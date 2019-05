WAYNE COUNTY



Baughman Township — Joshua N. and Lindsay K. Zehentbauer to Andrew J. and Amanda Dilbeck, 26 S. Main St., $164,900.



Laura M. Caskey to 1897 Berry Llc., 1934 Wayne St., $375,000.



Mitchell D. Fatkins to Jennifer Harden, 76 Park St., $127,000.



Canaan Township — Harley Family Land Investment Ltd. to James M. and Katherine Burkhardt, 8990 Ridge Road, $310,000.



Chester Township — Steven L. and Jessica I. Asbury to Deborah K. Snow, 6496 Berkey Road, $132,000.



Chippewa Township — Deborah J. Krejci to Drew A. Nekola, 15513 Galehouse Road, $120,000.



James L. Horner to Benjamin J. and Bryanna N. Engle, 168 Huffman Ave., $132,500.



Art Kaufman to Michael M. and Laura J. Coughenour, 18779 Galehouse Road, $290,000.



Robert E. and Karen L. Ashe to Shaun P. and Stephanie Stoneking, 15304 Hatfield Road, $290,000.



Dean L. and Dora L. Kallenborn to Andrew and Kelsey Knizner, 14705 E. Calaboone Road, $120,000.



918 Saxon Llc. to Jessica Lafferty, 14301 Galehouse Road, $235,000.



Philip D. Joiner to David M. and Kristin N. Greegor, 14430 Calaboone Road, $187,500.



Federal Home Loan Mortgage Corporation to Sean M. and Kimberly R. Hreha, 164 Church St., $131,847.



Clinton Township — Justin T. and Nicole M. Smith to Andrew J. and Cassidy N. Knapp, 7062 Nathaniel Drive, $249,900.



Claude A. and Lisa L. Gladwell to Robert E. and Lacey Reynolds, 270 Robinson St., $77,000.



Reuben Miller to Christine R. Frautschy, 101 Eagles Nest Lane, $120,000.



Congress Township — Van and Ann Marie Dreiman to Golden Sodbusters Inc., 10142 N. Elyria Road, $320,000.



Scott D. and Deanna L. Farner to Matthew J. Montgomery, 326 Greeley St., $145,000.



East Union Township — Leroy D. and Laura R. Miller to Robert D. and Susan N. Yoder, Dover Road, $360,000.



Abe E. and Mary A. Troyer to Alan M. and Anna Troyer, 11212 Ely Road, $300,000.



Janice J. Messner to Joshua D. Polen, 110 Mill St., $22,280.



Debra J. McIntire to Andrew and Maria J. Miller, $120,000.



Andrew A. and Ada A. Hershberger to Jacob A. and Marie R. Schlabach, 9013 E. Lincoln Way Rear, $125,000.



Roman E. and Ruby R. Troyer to Raymond M. and Emma A. Yoder, 2354 S. Swinehart Road, $330,000.



Franklin Township — Heather M. Gardner to Millers Premier Construction Llc., Haas Road, $31,000.



Honeytown Land Llc. to Albert A. and Neva G. Hostetler, 3372 E. Moreland Road, $305,000.



Green Township — John E. Jr. and Elizabeth G. Grandy to Craig A. and Barbara A. Miller, 292 S. Summit St "$179,000.



Donna J. Wolfe to Laura L. Hoffman, 169 S Milton St., $102,000.



Raymond L. and Lisa M. McConnell to Catherine S. Hochstetler and Howard T. Nicholson, West Main Street, $50,000.



Tasha L. Lavindar, FKA Tasha L Witherspoon, to Mitchell D. Fatkins, 587 S. Summit St., $175,000.



Orrville — Bank of America NA to USA Homeownership Foundation Inc., Cleveland Avenue, $26,030.



Wells Fargo Bank NA, trustee to Bank Of America NA, Cleveland Avenue, $26,030.



Bank Of America NA to USA Homeownership Foundation Inc., 514 Cleveland Ave., $26,030.



Wells Fargo Bank NA, trustee to Bank Of America NA, 514 Cleveland Ave., $26,030.



Renner Development Company LLC to Michael F. and Helen E. Zollinger, Terrapin Trail, $42,500.



DJW Rentals Llc. to Luke Huff, 717 S. Beaver St., $97,000.



