WAYNE COUNTY



Baughman Township — Jeffrey Jr. and Amber Kandel to Antonio F. Oliverio, 15780 Fulton Road, $308,000.



Kaz M. and Melissa L. Vipperman to Amber F. and Jeffrey D. Kandel Jr., 14 Westview St., $170,000.



Gabriel V. and Randi C. Raffa to Keli N. Presley, 10 Stoll Drive, $185,000.



Robert A. and Linda L. Mitchell to Matthew J. and Erica L. Casto, 725 Wayne St., $300,000.



Canaan Township — Eldon D. Young, trustee, to Ronnie and Carol M. Ramsey, 2125 Leatherman Blvd., $235,000.



Michelle L. Dickinson to Colton R. Kerfoot, 146 N. Main St., $115,000.



Chippewa Township — Gail L. McNutt to David R. and Marilyn S. Hill, co-trustees, 14856 Clinton Road, $60,000.



James A. and Erica N. Kimble to David and Brittany Teran, 12872 Hametown Road, $174,900.



Jim C. and Linda L. Scalia to Bradley N. Lindeman, Warwick Road, $32,000.



Daniel O. Waller, trustee, to Jerry L. Raber, 645 Vineyard Way, $325,000.



Kathryn A. Pond, fka Kathryn A. Buzard, to Leamon G. and Christina L. Shoop, 120 Homan Road, $145,000.



Ronda Poorbaugh to Misti L. Ankenman, 112 Calaboone Road, $127,851.



Clinton Township — Roberta J. Usternull to Mark E. Scheibe, 9042 S. Funk Road, $50,000.



Suzanne Garver and Benjamin T. Hobson to Mylson Properties Llc, Metcalf Road, $48,000.



Rickie L. and Diana L. Fortune to Josiah D. and Amy J. Martin, 255 E. Wood St., $95,000.



Congress Township — Zoldan Family Ohio Limited Partnership to Eduardo D. and Pamela D. Escudero, West Salem Road, $30,000.



East Union Township — Nar Real Estate Llc to Speedway Llc, 11980 E. Lincoln Way, $1,100,000.



Aaron E. and Nettie J. Troyer to Shawn P. and Krista J. Sommers, 11000 Lautenschlager Road, $244,365.



James and Vicki Karcher to Grant A. Carter and Paige R. Schlund, 55 Clay St., $97,500.



Franklin Township — Joseph W. and Ina M. Troyer to Aaron J. and Regina U. Shetler, 3121 Graber Road, $315,000.



Eli E. and Arie L. Mast to Lester A. and Neva M. Nisley, $106,661.



Paul E. and Edna Miller to David L. and Clara Miller, 4309 Buss Road, $125,000.



Green Township — Juliann Duskey to Wyatt D. Loving and Hannah L. Winans, 7705 Hutton Road, $120,000.



Nixie P. Bonadio, successor trustee, to Raymond D. and Rosemary Peters, 637 Fairlawn Ave., $95,000.



Helen Miller and Christine Rudy, trustees, to Fred S. Miller, Lynette R. Miller and Eric Miller, 164 Church St., $112,000.



Milton Township — Douglas R. Zimmerly and Genne R. Gault to Douglas R. Zimmerly, 8738 Fulton Road, $20,000.



Brian K. and April L. Davis to Kenton D. Lemon and Alexandria E. Massaro, 9710 Akron Road, $190,000.



Orrville — Nancy M. Helmuth to Jodi S. and Kathy S. Howell, 1843 Meadow Lane $121,000.



Chad A. Ewing to Viviana E. Tracy, 219 N. Ella St., $79,000.



Paint Township — Donald and Barbara Gatti to Henry L. and Rebecca J. Swartzentruber, Dover Road, $345,000.



Eli D. and Iva V. Miller to Bennie N. and Elsie L. Troyer, 9600 Massillon Road, $338,000.



Steve Yoder, trustee to Robert E. and Jean G. Miller, $142,844.



Plain Township — Gary D. and Shirley A. Smetzer to Scott and Risa Canfield, 4129 Millbrook Road, $152,500.



Timothy L. Kain to Christopher and Lora J. Donley, 4534 Millbrook Road, $165,000.



Gregory F. and Amy J. Bugaj to Enos J. and Emma Miller, 4991 Columbus Road, $315,000.



Lorna C. Speelman to Kaz M. and Melissa Vipperman, 4120 Columbus Road, $202,000.



Rittman — Corban E. Beery to Michael J. Kasserman, 406 Terrace St., $124,000.



Ronald E. Oney to the City of Rittman, Industrial Street, $20,000.



