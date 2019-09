Food Preparation



Cabbage Slicing Board — 1. Paula Bender, Wooster; 2. Carol Haven, Wooster; 3. Paul Locher, Wooster.



Wooden Bowl — 1. Diane Miller, Smithville; 2. Virginia Shy, Shreve; 3. Haven.



Butter Paddle — 1. Priscilla Sprang, Shreve; 2. Locher; 3. Haven.



Butter Churn — 1. Locher; 2. Marian Howman, Wooster; 3. Mahlon Schmucker, Wooster.



Butter Print — 1. Haven; 2. Jane Miller, Smithville.



Food Chopper — 1. Diane Miller; 2. Locher; 2. Rex Miller, Smithville.



Food Grater — 1. Locher; 2. Haven; 3. Arleen Amstutz, Wooster.



Sausage stuffer — 1. Locher; 2. Haven; 3. Bob Criss, West Salem.



Masher — 1. Stephanie Schwarzwalder, Shreve; 2. Locher; 3. Sprang.



Food Mold — 1. Patty McFadden, Smithville; 2. Haven; 3. Barbara Calihan, West Salem.



Cookie Cutter — 1. Haven; 2. Amstutz; 3. Schmucker.



Coffee Grinder — 1. Margaret King, Wooster; 2. Kathy Landes, Wooster; 3. Lee Reimer, Wooster.



Rolling Pin — 1. Calihan; 2. Locher; 3. Amstutz.



Best of Show rosette for Food Preparation went to Paul Locher of Wooster,.



Farm Primitives and Tools



Broad Axe — 1. Locher; 2. Rex Miller, Smithville; 3. David Stefanski, Smithville.



Wooden Fork — 1. Bob Criss, West Salem; 2. Locher; 3. Diane Miller, Smithville.



Wooden Rake — 2. Rex Miller; 2. Stefanski; 3. Locher.



Hammer Or Hatchet — 1. Rex Miller; 2. Patty McFadden, Smithville; 3. Locher.



Wooden Pulley — 1. Diane Miller; 2. Mahlon Schmucker, Wooster; 3. Locher.



Wooden Plane — 1. Rex Miller; 2. Schmucker; 3. Criss.



Hand Auger — 1. Criss; 2. Rex Miller; 3. Paul Snoddy, Wooster.



Carpenter’s Brace — 1. Snoddy; 2. Rex Miller; 3. Criss.



Hog Scraper — 1. Mike Kauffman, Wooster; 2. McFadden; 3. Locher.



Cobbler’s Tool — 1. Locher; 2. Barbara Calihan, West Salem; 3. McFadden.



Milk Stool — 1. Bud Kobilarcik, Wooster; 2. David Stefanski, Smithville; 3. Locher.



Specimen Not Listed — 1. Ginny Hilty, Rittman; 2. Patricia Gray, Sterling; 3. Jenny Strasbaugh, Dalton.



Best of Show rosette for Primitives and Tools was awarded to Bob Criss of West Salem.



Paper/ Pictures/ Print



Advertising — 1. Locher; 2. Deb Bowman, Burbank; 3. Ginny Hilty, Rittman.



Lithograph — 1. Denny Peterman, Smithville; 2. Vickie Slater, Wooster; 3. Hilty.



Ink or Pencil Drawing — 1. Stephanie Schwarzwalder, Shreve; 2. Mahlon Schmucker, Wooster; 3. Laurel Strasbaugh, Dalton.



Portrait — 1. Slater; 2. Tim Eppley, Wooster; 3. Peggy Vizzo, Wooster.



Land Grant or Deed — 1. Betty Bridenstine, West Salem; 2. Hilty; 3. Slater.



Photograph — 1. Slater; 2. Strasbaugh; 3. Paul Snoddy, Wooster.



Specimen Not listed — 1. Barbara Calihan, West Salem; 2. Snoddy; 3. Carol Haven, Wooster.



Best of Show rosette for Paper/ Pictures/ Print went to Betty Bridenstine of West Salem.



China



Spatterware or Srick Spatter — 1. Jim Norton, Wooster; 2. Carol Haven, Wooster.



Gaudy Ironstone or Welsh — 1. Haven; 2. Denny Peterman, Smithville.



Shaving Mug — 1. Ginny Hilty, Rittman; 2. Jim Norton; 3. Marian Howman, Wooster.



