors — Austin Angler, Jaden Bailey, DaVaughnte Best, Rebecca Briggs, Mason Buchtel, Skyllar Cramblett, Matthew Daniels, Taylor Daugherty, McKenzie Deeks, Jonathan Harris, Brenden Hensley, TraVon Jeffrey, Lainey Kostelnik, Sevastian Lopez, Khol Mobelini, David Moore, Quentin Moroe, Gabriella Mosley, Logan Moss, Hailey Myers-Bender, Ethan Parsons, Latrell Payton, Ellie Rodriguez, Allison Rogers, Ean Ross, Masin Smith, Carson Snyder, Morgan Wilson.



Second Honors



Freshmen — Kendyl Brister, Mallory Burris-Jones, Xander Caldwell, Adrienne Clark, Avari DiMarco, Brayden Endly, Briley Hamm, Carter Hendershot, Caleb Hewison, Arianna Hopkins, Renae Hupp, Davion Jeffrey, Jack Johnson, Gabriel Kafury, Landon Kinnan, Zackery Lucas, Miranda Meadows, Conner Mobelini, Milla Moore, Trinity Roe, Jordan Stich, Trey Stottsberry, Nevaeh Treadway, Jake Valentine, Paige Wade, Brilee Watson, Jaiden Wheeler, Alyssa Whitney, Hunter Williams, Kaitlyn Wilson, William Zavodsky.



Sophomores — Matthew Ancell, Zairek Bell, Tracy Brown, Alexandria Carpenter, Charitty Furbee, Alexis Garner, Gavin Goffner, Jacob Hossler, Braidyn Jackson, Michael Keith, Kierra Keith-Hill, Breanne King, Brianna Laishley, Hugh Mitchell, Makayla Pitt, Shayla Price, Gabriel Rogers, Landon Saft, Kasen Secrest, Jayden Shaffer, Braedyn Smith, Justyce White, Paris Winston, Evan Wray.



Juniors — Katline Blasenhauer, Blake Brumfield, Haleigh Chatterton, Robert Erbes, Braden Hamm, Gunner Hupp, Laken Kerns, Leesa Laishley, James Secrest, Abigail Stahl, Lilli Trapani, Brock Valentine, Bianka Wagner, Braxton Wheeler.



Seniors — Kyler Black, Dylan Blanchard, Jared Bond, Jasmine Bond, Brayden Bonnell, Christian Bozarth, Britney Britton, Brandon Earle, Zachary Fulton, Alekzander Goodman, Karen Jourdan-Neal, Antonio Lopez, Marissa Martinez, Rebecca Meighen, Devin Parry, Anthony Porter, Nicholas Robertson, Davon Savone, Caden Stoldt, Jared Welch.