James N. II and Angie M. Richards to Tony E. and Stassa A. Harris, 1737 Kenwood Drive, $147,500.



Paint Township — Leroy A. Miller, Lewis A. Miller and Allen A. Miller to Leroy A. Miller, 6241 Massillon Road, $184,393.



Rittman — Isabelle J. and James C. Bratcher to Shane Meyers, 272 Nautilus Lane, $133,000.



Joel W. Kull, trustee, to Tina A. Commings, 370 Hilty Ave., $150,000.



Steve Rufener to EIB Holdings Llc., 10 Lincoln Drive, $35,000.



Wells Fargo Bank National Association, trustee to Nicholas A. Burss, 242 S. Main St., $25,025.



Zollinger Holdings Llc. to Justin Blankenship and Spencer J. Lawrence, 67 S. State St., $54,500.



Deutsche Bank National Trust Company, trustee to Benchmark Properties Of Ohio Ltd., 38 Washington Ave., $80,000.



Hahn Homes Llc. to Joseph D. and Joan M. Pink, 46 Pueblo Drive, $222,000.



Salt Creek Township — Enos J. and Emma Miller to Atlee A. and Anna Keim, 9011 Harrison Road, Rear, $600,000.



John M. and Michelle M. Clos to Tyler R. Haberny, 323 S. Mill St., $116,060.



Sugar Creek Township — George Q. Seese III to JRD Enterprises Llc., 371 Lake Drive, $325,000.



Mattie D. Hershberger to James J. and Teri R. Snyder, $88,550.



William O. III and Paula L. Stanley to Loren P. Miller and Amy E. Yoder, 2565 S. Mount Eaton Road, $189,900.



Chester A. and Kellie A. Slabaugh to AMR Land Holdings Llc., 24 N. Mill St., $80,000.



Matthew R. and Jaclyn S. Lecon to Ryan K. Murphy, 102 Fahrney St., $120,000.



Joseph E. and Deborah A. Foster to James T. and Elizabeth A. Hirst, 236 Heritage Pointe, $198,000.



Susan M. Smith to W. Keith and Linda Geiser, 47 W. Schultz Ave., $85,000.



Laverne E. and Kelly R. Wenger to Scott R. and Tina M. Ferrell, 113 Briarwood Drive, $195,500.



Wayne Township — Todd D. Small and Jacquelyn L. Besancon to Jacquelyn L. Besancon, 909 Riffel Road, $75,000.



Bodager Scott and Kelly Bodager to Lisa A. Brown and Evan Hamilton, 1693 Fox Lake Road, $458,000.



Orrville Properties Llc. to Rogue Tree Solutions Llc., 6400 Honeytown Road, $800,000.



Wooster — LSTA Properties Llc. to Clevenger Group Llc., 148 E. Henry St., $32,500.



H & M Investment Properties Ltd. to Daniel A. and Wanda S. Yoder, 220 Spink St., $45,000.



Crystal M. Moreland to Quicken Loans Inc., 801 McKinley St., $40,707.



Arnold B. and Kathleen L. Alcorn to Neil and Natasha Wood, 1116 Townsview Place, $64,000.



Brian M. and Rachel B. Miller to Keith E. and Shari L. Shelly, 1609 Lemar Drive, $180,000.



Christopher W. Neher to Fernado Da Silva Neto and Kelly A. Aoki Neto, 1802 Williams Way, $168,000.



Jason and Shelby Dria to Macey E. and Marcia C. Pesicek, 2317 Robinhood Drive, $165,000.



Geneva B. Meyer to Rebecca J. Geiser, 2447 Wetherington Lane Unit 118, $104,000.



Adam L. and Amanda M. Girvin to Miranda Bateman, 806 N. Bever St., $162,000.



Troy E. Boatman to Arc Legacy Group Llc., 341 N. Buckeye St., $47,000.



Rino Properties Llc. to Christopher D. McNichols, 327 W. Vine St., $46,000.



Joshua VanSickle to Prairie Home Llc., 443 N. Grant St., $41,500.



Andrew Frantz to Jared T. and Kelsey E. Brubaker, 320 Spring St., $115,000.



Citimortgage Inc. to Alex Naumoff Jr., 419 W. Larwill St., $30,000.



David W. Allen Sr. to Stetson M. Miller, 401 Maiden Lane, $9,542.