Flow Blue — 1. Arleen Amstutz, Wooster; 2. Peterman.



Transfer Ware — 1. Haven; 2. Locher; 3. Diane Miller, Smithville; 3. Jim Norton.



R.S. Prussia — 1. Howman; 2. Hilty; 3. Peterman.



Royal Bayreuth — 1. Jim Norton; 2. Paul Snoddy, Wooster; 3. Amstutz.



Ironstone — 1. Priscilla Sprang, Shreve; 3. Tim Eppley, Wooster; 3. Peterman.



Hatpin Holder (no hatpin) — 1. Judy Sabo, Rittman; 2. Howman; 3. Haven.



Tea Tile — 1. Jim Norton; 2. Amstutz.



Tea Pot or Chocolate Pot — 1. Patty McFadden, Smithville; 2. Cheryl Hummel, Wooster; 3. Sprang.



Best of Show rosette for China was awarded to Carol Haven of Wooster.



Glass



Advertising Item — 1. Margaret King, Wooster.



Free Blown — 1. Mike Kinney, Wooster; 2. Marian Howman, Wooster; 3. Denny Peterman, Smithville.



Mold Blown — 1. Tim Eppley, Wooster; 2. Howman; 3. Donna Anderson, Wooster.



Pressed Pattern, Clear — 1. Barbara Calihan, West Salem; 2. David Boyles, Wooster;3. Nancy Norton, Wooster.



Pressed Pattern, Color — 1. Peterman; 2. Nancy Norton; 3. Arleen Amstutz, Wooster.



Inkwell — 1. Peterman 2. Nancy Norton.



Patent Medicine Bottle — 1. Sean Donley, Wooster; 3. Beth Brenneman, Wooster.



Milk Glass — 1. Peterman; 2. Howman; 3. Amstutz.



Cut Glass — 1. Peterman ; 2. Patty McFadden, Smithville.



Toothpick Holder — 1. Brenneman; 2. Nancy Norton; 3. Alona Shoup, Smithville.



Specimen Not Listed — 1. Howman; 2. Mahlon Schmucker, Wooster; 3. Ginny Hilty, Rittman.



Best of Show rosette for Glass was awarded to Mike Kinney of Wooster.



Pottery



Decorated Crock or Jug — 1. Nancy Norton, Wooster; 2. Carol Haven, Wooster; 3. Diane Miller, Smithville.



Jug-undecorated — 1. Patty McFadden, Smithville; 2. Denny Peterman, Smithville; 3. Paul Locher, Wooster.



Crock-Undecorated — 1. Haven; 2. Anne Obrecht, Shreve; 3. Alona Shoup, Smithville.



Salt or Butter Crock — 1. Haven; 2. Laurel Strasbaugh, Dalton; 3. McFadden.



Poultry Waterer — 1. McFadden; 2. Elaine Koch, West Salem; 3. Rex Miller, Smithville.



Pitcher — 1. Haven; 2. Nancy Norton; 3. Locher.



Syrup Jug — 1. Peterman; 2. Locher; 3. Haven;



Flower Pot — 1. Haven; 2. Locher; 3. McFadden.



Bottle — 1. McFadden; 2. Diane Miller; 3. Locher.



Miniature Jug, mounted in box — 1. Haven; 2. McFadden; 3. Peterman.



Bennington or Rockingham — 1. Haven; 2. Nancy Norton; 3. Peterman.



Yellowware — 1. Nancy Norton; 2. Haven; 3. Mahlon Schmucker, Wooster.



Dalton Pottery — 1. Haven; 2. H. Scott Krug, Wooster; 3. Locher;



S. Routson Pottery — 1. Haven; 2. Locher; 3. Sean Donley, Wooster.



Majolica — 1. Haven; 2. Nancy Norton; 3. Ginny Hilty, Rittman.



Spongeware — 1. Nancy Norton; 2. Haven.



Specimen Not Listed — 1. Locher; 2. Haven; 3. Hilty.



Best of Show rosette for Pottery went to Nancy Norton of Wooster.



Lighting



Betty Lamp — 1. Paul Locher, Wooster; 3. Arleen Amstutz, Wooster.



Candle Mold — 1. Locher; 2. Carol Haven, Wooster.



Tin Candle Holder — 1. Locher; 2. Jim Norton, Wooster; 3. Haven.



