Alliance High School held its 2019 commencement Sunday in the school auditorium. Speakers included co-top scholars Alexandra Cox and Alivia Williamson, as well as school band director Shaun Fontaine.



The following students received their diplomas:



Brooklynn Tyschell Alexander, Abigayle Marie Anderson, Jonathan Williams Anderson, Damon Charles Andrews, Devin Scott Andrews, Jocelyn Monique Austin, Gabriel Allan Baker, Alex Michael Barnhart, Carli Ann Beckett, Julia Mackenzie Bell, Cheyane Autumn Benning, Tyler Dean Bert, Dominic William Bertolini, Austin Michael Blair, Dakota James Bonham, Ralph Jordan Borosky, Aurora Jade Boyle, Megan Renee Brookes, Demarko Keshun Brooks, Ryan Tailor Brooks, Hunter Joseph Brown, Makenna Renee Carman, Lindsy Ann Marie Carpenter, Bayleigh Elaine Carver, Sidney Evelyn Chunat, Indigo Saudea Clarke, Desirea Nicole Collins, Emma Jean Courtwright, Alexandra Hope Cox, Cameron Joseph Cox, Jacob Alexander Craig, Alexis Shante Marie Daniels, Jarren Terrell Daniels, Justin Lee Daniels, Marian Lucille Davidson, Preston Lee Dennison, Daymion Rayshad Deprill, Nicholas Ryan DiDonato, Ethan Thomas Dimacale, Ka'Vionne Jordaan Dixon, Mone' Ariqa Dixon, Cameron Lee Donohoe, Legend Daiquwan Dubose, Leeah Nichole Dulaney, Noah Lee Durst-Hawkins, Logan Patrick Dyer, David Wayne Eckman, Katlin Marie Edwards, Richard Thomas Elliott, Trenton Michael Eyler, Aarao Jacob Fails-Martins, Caitlynn Noelle Fernandez, Cassandra Jade Finch, Dynasty Casai Ford, Devin Devon Freeman, Ricky Lee Freeman,



Jose Pedro Garcia, Gavin Michael Geier, Deziree Kimberly George, Kylie Maree' George, Roy Lynn Gibson, Malik Saron Lee Goosby, Jeffrey Allen Gorby, Kylie Lee Gordon, Abigail Marie Graham, Austin Lee Graham, Jordan Renee Grandon, James Michael Gray, Dyamond Nikaylah Green, Mikalena Tom Grewe, Haylee Morgan Grimes, Kiera Monique Hairston, Adam Christopher Hale, Jaiden Michael Harsh, Jerrdon Corde' Hawkins, Trent William Haynes-Myers, Micah Lajon Hicks, Mikel La'Shawn Hicks, Giavonna Samaya Hill, Justin Michael Hinkle, Nadia Danielle Holderfield, Robyn Alaine Holodnak, Michael Dennis Holub, Destini Darnell Howard, Katelyn Elizabeth Howell, Merisa Marie Howell, Mackensie Lynn Howley, Shiann Nikole Jackson, Gabriel Allen Jarvis, Brionna Nicole Jenkins, Benjamin Amani Jennings, Kya Brien Johnson, Andrew Jones, Devyn Scott Jones, Seandalin Surrel Jones, Brayden Taylor Joseph, Gabrielle Michelle Kelly, Nadia Lynn Keppel, Summer Rayne Keyser, Ethan Joseph Kilgore, Kylie Noel King, Damion Drew Kinkade, William James Kinser, Dakota Lee Kirksey, Jordan Lee Kovacich, Hayley Kyle Krahling, Isabella Jamie-Sue Krahling, Natavion Latel Almeico Lallie, Jarek Michael Leonard, Cameron James Linville, Jose Emanuel Lopez - Cotto, Jarrett Christopher Lundquist, Fatima Guadalupe Magana-Meza, Aaron Jason Maley, William Robert Mang, Kierrah Lasky Martin, Alexandra Marie Mastroianni, Taylor Nicole May, Armando Rizel Mays, Marina Renee Mays, Brandon Thomas Mazzei, Karleigh Jayne McCracken, Stella Rae McCullough, Tiffany Marie McMasters, Tythan Levi McNeely, Natasha Nicole Miku, Kadrian Durell Moore, Michael Gene Morris,



Siearra Nicole Nagle, Kylie Gail Naylor, Derzon Durrell Nicholson, Zynia Lanae Nicholson, Marissa Mae Nickson, Sydney Renee O'Flaherty, Abigail Marie Oakes, Mariah Nichole Ohman, Xavier Michael Oppermann, Allison Timara Parrish, Robert Twon Perry, Jessica Marie Pisoni, McKenzie Siera Porter, Jordan Allen Raffle, Richard Earl Reed, Jameson Nicholas Roar, Zachary Alan Rodgers, Chancelor Alan Roosa, Gabriel Albert Rossetti, Mikayla Rae Sanderson, Erin Renee Saunders, Rylie Jordan Schott, Marissa Allison Scobee, Madison Marie Serrano, Jaydon Lee Sheehan, Michael David Siegler, Jerald R. Simmons, Julia Christine Sitosky, Dylan Duane Smith, Jeanette Elizabeth Smith, Kyle Patrik Smith, Zachary Michael Smith, Cierra Anita Smothers, Lauren Ashleigh Snyder, Essence Jabree Solomon, Benjamin Stanton, Seth Ryan Stevens, Justin Charles Stout, Hailey Noel Stump, Isaiah Charles Swaggerty, Emilly Nicole Swonger, Tayla Hope Tenney, Jennah Rylee Terry, Estalita Rose Thalacker, Stefan Shane Thalacker, Arthur James Thibedeau, Ja'Veair Vyshonn Underwood, Rainah Mikala Valdez-Torrez, Hunter Christian Wade, Levi Lee Wade, Allison Marie Waggoner, Rachael Catherine Wagner, Alex Edward Wallace, Kade Landon Walton, Kelsey Gean Whitten, Alivia Carolyn Williamson, K-Lee Naomie Wise, Deyvon TiRee Wylliam Wood, Gabrielle Deborah Rae Woodson, Reginald Jay Wooten, Lakeera Drenae Wright, Quinton Brock Yoho, Anna Elizabeth Zumbar