Dennis J. and Sherry A. Horst to Steven W. and Kara D. Yoder, 133 Catherine St., $87,750.



Debra M. Packard to MDJ Partners Llc., 1530 McNutt Drive, $194,000.



Curt A. Phares to Ernest E. Leemasters Jr. and Tina L. and Justin M. Eader, 1927 Burbank Road, $164,000.



John D. Ertl, Christine Ertl, Catherine S. Hostetler and Howard T Nicholson to William T. Wolford, 1916 Neal Drive, $164,700.



Gochdorf Llc. to RPRC Llc., 2528 Montclair Ave., $131,200.



Steven J. Bernardy and Donald C. Aber to Stacy L. Peters, 2504 Monterey St., $95,000.



Andrew J. Mingay and Kathlyn E. McLaughlin to Carroll Tyler S. Carroll, 858 Thorne Ave., $217,000.



Benjamin and Viola Hershberger to Northstart Llc., 2700 Cleveland Road, $118,000.



Ansel R. Coleman to Connie L. and Samuel B. Sutton, 4362 Hunters Chase Lane. $122,000.



K. Douglas Carlson to Geoffrey R. and Suzanne S. Souers, 4302 Woodlake Trail, $260,000.



Weaver Custom Homes Inc. to Leslie J. Breeden, trustee, 2618 Wetherington Lane, $225,900.



Doris J. Orr, trustee to Daniel and Sabrina Boswell, 963 Country Club Drive, $159,000.



Robert and Thomas Scale to Autumn E. Snider and Randall L. Miller Jr., 742 Western Drive, $78,500.



Aisling Cadmus to Dustin L. and Maria J. Detweiler, 4583 Young Drive, $289,000.



Aisling Cadmus to Dustin L. and Maria J. Detweiler, 4583 Young Drive, $6,500.



Wooster Township — Brandon D. and Elizabeth M. Walton to Timothy G. and Ty A. Kirkpatrick, 2560 Secrest Road, $150,000.



HOLMES COUNTY



Berlin Township — Michael and Martha Kline to Blessings Hospitality, 5731 Township Road 351, $600,000.



Clark Township — JM Coblentz Properties to Church at the Barn, 2270 County Road 70, $180,573.



Knox Township — Charles E. and Wilma J. Yonts to Elmer J. and Gayle M. Stall, Lot 131, October Hill, $4,000.



Maynard and Heidi Shetler to Roy Y. and Edna E. Miller, 13625 Township Road 215, $115,000.



John P. and Jean F. Knapp to Nicholas J. DeFelice and Vincent J. DeFelice, 5 acres, Township Road 225, $24,5000.



Mechanic Township — Steven A. and Susan J. Yoder to Marvin Freeman and Rachel Farmwald, 3691 Township Road 124, $120,000.



Steven and Nancy Crisafulli to Jared Williamson and Tasha Watson, Lake Buckhorn Lots 116 and 117, $16,000.



Millersburg Village — Ashler Properties to Aurand Properties, OL 42, Bob White Lane, Close Street and Wooster Road, $1,100,000.



Monroe Township — Jim Jelinek to Tranquil Woods, 6.694 acres, state Route 60, $66,940.



Larry and Teresa Loder to Shayne S. and Autumn N. Glass, 5778 Township Road 276, $34,000.



Paint Township — Jerry L. and Katie Schlabach and Lydia Yoder to Marvin and Marilyn Mast, 1.049 acres, Township Road 656, $35,000.



Robert H. and Amanda C. Weaver to Mark A. and Marla K. Weaver, 1872 U.S. Route 62, $210,000.



Wesley J. and Leslie A. Hershberger to Philip L. and Lucinda H. Yoder, 9493 Township Road 674, $400,000.



Prairie Township — Richard E. and Linda L. Scheck to Michael S. Yoder, 3.2 acres, Township Road 552, $38,400.



Richard D. Daugherty to Allen I. and Deanna E. Weaver, 6.136 acres, County Road 1, $48,000.



Ripley Township — Allen R. and Rebecca L. Schlabach to Jay A. and Cathy L. Harstine, 10845 Township Road 262, $270,000.



Washington Township — James D. Boals to Matthew E. and Ramonda J. Wilson, 8720 Township Road 1056, $160,000.



Karen J. Burgett to John D. and Betty F. Miller, 7205 State Route 179, $162,400.