Barn Lantern — 1. Locher; 2. Diane Miller, Smithville; 3. Rex Miller, Smithville.



Railroad Lantern — 1. Scott Patsolic, Wooster; 2. Diane Miller; 3. Bob Criss, West Salem.



Candle Wick trimmer/snuffer — 1. Locher; 2. Patty McFadden, Smithville;



Oil Lamp — 2. McFadden; 3. Norton



Specimen Not Listed — 2. Locher



Best of Show rosette for Lighting was awarded to Paul Locher of Wooster.



Textile/Clothing



Coverlet — 1. Priscilla Sprang, Shreve; 2. Donna Anderson, Wooster; 3. Carol Haven, Wooster.



Quilt — 1. Mahlon Schmucker, Wooster; 2. Haven; 3. Patty McFadden, Smithville.



Homespun Item — 1. Jim Norton, Wooster; 2. Schmucker; 3. Paul Locher, Wooster.



Clothing Item — 1. Anderson; 2. McFadden; 3. Locher.



Lace — 2. McFadden; 3. Elaine Koch, West Salem.



Specimen Not Listed — 1. Locher; 2. John Ladrach, Wooster; 3. Anderson.



Best of Show rosette for Textile/Clothing went to Priscilla Sprang of Shreve.



Metalware



Kettle — 1. Mahlon Schmucker, Wooster; 2. Paul Locher, Wooster; 3. Patty McFadden, Smithville.



Bucket — 1. Diane Miller, Smithville; 2. Betty Geitgey, Wooster; 3. Schmucker.



Waffle Iron — 1. Arleen Amstutz, Wooster; 2. Locher; 3. Beth Brenneman, Wooster.



Trivet — 1. Locher; 2. Nancy Norton, Wooster; 3. McFadden.



Sad Iron — 1. McFadden; 2. Patricia Gray, Sterling; 3. Schmucker.



Barn Door Hinge — 1. John Ladrach, Wooster; 2. Locher; 3. Rex Miller, Smithville.



Tinware — 1. Locher; 2. McFadden; 3. Brenneman.



Ladle — 1. Elaine Koch, West Salem; 2. Carol Haven, Wooster; 3. Locher.



Skimmer — 1. Nancy Norton; 2. Kathy Landes, Wooster; 3. Locher.



Copper Item — 1. Diane Miller; 2. Haven; 3. Locher.



Hand-Forged Tool — 1. Rex Miller; 2. Locher; 3. Diane Miller.



Scoop — 2. Locher; 3. Paula Bender, Wooster.



Specimen Not Listed — 1. Nancy Norton; 2. Bob Criss, West Salem; 3. Haven.



Rosette for Best of Show Metalware was awarded to Paul Locher of Wooster.



Miscellaneous



Basket — 1. Carol Haven, Wooster; 2. Ginny Hilty, Rittman; 3. Nancy Norton, Wooster.



Bank — 1. Clarence Smith, Wooster; 2. Virginia Shy, Shreve; 3. Beth Brenneman, Wooster.



Doll — 1. Margaret King, Wooster; 2. Haven; 3. Patty McFadden, Smithville.



Washboard — 1. Sean Donley, Wooster; 2. Hilty.



Foot Stool — 1. Arleen Amstutz, Wooster; 2. Paul Locher, Wooster; 3. Elaine Koch, West Salem.



Child’s Miniature Furniture — 1. Haven; 2. Judy Sabo, Rittman; 3. Mahlon Schmucker, Wooster.



Arrowheads, framed/ mounted — 1. Shy; 2. Sabo; 3. Jane Miller, Smithville.



Child’s Toy — 1. Denny Peterman, Smithville; 2. Brenneman.



Mantel or Kitchen Clock — 1. Jane Miller; 2. Brenneman; 3. Hilty.



Scale — 1. Rex Miller, Smithville; 2. Locher; 3. Betty Geitgey, Wooster.



Handbell — 1. Nancy Norton; 2. Brenneman; 3. Bob Criss, West Salem.



Straight Razor — 1. Dale Palmer, Sterling; 2. Stephanie Schwarzwalder, Shreve; 3. Koch.



Rosette for Best of Show Miscellaneous went to Carol Haven of Wooster.



The 2019 Judge’s Choice rosette was awarded to Carol Haven of Wooster.