Randolph L. and Christine M. Spitzer to Kenneth and Carol A. Brown, trustees, 228 N. Metzger Ave., $130,000.



Salt Creek Township — Duane D. and Elizabeth Montgomery to 77 Property Management Llc, 221 Searight St., $85,000.



Sugar Creek Township — Gordon and Marieda Geiser to Robert and Marlene K. Miller, 12988 Berg Road, $40,000.



Jeffrey D. and Cheryl I. Mullet to Allen C. and Mary A. Troyer, Lustig Road, $321,071.



Arron M. and Karla B. Carnahan to Lakeview Loan Servicing Llc, 687 Wadsworth Road, $158,401.



Brian S. and Rachael M. Koontz to Melody L. Snure and Melvin C. McKeachie, 551 Tionesta Drive, $183,340.



Wayne Township — John K. Coffey to Michelle M. and Roger R. Myers, 4128 Harvey Drive, $125,000.



Cory A. Jackson, trustee to Michael F. and Lori L. Baus, 1221 Riffel Road, $700,000.



Wooster — Chris H. Whitemyer to Spencer Hodges, 801 Quinby Ave., $93,000.



Brandon R. and Elaine M. Buehler to Jacob and Catherine Heil, 546 N. Buckeye St., $118,000.



Joshua A. Coy and Megan E. Fitze to Terese H. Kent, 809 Lincoln St., $96,500.



Howard E. and Joann B. Strauch to Stephen W. and Barbara A. Lee, 3106 Bayberry Cove, $190,000.



Wendy S. Starr, trustee to Davis E. and Kathryn L. Baker, 3052 Bayberry Cove, $170,000.



Heather M. Rakosik to Terra J. Hider, 821 Sherwood Drive, $155,000.



Irene M. Wepler, trustee to Super Veal Inc., 669 Skylark Ave., $150,521.



Robert M. Jr. and Darlene R. Johns to NNKK Properties Llc, 3889 Friendsville Road, $1,600,000.



Redus One Llc t Hermbe Llc, 2714 Akron Road, $370,000.



Lavon L. Daugherty to Ben J. and Eleanor E. Johnson, 2447 Wetherington Lane, $160,000.



Ramesh K. Selvaraj and Revathi Shanmugasundaram to Richard D. and Ann L. Kinney, 3700 Sugarbush Lane, $245,000.



Joann Houser to Dustin L. and Maria J. Detweiler, 4608 Young Drive, $140,000.



Edith L. Gardner, trustee to Carly M. Kammer Johnson and Wesley A. Johnson and Charles Kammer, 5018 Gola Drive, $145,000.



Wooster Township — Cheryl Simmmons and Deborah Tedeschi to Austin Stafford, 2841 Batdorf Road, $140,000.



Chantel M. Meshew and Cheryl K. Yoder to Michael P. Dolan and Chadia K. Yoder, 1775 Blachleyville Road, $103,500.



HOLMES COUNTY



Berlin Township — Jeremy C. Miller, Amy Miller and Esther A. Miller to Jason L. Coblentz, 2.40 acres, County Road 201, $144,000.



Daniel S. Miller to JDM Rentals, 5411 Pomerene St., Lot 2, $163,000.



Daniel D. and Velma Mast to Greenup Investments, 7.0 acres, Township Road 351, $245,000.



Daniel D. and Velma Mast to Nicholas R. and Natalia Pickrel, 5 acres, Township Road 351, $175,000.



Clark Township — Emanuel R. and Martha Yoder to Atlee S. and Ruby E. Raber, 0.87 acres, R5, T8, S25, $17,360.



Atlee S. and Ruby E. Raber to Owen R. and Edna Yoder, 4651 County Road 59, $25,896.



Holmesville Village — Larry and Rita Keim to Joseph L. Mast, 530 E. Jackson St., $148,000.



Mechanic Township — Tasha N. Watson to Cory M. Mullet and Courtney R. Werker, 2659 Bern Drive, $125,000.



Millersburg Village — Rex and Kristin L. Weaver to Joseph Lugtu and Claudine D. Dumandan, 213 Knolton Drive, $169,000.



Eric L. and Robbin D. Maynard to Joel L. and Annie R. Hostetler, 271 N. Clay St., $110,000.



Paint Township — Robert Keim to Wengerd Llc, 5.68 acres, County Road 200, $225,000.



Prairie Township —Freeman A. and Carol A. Miller to Hunter and Renee Conkle, 6887 Township Road 346, $20,000.



Ripley Township — Tanner J. Martin and Jennifer Steinbauer to Clarence J. and Traci M. McManaway, 7710 State Route 514, $159,000.